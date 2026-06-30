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Video Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco

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Vadim Ermolaev
Sursa foto: X/Diana Panchenko
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Din articol
„Batalionul Monaco” Suspectul, surprins de camerele de supraveghere

Trei persoane au fost rănite, dintre care două foarte grav, în urma detonării, luni seara, a unui dispozitiv exploziv la Monaco. Potrivit unei surse apropiate anchetei, citată de BFMTV, preluată de News.ro, cele trei victime - un cuplu cu vârste cuprinse între 50 şi 60 de ani şi un adolescent de 13 ani - sunt de naţionalitate ucraineană. Două dintre victime sunt Vadim Ermolaev şi partenera sa. Acest oligarh ucrainean, născut în 1968, a ajuns în trecut pe locul 23 în clasamentul celor mai bogate persoane din Ucraina, întocmit de revista Forbes.

Vadim Ermolaev este un om de afaceri din Dnipro, fondatorul corporaţiei comerciale şi de producţie „Alef” şi unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari ai oraşului. 

Vadim Ermolaev ar avea o avere de peste 300 de milioane de dolari, cel puţin conform estimării averii sale înainte de începerea războiului. Invazia rusă nu pare însă să fi afectat stilul de viaţă al acestui oligarh.

El şi-a construit o parte din avere din producţia de băuturi spirtoase, în special vin, produs parţial în Crimeea. Oligarhul ameninţa cu procese pe oricine ar fi îndrăznit să să spună că ar fi continuat, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, să colaboreze cu ruşii după anexarea peninsulei ucrainene, în 2014. Însă SBU, serviciul de securitate ucrainean, l-a inclus pe o listă cu 84 de cetăţeni bogaţi care ar fi fugit din ţară.

În decembrie 2023, preşedintele Volodimir Zelenski a pus în aplicare decizia Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al ţării de a impune sancţiuni personale împotriva lui Ermolaev pe o perioadă de 10 ani. Potrivit SBU, motivul restricţiilor a fost activitatea sa în domeniul alcoolului din Crimeea ocupată, unde companiile plăteau impozite la bugetul Federaţiei Ruse.

„Batalionul Monaco”

Ermolaev a fost unul dintre cei vizaţi de o anchetă asupra „Batalionului Monaco” - numele ironic dat de presa ucraineană oamenilor de afaceri, politicienilor şi oligarhilor ucraineni care s-au stabilit pe Riviera Franceză după invazia rusă.

În ciuda mobilizării generale a tuturor bărbaţilor apţi de muncă cu vârste cuprinse între 16 şi 60 de ani, decretată de Volodimir Zelenski, aceştia duc o viaţă luxoasă în străinătate, în timp ce luptele continuă să facă ravagii în Ucraina. (Un ucrainean din „Batalionul Monaco”, Serghii Oşerovski a fost extrădat de România în Ucraina în aprilie anul acesta, după ce anul trecut a fost prins la Braşov - n.r.).

Jurnaliştii de la Ukrainska Pravda l-au filmat pe Ermolaev în vara anului 2022 coborând dintr-un Bentley în piaţa cazinoului din Monte-Carlo. Frumoasa maşină englezească de culoare roşie, cumpărată în 2018, a fost înmatriculată în regiunea Dnipropetrovsk, la graniţa cu Crimeea, de unde provine acest magnat al industriei agroalimentare.

Vadim Ermolaev este, de asemenea, coproprietar al Versobank, o instituţie financiară estoniană, a cărei autorizaţie a fost pur şi simplu suspendată de Banca Centrală Europeană în martie 2018 pentru „încălcarea sistematică a legislaţiei privind spălarea banilor”.

87% din depozitele efectuate la ghişeele Versobank proveneau de la nerezidenţi, o particularitate care nu a trecut neobservată de Biroul pentru Spălarea de Bani, o unitate specializată a poliţiei estoniene, însărcinată cu combaterea acestei forme de criminalitate financiară. Este un adevărat flagel pentru această fostă republică sovietică, care a estimat la peste şapte miliarde de euro valoarea activelor ruseşti care au tranzitat băncile sale între 2012 şi 2017, înainte de a se evapora în Europa de Vest.

Între timp, oligarhul Ermolaev ar fi renunţat la cetăţenia ucraineană în favoarea unui paşaport cipriot.

Suspectul, surprins de camerele de supraveghere

Potrivit presei, Vadim Ermolaev şi soţia sa, rănţi luni seara în urma exploziei puternice care a avut loc într-un bloc de locuinţe din Principatul Monaco, se află în stare critică.

La mai puţin de 12 ore după explozia care a avut loc luni, suspectul atacului cu colet-capcană era căutat în continuare de autorităţi marţi dimineaţa. În zonă au fost mobilizaţi militari francezi, precum şi două elicoptere.

Suspectul a fost surprins de camerele de supraveghere video, omniprezente în oraş. Difuzată pe scară largă pe reţelele sociale, o fotografie îl arată pe suspect îmbrăcat cu pantaloni bej, un tricou negru şi o şapcă de aceeaşi culoare, faţa sa rămânând parţial ascunsă şi greu de recunoscut.

După ce a lăsat coletul-capcană la parterul clădirii, bărbatul a plecat pe jos, în pas alert. Se pare că s-a îndreptat spre localitatea vecină Beausoleil, unde anchetatorii i-au pierdut urma. Pe lângă imaginile de la camerele de supraveghere video, anchetatorii lucrează la colectarea mărturiilor şi dovezilor care să permită reconstituirea desfăşurării evenimentelor din acea seară, în special a traseului parcurs de suspect înainte de explozie şi apoi în timpul fugii.

În acelaşi timp, a fost mobilizat un important dispozitiv de căutare. În sprijinul forţelor de ordine monegasce, aproximativ patruzeci de jandarmi francezi, precum şi două elicoptere, au fost mobilizaţi în zonă.

Într-un comunicat, prinţul Albert al II-lea a asigurat că „toate serviciile statului implicate sunt în prezent mobilizate în strânsă cooperare cu autorităţile franceze”. Şi a adăugat: „Avem încredere în ele că vor elucida cât mai repede circumstanţele acestei tragedii, vor identifica responsabilii şi vor oferi toate răspunsurile necesare, la toate nivelurile”.

Editor : C.S.

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