Cine moștenește imperiul lui Giorgio Armani. Cele două plicuri cu testamentele au fost desigilate

Data publicării:
Giorgio Armani, Milano. Foto. Profimedia

Viitorul casei de modă Giorgio Armani va fi în mâinile fundaţiei care poartă numele designerului, decedat la 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani. Fundaţia Armani va primi 100% din acţiunile casei de modă, conform testamentului designerului.

Armani a lăsat două testamente, scrise de mâna sa şi plasate în plicuri sigilate. Primul este datat 15 martie, iar al doilea 5 aprilie. Ambele au fost deschise marţi, în faţa moştenitorilor desemnaţi şi a notarului Elena Terrenghi, potrivit La Stampa.

Armani s-a ocupat de fiecare detaliu al succesiunii sale. Între martie şi aprilie, a depus două testamente, al căror conţinut era cunoscut doar de el până de curând. Intenţia sa era să încredinţeze viitorul grupului celor dragi, atribuind un rol cheie Fundaţiei Armani, creată acum zece ani împreună cu partenerul său şi mâna dreaptă Leo Dell'Orco şi bancherul Irving Bellotti de la Rothschild Italia.

Designerul, care a fost înmormântat luni în micul cimitir din Rivalta (Piacenza), lângă mama, tatăl şi fratele său, nu a avut copii şi, prin urmare, a putut să-şi împartă averea fără cote obligatorii, pe care legea le rezervă în mod normal celor mai apropiate rude, în esenţă soţul/ soţia şi copiii.

Cine vor fi moştenitorii?

Activele şi grupul vor fi moştenite de trei nepoţi: Silvana şi Roberta, fiicele lui Sergio, care a decedat cu ceva timp în urmă, şi Andrea Camerana, fiul Rosannei, sora lui, precum şi de Dell'Orco.

În joc nu este doar grupul de modă, ci şi bunuri imobiliare care includ, printre altele, vila din Pantelleria, reşedinţa de vară din Forte dei Marmi, unde se află şi clubul La Capannina, achiziţionat recent, casa din Milano din Via Borgonuovo, Villa Rosa din Oltrepò Pavese şi alte reşedinţe din Saint Moritz, Paris şi Saint Tropez, dar şi opere de artă.

Potrivit La Stampa, se speculează că ar putea exista şi moşteniri pentru persoanele care au fost alături de Armani de la începutul carierei sale, care au lucrat cu el şi pentru el, şi poate chiar pentru organizaţii caritabile sau cauze sociale.

