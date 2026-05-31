Cine se află în spatele presupuselor tentative de sabotaj îndreptate împotriva marinei germane. Zeci de acte înregistrate în ultimul an

Numărul incidentelor suspectate a fi acte de sabotaj care afectează marina germană este în creștere. De la începutul anului 2025, au fost descoperite în total zece posibile acte de sabotaj, potrivit CORRECTIV. Întrebarea este: cine se află în spatele acestora?

Cel mai recent, la sfârșitul lunii februarie 2026, s-ar fi descoperit întâmplător o tăietură de doi centimetri lățime în conducta de combustibil a fregatei „Rheinland-Pfalz” din Wilhelmshaven, scrie Euronews.

Armata germană, Bundeswehr, presupune că paguba a fost provocată intenționat, relatează CORRECTIV.

„În principiu, putem confirma că situația de amenințare pentru unitățile maritime din șantierele navale, precum și pentru navele militare aflate în construcție, s-a schimbat ca urmare a mai multor cazuri suspectate de sabotaj”, a declarat un purtător de cuvânt al Bundeswehr.

Cazul a fost raportat autorităților de anchetă în martie, dar ancheta a fost ulterior abandonată, potrivit parchetului din Oldenburg.

Nu a fost posibil să se determine dacă motivul a fost o deteriorare intenționată, uzura sau un defect al materialului.

Român, implicat în sabotaj

Un alt caz de sabotaj suspectat a avut loc în timpul unei inspecții la șantierul naval Blohm+Voss din portul Hamburg, în ianuarie 2025.

Pe nava de război „Emden”, în sala motoarelor au fost găsite câteva kilograme de material care ar fi putut provoca daune considerabile – un fel de nisip abraziv folosit pentru curățarea suprafețelor navelor, a raportat Tagesschau.

Departamentul de investigații criminale din Hamburg și parchetul au declarat că este vorba, probabil, de sabotaj. Un român de 37 de ani și un grec de 54 de ani, despre care se crede că au lucrat în portul Hamburg, au fost arestați în legătură cu incidentul. Parchetul nu a numit niciun posibil instigator.

Au existat deja mai multe cazuri de sabotaj suspectat în anul precedent: pe o navă de război a marinei, cablurile au fost tăiate. Într-un alt caz, uleiul uzat a fost aparent turnat în mod deliberat în sistemul de apă potabilă al unei nave. În ambele cazuri, parchetul a întrerupt procedurile.

Potrivit cercurilor de securitate occidentale, Rusia ar putea fi în spatele sabotajului. Serviciile de securitate consideră Germania una dintre principalele ținte ale atacurilor rusești, deoarece Germania este unul dintre cei mai importanți susținători ai Ucrainei în respingerea războiului de agresiune al Rusiei.

Oficiul Federal pentru Protecția Constituției (BfV) și Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA) avertizează, prin urmare, cu privire la așa-numiții „Wegwerf-Agenten”.

Aceștia sunt infractori de mică anvergură, recrutați în mare parte prin intermediul rețelelor de socializare și incitați să comită acte de sabotaj. Adesea, aceștia sunt plătiți de către coordonatorii lor în criptomonede.

Onorariul: câteva sute de euro. Pentru misiuni mai ample, care implică sabotarea echipamentelor militare aparținând membrilor NATO, se estimează că sunt oferite sume de ordinul zecilor de mii de euro.

