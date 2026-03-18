„Cine este următorul?”. Cum reușește Israelul să elimine un număr atât de mare de lideri iranieni

Lăsând în seama Statelor Unite loviturile asupra obiectivelor militare iraniene, Israelul s-a concentrat pe vânătoarea liderilor – de la conducătorii țării și ai serviciilor de securitate până la comandanții de rang inferior, responsabili de controlul populației și de reprimarea nemulțumirilor sociale.

Strategia prim-ministrului Benjamin Netanyahu vizează destabilizarea regimului și crearea condițiilor pentru o revoltă populară, oricât de nerealistă ar considera-o experții și foștii militari israelieni, scrie The New York Times. Pentru punerea sa în aplicare, Israelul urmează un plan clar de distrugere a obiectivelor, subunităților și conducătorilor forțelor de securitate, apelând în acest scop la ajutorul iranienilor de rând, relatează The Wall Street Journal.

În noaptea de luni spre marți, Israelul a primit de la aceștia informații conform cărora Gholamreza Soleimani, liderul miliției „Basij” a Corpului Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC), care a participat la reprimarea brutală a protestelor populare, s-a ascuns într-un cort dintr-un parc din Teheran împreună cu adjuncții săi. Tocmai pe acest lucru miza Israelul, bombardând sistematic clădirile organelor de conducere și punctele de comandă ale „Basij”, scrie WSJ, care a luat cunoștință de lista țintelor și de rapoartele privind operațiunile de luptă. Suleimani și adjunctul său au fost uciși în urma unui atac asupra parcului forestier. În aceeași noapte a fost eliminat secretarul Consiliului de Securitate al Iranului, Ali Larijani, care era considerat liderul de facto al țării după asasinarea, în prima zi a războiului, a ayatollahului Ali Khamenei.

„Asasinarea lui Larijani a fost posibilă datorită informațiilor valoroase de informații obținute de serviciile secrete israeliene de la locuitorii din Teheran”, a declarat un reprezentant al autorităților israeliene pentru publicația de opoziție Iran International. Israelul și-a extins campania militară de la centrele de comandă ale IRGC, „Basij” și ale altor servicii de securitate la punctele de control și barajele rutiere, folosind, printre altele, drone kamikaze, scrie WSJ. Adesea, informațiile pentru atacuri sunt obținute de la locuitorii locali, au declarat pentru ziar reprezentanții serviciilor speciale israeliene.

Potrivit datelor furnizate de Israel, acesta a lovit peste 2.200 de obiective ale diverselor forțe de ordine, ucigând mii de angajați. Miercuri, ministrul apărării, Israel Katz, a anunțat „eliminarea” ministrului iranian al informațiilor, Ismail Hatib. Potrivit lui Katz, el și Netanyahu au autorizat armata să elimine orice oficial iranian de rang înalt care se află pe lista țintelor, fără a fi necesară o aprobare suplimentară.

O campanie atât de precisă și eficientă generează un sentiment de teamă omniprezent în rândul oficialilor iranieni, scrie NYT.

Un oficial a povestit ziarului despre numeroasele apeluri primite de la colegi, care își făceau griji atât pentru siguranța liderilor, cât și pentru a lor. Toți, potrivit lui, își puneau aceeași întrebare: „Cine urmează?”. Un alt oficial a povestit că a tremurat când a primit un telefon cu vestea asasinării lui Larijani. Potrivit acestuia, în instituțiile de stat toată lumea se teme că Israelul nu se va opri până când nu vor fi eliminați toți liderii și însăși Republica Islamică.

Locotenent-colonelul Shahar Koifman, care până în 2022 a condus departamentul iranian al Serviciului de Informații Militare al Israelului, pune la îndoială probabilitatea unei revolte împotriva regimului actual. „Basij” este o grupare foarte numeroasă, dotată cu o mulțime de arme automate, și nu se va preda. De asta depinde viața lor și a familiilor lor”, a declarat el pentru NYT. Analistul Reza Salehi consideră că eliminarea liderilor este o metodă ineficientă: în opinia sa, asasinarea lui Khamenei a demonstrat că „în această țară nu există nicio personalitate a cărei moarte ar schimba cu adevărat cursul războiului”.

Generalul de brigadă Eran Ortal, fost înalt oficial militar israelian, consideră că strategia lui Netanyahu are o logică: prăbușirea regimului din interior, care a început deja, se va accelera dacă se slăbesc organele represive. Membrii de rând ai „Basij”, al căror număr este estimat între 600.000 și 1 milion, nu sunt inițiativi și se bazează pe ordinele comandanților, de aceea eliminarea acestora din urmă ar putea submina eficiența miliției, a spus Ortal.

Lista țintelor Israelului pentru bombardamente s-a extins de la cartierele generale și punctele de comandă la alte obiective, unde au început să se adune liderii și angajații forțelor de securitate, scrie WSJ. Printre acestea se numără complexe sportive (la stadionul de fotbal „Azadi” au murit sute de angajați ai forțelor de ordine și militari) și alte locuri, cum ar fi parcul forestier, unde a fost eliminat Suleimani, sediile poliției etc.

Surse bine informate au declarat pentru WSJ că agenții serviciilor secrete israeliene au început să sune anumiți comandanți iranieni, amenințându-i pe aceștia și pe familiile lor în cazul în care vor încerca să împiedice o eventuală revoltă. Ziarul a ascultat înregistrarea unei astfel de conversații între un ofițer de rang înalt al poliției iraniene și un agent al Mossadului, care vorbea în limba farsi.

Agentul: „Mă auzi? Știm totul despre tine. Ești pe lista noastră neagră și avem toate informațiile despre tine.”

Ofițerul: „Da.”

Agentul: „Te-am sunat pentru a te avertiza din timp că trebuie să te alături poporului tău. Și dacă nu o vei face, soarta ta va fi aceeași cu a liderului tău. Mă auzi?”

Ofițerul: „Frate, jur pe Coran, nu sunt dușmanul tău. Sunt deja un om mort. Te rog, vino să ne ajuți.”

