Cine l-a împușcat, de fapt, pe ofițerul Secret Service la dineul lui Trump? Documentele care schimbă ce se știa despre incident

Un document depus miercuri în instanță ridică semne de întrebare cu privire la afirmațiile inițiale ale oficialilor americani, conform cărora un bărbat înarmat a împușcat un ofițer al Serviciului Secret în timp ce se presupunea că încerca să-l asasineze pe președintele Donald Trump la dineul corespondenților de la Casa Albă, relatează Reuters.

Suspectul, Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, a tras cu o pușcă „în direcția scărilor care duceau la sala de bal”, unde Trump, alți oficiali ai administrației SUA și reprezentanți ai presei erau adunați sâmbătă seara, conform moțiunii de arestare preventivă depuse în instanță, care oferă cea mai detaliată relatare de până acum a guvernului despre incident.

În moțiune, procurorii au făcut referire la un ofițer care a tras de cinci ori, dar documentul nu menționează dacă acel ofițer sau orice altcineva a fost împușcat. Un cartuș folosit a fost găsit în pușca suspectului, conform moțiunii.

Documentul nu l-a acuzat pe Allen că a țintit sau a tras în ofițerul Serviciului Secret, despre care autoritățile spun că a fost împușcat în piept, dar că a fost protejat de vesta antiglonț.

Acest lucru contrastează cu declarațiile făcute anterior de procurorul general interimar Todd Blanche și Jeanine Pirro, procurorul american pentru Districtul Columbia. De asemenea, ridică întrebarea cine a tras glonțul care l-a lovit pe ofițerul Serviciului Secret.

La câteva ore după incident, Pirro le-a spus reporterilor că suspectul va fi acuzat de „agresiune asupra unui ofițer federal folosind o armă periculoasă”, deși aceasta nu se numără printre acuzațiile aduse până acum. Pirro a spus că Allen s-ar putea confrunta cu acuzații suplimentare. Procurorii l-au acuzat pe Allen de tentativă de asasinare a președintelui american.

Blanche a spus anterior că, în opinia sa, focuri de armă trase din pușca lui Allen l-au lovit pe ofițer. El a reiterat această convingere într-o conferință de presă de luni, dar a adăugat: „Încă analizăm acest aspect”.

Un oficial al Casei Albe a direcționat jurnaliștii Reuters către forțele de ordine atunci când a fost întrebat cine l-a împușcat pe ofițerul Serviciului Secret. Serviciul Secret și Departamentul de Justiție nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Relatarea guvernului cu privire la incidentul armat de sâmbătă a fost pusă la îndoial de înregistrările de pe camerele de supraveghere obținute de ziarul Washington Post, care nu arată că Allen ar fi tras cu arma.

Investigația ziarului a constatat că un ofițer a tras cu pistolul de mai multe ori asupra suspectului în timp ce acesta trecea în fugă prin punctul de control al hotelului Washington Hilton. La un moment dat, în timpul episodului care a durat doar câteva secunde, alți membri ai personalului de securitate par să se afle în linia de foc a ofițerului, în timp ce acesta trage asupra suspectului care trece în fugă pe lângă el.

Deși moțiunea de reținere de miercuri nu a menționat împușcarea unui ofițer al Serviciului Secret, o declarație sub jurământ anterioară depusă luni a menționat-o - dar nu și cine a tras.

Declarația sub jurământ depusă la Curtea Districtuală a SUA a precizat că ofițerii Serviciului Secret „au auzit un foc de armă puternic”. Un ofițer al Serviciului Secret care purta o vestă antiglonț, identificat cu inițialele „V.G.”, a fost împușcat o dată, conform declarației sub jurământ, dar nu se specifică de către cine.

Ofițerul V.G. a tras de mai multe ori asupra lui Allen, care nu a fost rănit, ci a căzut la pământ, se arată în declarație.

Înainte de atacul de sâmbătă, Allen a scris într-un manifest: „pentru a minimiza victimele, voi folosi și alice în loc de gloanțe (mai puțină penetrare prin pereți)”.

Întrebat la conferința de presă de luni dacă ofițerul V.G. a fost singurul ofițer care a tras cu arma, Blanche a spus că anchetatorii strâng dovezi, dar că nu este o „știință exactă”. El a menționat că alicele, în special, „se împrăștie peste tot și, uneori, pur și simplu dispar”.

Editor : M.B.