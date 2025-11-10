Cine este Timur Mindich, asociatul secret al lui Zelenski, aflat în centrul unei anchete majore de corupție

Timur Mindich, un om de afaceri care se află, potrivit unor surse, în centrul unei anchete majore de corupție, este un asociat apropiat al președintelui Volodimir Zelenski, cu interese în multiple industrii. Mindich, coproprietar al companiei de producție Kvartal 95 a președintelui, ar fi profitat de legăturile sale cu Zelenski și și-ar fi sporit dramatic influența în ultimii ani, potrivit investigațiilor jurnalistice.

Anchetă

O anchetă a Biroului Național Anticorupție (NABU) privind activitățile lui Mindich a fost unul dintre factorii care au dus la o încercare a autorităților de a elimina independența NABU în iulie, au declarat surse din cadrul forțelor de ordine pentru Kyiv Independent.

Biroul Anticorupție a efectuat percheziții la Kiev pe 10 noiembrie în spații legate de Mindich, au declarat surse din cadrul forțelor de ordine pentru Kyiv Independent. Mindich a fugit înainte de percheziții, potrivit surselor.

NABU a declarat pe 10 noiembrie că investighează o schemă majoră de corupție în sectorul energetic, inclusiv compania nucleară de stat a Ucrainei, Energoatom. Sursa Kyiv Independent a confirmat că era vorba despre același caz.

Mindich nu a fost disponibil pentru comentarii, iar serviciul de presă al președintelui nu a răspuns la solicitările de comentarii.

Citește și

Scandal uriaș de corupție în Ucraina. Cel mai important partener de afaceri al lui Zelenski a fugit pentru a scăpa de procurori

Cine este Mindich

Mindich, în vârstă de 46 de ani, este din orașul Dnipro, din centrul Ucrainei. Este producător de film și fost partener de afaceri al oligarhului ucrainean Ihor Kolomoiski.

Se pare că are legături cu Israelul. Mindich și-a sărbătorit ziua de naștere în Israel în septembrie, s-a întors în Ucraina la mijlocul lunii octombrie și apoi a plecat din nou în Israel, potrivit surselor Ukrainska Pravda.

Mindich este, de asemenea, un prieten de lungă durată al lui Zelenski, cu care a deținut în comun compania de producție Kvartal 95 până când Zelensky și-a transferat participația către parteneri după ce a fost ales președinte în 2019.

Mindich este, de asemenea, coproprietar al Green Family Ltd, o firmă cipriotă care a cofondat companii de producție cinematografică în Rusia, potrivit Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL).

Kolomoiski a declarat pentru Ukrainska Pravda în 2022 că Mindich i-a făcut cunoștință cu Zelenski înainte ca acesta să devină președinte.

În 2019, Zelenski a condus o mașină blindată furnizată de Mindich, a raportat RFE/RL.

Mindich a vizitat biroul președintelui de cel puțin trei ori în 2020, a raportat atunci RFE/RL. El a declarat presei că s-a întâlnit cu șeful de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak.

În 2021, Zelenski și-a sărbătorit ziua de naștere în apartamentul lui Mindich, potrivit proiectului de jurnalism de investigație Schemes. Mai târziu, în același an, Mindich a participat la o petrecere de ziua de naștere organizată de Yermak la reședința prezidențială Synyohora din regiunea Ivano-Frankivsk, a raportat Ukrainska Pravda.

Influență politică

Mindich și-ar fi extins influența politică și în mediul de afaceri în ultimii ani.

El i-a recomandat lui Zelenski să-l numească pe fostul viceprim-ministru Oleksii Chernyshov, potrivit surselor citate de agenția de știri Ukrainska Pravda. Din 2019, când Zelenski a preluat puterea, Chernyshov a deținut o serie de funcții înalte – guvernator al regiunii Kiev, ministru regional, șef al companiei energetice Naftogaz și, mai târziu, viceprim-ministru.

Chernishov a fost demis după ce Biroul Anticorupție l-a acuzat de luare de mită și abuz de putere în iunie 2025.

Printre protejații lui Mindich se numără, potrivit surselor Ukrainska Pravda, ministrul justiției Herman Halushchenko, ministrul energiei Svitlana Hrinchuk și ministrul interimar al agriculturii Vitalii Koval. Ministerele respective nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Sediile legate de Halushchenko, care a fost ministru al energiei între 2021 și 2025, au fost percheziționate și ele de Biroul Anticorupție pe 10 noiembrie, potrivit surselor Kyiv Independent.

Influența mediului de afaceri

Biroul Anticorupție a investigat presupusele legături ale lui Mindich cu producătorul de drone Fire Point, au declarat anterior surse pentru Kyiv Independent, citând o investigație a NABU asupra companiei. Fire Point a negat orice legătură cu Mindich.

În octombrie, Yaroslav Zheleznyak, un parlamentar din partidul de opoziție Holos, a publicat o investigație despre presupusa afacere cu diamante a lui Mindich în Ucraina și Rusia.

Mindich deținea o participație în producătorul rus de diamante New Diamond Technology până în 2024 — mult după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, potrivit anchetei lui Zhelezniak.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat pe 6 noiembrie că îl anchetează pe Mindich sub suspiciunea de a fi ajutat statul agresor, în urma anchetei lui Zhelezniak.

Zhelezniak a susținut, de asemenea, în aprilie că Biroul Anticorupție îl ancheta pe Mindich într-un caz de delapidare de 2 miliarde de grivne (48 de milioane de dolari) legat de Odesa Portside Plant, un producător de îngrășăminte. NABU a declarat că nu poate comenta raportul, în timp ce fabrica nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Mindich are, de asemenea, interese în industria mass-media.

Kinokit, o companie deținută de fosta consilieră juridică a lui Mindich, Yulia Drozdova, a semnat contracte în valoare de peste 350 de milioane de grivne (8,5 milioane de dolari) între 2022 și 2024 pentru a produce conținut pentru teledon, grupul de canale TV de stat din Ucraina creat în timpul războiului, potrivit proiectului de jurnalism de investigație Bihus.info.

Potrivit Ukrainska Pravda, Mindich ar avea influență și în industria bancară, în special prin banca naționalizată Sense Bank. Banca nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Un alt sector în care Mindich ar avea interese este cel energetic.

În iunie, NABU l-a arestat pe rudă sa, Leonid Mindich, când acesta încerca să fugă în străinătate, potrivit Ukrainska Pravda. El a fost acuzat de delapidarea a 16 milioane de dolari de la compania de energie electrică Kharkivoblenergo.

Compania nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Editor : Sebastian Eduard