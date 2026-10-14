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Video Cine l-ar putea înlocui pe Zelenski: Patru candidați pentru funcția de președinte al Ucrainei, unul e favorit

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Volodimir Zelenski, în timpul unei întâlniri cu militarii ucraineni, în apropiere de Lîman, 30 septembrie 2026. Foto: Profimedia
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Volodimir Zelenski i-a răspuns lui Donald Trump, după ce acesta a declarat că Ucraina ar avea nevoie de un alt președinte. Liderul de la Kiev a răspuns imediat provocării - pot fi organizate oricând alegeri, dacă Rusia încetează focul 60 de zile. Chiar dacă nu se știe în ce condiții ar putea fi organizate alegerile au apărut deja și potențialii candidați de pe buletinele de vot. Newsweek a făcut o listă cu cei mai cunoscuți dintre ei. 

Favorit ar fi Valeri Zalujnîi, care a condus forțele armate ucrainene în primii doi ani ai invaziei Rusiei. Acum este ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie. Potrivit sondajului citat de Newsweek, peste 20% dintre ucrainenii chestionați au spus că l-ar vota.

Un alt nume cu greutate de pe listă este Kirilo Budanov, fostul șef al spionajului militar de la Kiev. Este în special cunoscut pentru rolul său în operațiunile de informații ale Ucrainei. De la începutul anului 2026, conduce administrația prezidențială. Sondajul citat de publicație arată că 53% dintre ucraineni au încredere în el.

Pe listă se află și Mihail Fedorov, fostul ministru al Apărării. El a plecat cu scandal din administrația ucraineană. Demiterea lui a dus la proteste masive. În prezent este consilier la ministerul apărării din Italia. El a cerut organizarea alegerilor în timpul războiului.

Al patrulea este Petro Poroșenko, fostul președintele Ucrainei între 2014 și 2019. În prezent, este deputat al opoziției și susține apropierea Ucrainei de Europa. În 2019, a pierdut alegerile prezidențiale în fața lui Zelenski.

Reamintim că, sâmbătă, preşedintele american Donald Trump a afirmat că este timpul ca Ucraina „să aibă un nou lider”, criticându-l pe omologul său Volodimir Zelenski şi condamnând loviturile ucrainene asupra infrastructurii de petrol şi gaz ruse.

„Știți ce sugerez? Sugerez să își aleagă un nou lider capabil să facă o înțelegere, deoarece el ar fi putut încheia numeroase acorduri și, dintr-un motiv sau altul, nu o face niciodată... Consider că a sosit timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”, a declarat liderul american în faţa presei la Casa Albă.

„I-am spus lui Zelenski: «Poți să-i faci orice Rusiei, dar nu ataca rafinăriile, pentru că asta e o problemă mondială». Și ce face el? Se duce și lovește în ele. Ar face bine să se oprească!”, a adăugat președintele american.

În replică, Zelenski a declarat într-un interviu pentru ABC News că Ucraina va organiza alegeri dacă liderul rus Vladimir Putin va accepta un armistițiu de 60 de zile. 

„Vă rog să-i spuneți lui Putin: acordați-ne două luni, 60 de zile de încetare totală a focului, 60 de zile, și vom organiza alegeri”, a declarat președintele ucrainean.

Criticile lui Trump au venit după anunţul său privind negocierea livrării unor cantităţi masive de motorină rusă pe pieţele americană şi mondială. Washingtonul a suspendat sancţiunile împotriva Moscovei pentru a permite tranzacţiile respective, spre nemulţumirea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a denunţat o decizie „nedemnă”.

 

Editor : C.L.B.

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