Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei, dacă ar fi ucis în atacurile israeliene

Data publicării:
Ali Khamenei
Ali Khamenei. Foto: Profimedia

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a luat măsuri în eventualitatea propriei eliminări încă de zilele trecute. Surse apropiate liderului au fi dezvăluit pentru New York Times că Ali Khamenei a schițat un plan de succesiune în etape. Și a numit până la patru înlocuitori pentru fiecare poziție-cheie din armată și aparatul guvernamental. Inclusiv pe aliatul său apropiat, Ali Larijani, drept lider de facto al țării.

Ali Larijani este fost comandant al Gărzilor Revoluționare și membru de încredere al cercului apropiat al lui Khamenei. În prezent, el ocupă funcția de secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului și a jucat și un rol principal în reprimarea mortală a recentelor proteste antiregim, ceea ce i-a consolidat și mai mult puterea în cadrul guvernului. Deși Larijani este o figură centrală în conducerea Iranului, el nu este totuși un cleric șiit de rang înalt, o cerință crucială pentru funcția de Lider Suprem. 

Astfel că, cei care ar putea să-i preia funcția lui Ali Khamenei sunt: Mohsen Qomi este un consilier apropiat al ayatollahului și este văzut drept cineva care ar putea ajuta la menținerea stabilității. 

Un alt nume luat în considerare este Alireza Arafi - un cleric superior și membru atât al Consiliului Gardienilor, cât și al Adunării Experților. Potrivit Consiliului pentru Relații Externe, numirea sa ar asigura continuitatea sistemului actual.

Mai este și numele lui Mohsen Araki, membru superior al Adunării Experților, care are puternice acreditări religioase și este adesea menționat în discuțiile despre succesiune”, relatează jurnalista Digi24 Ana Constantin

În ceea ce îl privește pe Ali Khamenei, el a fost ales ayatollah în 1989, după moartea predecesorului său, ayatollahul Khomeini, în 1989. Este un personaj care coordonează practic tot ce se întâmplă în Iran, practic este liderul de facto al țării și cel care controlează și decide tot ce se întâmplă în țară, de la sistemul judiciar, forțele armate sau mass-media.

SUA și Israelul au lansat sâmbătă un atac împotriva Iranului, împingând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară şi diminuând şi mai mult speranţele pentru o soluţie diplomatică la disputa nucleară de lungă durată dintre Teheran şi Occident.

Presa israeliană, citând surse anonime, a scris că Ali Khamenei a fost ucis în aceste atacuri, informație infirmată ulterior de Ministerul iranian de Externe. 



Editor : C.L.B.

