Cine participă din partea României la Forumul Economic Mondial de la Davos. „Cea mai consistentă delegaţie”

Data publicării:
Participants walk into Davos Kurpark Village prior to the opening of the annual meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland
Ediţia din acest an a Forumului Economic de la Davos are drept temă centrală susţinerea dialogului, „A spirit of dialogue”. Foto: Profimedia

România participă la ediţia din acest an a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveţia, cu cea mai consistentă delegaţie guvernamentală dintre toate ediţiile conferinţei, formată din ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidenţial Radu Burnete.

„Miniștrii vor participa, la invitația președintelui Forumului Economic Mondial (World Economic Forum/WEF), la cea de-a 56-a reuniune anuală a organizației, care va avea loc în localitatea Davos-Klosters din Elveția, în perioada 19-23 ianuarie”, se arată într-un comunicat al Minesterului de Externe.

Ediţia din acest an a Forumului are drept temă centrală susţinerea dialogului („A spirit of dialogue”) şi reuneşte oficiali de nivel înalt (preşedinţi, prim-miniştri, miniştri etc.), reprezentanţi ai celor mai importante organizaţii şi instituţii internaţionale, ai mediului academic, presă, ONG-uri.

„Agenda discuţiilor se va concentra în jurul a cinci provocări majore la nivel global - cooperarea într-o lume contestată, deblocarea unor noi surse de creştere, investiţiile în capitalul uman, promovarea responsabilă a inovaţiei, creşterea prosperităţii globale.

Pe fondul unor fragmentări politice şi ideologice tot mai evidente, WEF îşi propune ca ediţia din 2026 a Forumului să reprezinte o platformă imparţială de dialog şi reprezintă şi contextul unor discuţii internaţionale în marja agendei privind noile evoluţii în dinamica relaţiilor transatlantice”, mai precizează comunicatul MAE.

Ministra Oana Ţoiu revine la Davos după prezenţa din 2019, când a fost invitată ca expert în rolul de vorbitor, iar „România are anul acesta cea mai consistentă delegaţie guvernamentală dintre toate ediţiile conferinţei, reflectând angajamentul împărtăşit la nivelul Guvernului şi al Administraţiei Prezidenţiale pentru întărirea diplomaţiei economice”, potrivit MAE.

