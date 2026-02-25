„Cine sau ce se află în spatele acestui lucru?”. Peter Mandelson lansează acuzații după arestarea sa: „O ficțiune completă”

Peter Mandelson a criticat poliția pentru arestarea sa de luni și a susținut că a fost reținut doar pentru că detectivii au crezut în mod eronat că era pe punctul de a părăsi țara, relatează The Guardian.

Într-o mustrare adresată poliției metropolitane, avocații fostului lord au provocat forțele de ordine să furnizeze dovezi care să justifice acțiunile lor, insistând că acestea au fost determinate de o sugestie „nefondată” că acesta intenționa să se mute în străinătate.

Avocații săi au declarat că Scotland Yard a acceptat să-l interogheze sub avertisment luna viitoare, în loc să-l aresteze pentru acuzațiile că ar fi transmis informații guvernamentale sensibile către Jeffrey Epstein, condamnat pentru abuz sexual asupra minorilor.

Însă poliția metropolitană a fost informată luni că Mandelson se pregătea să plece din Regatul Unit către Insulele Virgine Britanice și l-a reținut la o secție de poliție din Londra, înainte de a-l elibera pe cauțiune în primele ore ale dimineții de marți.

Se pare că Mandelson le-a spus prietenilor săi, în jurul orei 4 dimineața, la câteva ore după eliberarea sa, că acuzațiile erau „o ficțiune completă” și s-a întrebat „cine sau ce” se afla în spatele lor. Avocații săi au declarat că „prioritatea sa absolută” era cooperarea cu poliția.

Această ripostă vine după luni de titluri dificile pentru Mandelson, care au dus la demiterea sa din funcția de ambasador al Regatului Unit la Washington în septembrie anul trecut, din cauza legăturilor sale cu Epstein, precum și la plecarea sa din Partidul Laburist și din Camera Lorzilor.

Între timp, Downing Street se pregătește pentru publicarea unui raport de „due diligence” din partea Cabinetului, încă de săptămâna viitoare, care, potrivit unor surse, l-ar fi avertizat pe Keir Starmer cu privire la „riscul reputațional” grav pe care îl implică numirea.

Oficialii au declarat că documentul ar putea fi „foarte dificil” pentru prim-ministru și au avertizat că răspunsul său de la momentul respectiv – de a-l ruga pe fostul șef de cabinet Morgan McSweeney, un prieten al lui Mandelson, să-l întrebe despre conținutul acestuia – ar putea fi considerat „complet inadecvat”.

Sursa citată a aflat că Met a primit „informații” dintr-o sursă conform cărora Mandelson ar putea plănui o călătorie în străinătate.

Informațiile includeau sugestia că Insulele Virgine Britanice ar putea fi destinația pentru marele lider laburist, deși acestea au un acord de extrădare cu Regatul Unit. Detectivii au evaluat sursa informațiilor și le-au considerat suficient de credibile, astfel încât poliția a decis să nu riște și să efectueze arestarea.

Când a fost eliberat, poliția i-a impus restricții de călătorie în străinătate ca parte a condițiilor de eliberare pe cauțiune. Nu era clar dacă acest lucru implica predarea pașaportului său.

O declarație a avocaților lui Mandelson, Mishcon de Reya, a spus: „Peter Mandelson a fost arestat ieri, în ciuda unui acord cu poliția că va participa la o intervievare luna viitoare, în mod voluntar. Arestarea a fost determinată de o sugestie nefondată că el intenționa să părăsească țara și să se stabilească definitiv în străinătate. Nu există absolut niciun adevăr în această sugestie.

Am solicitat [poliției metropolitane] dovezile pe care se bazează arestarea. Prioritatea absolută a lui Peter Mandelson este să coopereze cu ancheta poliției, așa cum a făcut-o pe tot parcursul acestui proces, și să-și dovedească nevinovăția”.

Se pare că Mandelson a trimis un mesaj prietenilor săi în primele ore ale dimineții de marți, la doar câteva ore după ce a fost eliberat din custodia poliției și a fost fotografiat în timp ce se întorcea la casa sa din nordul Londrei.

„În ciuda acordului anterior între poliție și echipa juridică privind interogatoriul voluntar de la începutul lunii martie, poliția m-a arestat pentru că a susținut... că eram pe punctul de a fugi în Insulele Virgine Britanice și de a mă stabili definitiv în străinătate, lăsându-i în urmă pe Reinaldo, familia mea, casa și Jock (n.red. - câinele său)”, a scris el.

„Nu mai este nevoie să spun că este o ficțiune completă. Poliția a fost informată abia astăzi că trebuie să improvizeze o arestare. Întrebarea este: cine sau ce se află în spatele acestui lucru?”.

Autoritățile parlamentare au negat cu vehemență informațiile potrivit cărora președintele Camerei Lorzilor, Michael Forsyth, ar fi fost implicat în transmiterea unei informații către Scotland Yard.

Un purtător de cuvânt al lui Forsyth a declarat: „Orice sugestie că președintele Camerei Lorzilor ar fi primit informații despre mișcările lordului Mandelson sau ar fi comunicat astfel de informații poliției metropolitane este complet falsă și nefondată”.

Reacția lui Mandelson la arestarea sa a readus în atenție decizia prim-ministrului de a-l numi în funcția de la Washington, în ciuda faptului că știa că prietenia sa cu Epstein a continuat și după condamnare.

O sursă guvernamentală a declarat: „A fost o greșeală să-l numim pe Mandelson, așa cum a spus și primul ministru. El a mințit în timpul procesului de recrutare. Ceea ce știm acum nu știm când a fost concediat, cu atât mai puțin când a fost numit.”

Documentul Cabinetului este considerat probabil unul dintre cele mai dăunătoare dintre cele incluse în prima tranșă de documente referitoare la numire. Guvernul are restricții în ceea ce privește divulgarea de informații suplimentare pe durata anchetei poliției.

Cu toate acestea, marți, guvernul a cedat presiunilor din partea parlamentarilor și a aprobat divulgarea documentelor referitoare la numirea lui Andrew Mountbatten-Windsor în funcția de trimis comercial britanic în 2001.

Surse guvernamentale din acea perioadă au sugerat că cererea ca fostul prinț să moștenească rolul de la ducele de Kent a venit direct de la Palatul Buckingham și a fost aprobată de miniștri ca o formalitate, deoarece era puțin probabil ca Numărul 10 să refuze o cerere explicită din partea reginei.

În cadrul unor scene extraordinare în parlament, deputații s-au aliniat pentru a critica comportamentul lui Mountbatten-Windsor, ministrul comerțului Chris Bryant descriindu-l ca fiind un „om nepoliticos, arogant și îngâmfat”.

Se așteaptă ca aceste documente să ofere o perspectivă fără precedent asupra modului în care au fost tratate cele două persoane care fac acum obiectul unei anchete privind relațiile lor cu Epstein.

Cu toate acestea, oficialii consideră că ar putea dura săptămâni sau chiar luni până când vor fi publicate documentele referitoare la Andrew, în parte din cauza riscului de a compromite ancheta poliției, dar și din cauza complexității logistice.

Se crede că o serie de dosare relevante există doar în format tipărit, iar oficialii afirmă că, deocamdată, abia încep să-și facă o idee despre ce ar trebui să fie făcut public.

Procesul este condus de Departamentul pentru Afaceri și Comerț (DBT), având în vedere că fostul prinț a avut rolul de trimis al UK Trade and Investment, un organism guvernamental acum desființat, condus în comun de departamentul pentru afaceri și de Ministerul de Externe.

Conform protocoalelor guvernamentale, procesul complex de a decide ce documente pot fi divulgate fără a prejudicia ancheta poliției este gestionat de Cabinet Office, ceea ce înseamnă că funcționarii DBT trebuie să le examineze.

O altă complicație este că un factor cheie în ceea ce privește urmărirea penală a lui Andrew pentru presupusa abatere în funcția publică este dacă rolul său neplătit de trimis comercial a fost considerat funcție publică, un aspect relevant pentru documentele care urmează să fie făcute publice.

„Nu avem nicio reținere în a publica aceste documente, dar nu vrem să compromitem ancheta poliției și încă nu este clar ce este relevant și ce nu”, a declarat un oficial guvernamental. „Așadar, nu știm cât va dura. Nu vrem să părem că ascundem ceva, deoarece nu avem nicio reținere în a publica aceste documente.”

În ceea ce privește dosarele Mandelson, o primă serie va fi publicată în mod prioritar în curând, deoarece nu are nicio relevanță pentru ancheta poliției și nu are niciun impact potențial asupra securității naționale sau a relațiilor internaționale, astfel încât nu este necesară verificarea acesteia de către comisia parlamentară pentru informații și securitate.

În schimb, oficialii estimează că publicarea celorlalte documente va dura „câteva săptămâni”, chiar dacă Cabinetul recrutează voluntari interni pentru a ajuta la acest proces.

Între timp, poliția care anchetează cazul Mountbatten-Windsor a declarat marți seara că perchezițiile efectuate la o proprietate din Berkshire în legătură cu o anchetă privind infracțiunea de abuz în serviciu public au fost încheiate.

Citește și:

Starmer nu intenţionează să demisioneze în urma scandalului Epstein-Mandelson şi „se concentrează asupra activităţii sale”

Cum ar putea fi eliminat Andrew din linia de succesiune la tron. Expert: Arestarea are ramificații uriașe, monarhia britanică e pe ducă

Editor : A.M.G.