Live TV

Cine se află în spatele presupuselor tentative de sabotaj îndreptate împotriva marinei germane. Zeci de acte înregistrate în ultimul an

Data publicării:
portul din Hamburg
Portul din Hamburg Foto: Profimedia Images
Din articol
Român, implicat în sabotaj

Numărul incidentelor suspectate a fi acte de sabotaj care afectează marina germană este în creștere. De la începutul anului 2025, au fost descoperite în total zece posibile acte de sabotaj, potrivit CORRECTIV. Întrebarea este: cine se află în spatele acestora?

Cel mai recent, la sfârșitul lunii februarie 2026, s-ar fi descoperit întâmplător o tăietură de doi centimetri lățime în conducta de combustibil a fregatei „Rheinland-Pfalz” din Wilhelmshaven, scrie Euronews.

Armata germană, Bundeswehr, presupune că paguba a fost provocată intenționat, relatează CORRECTIV.

„În principiu, putem confirma că situația de amenințare pentru unitățile maritime din șantierele navale, precum și pentru navele militare aflate în construcție, s-a schimbat ca urmare a mai multor cazuri suspectate de sabotaj”, a declarat un purtător de cuvânt al Bundeswehr.

Cazul a fost raportat autorităților de anchetă în martie, dar ancheta a fost ulterior abandonată, potrivit parchetului din Oldenburg.

Nu a fost posibil să se determine dacă motivul a fost o deteriorare intenționată, uzura sau un defect al materialului.

Român, implicat în sabotaj

Un alt caz de sabotaj suspectat a avut loc în timpul unei inspecții la șantierul naval Blohm+Voss din portul Hamburg, în ianuarie 2025.

Pe nava de război „Emden”, în sala motoarelor au fost găsite câteva kilograme de material care ar fi putut provoca daune considerabile – un fel de nisip abraziv folosit pentru curățarea suprafețelor navelor, a raportat Tagesschau.

Departamentul de investigații criminale din Hamburg și parchetul au declarat că este vorba, probabil, de sabotaj. Un român de 37 de ani și un grec de 54 de ani, despre care se crede că au lucrat în portul Hamburg, au fost arestați în legătură cu incidentul. Parchetul nu a numit niciun posibil instigator.

Au existat deja mai multe cazuri de sabotaj suspectat în anul precedent: pe o navă de război a marinei, cablurile au fost tăiate. Într-un alt caz, uleiul uzat a fost aparent turnat în mod deliberat în sistemul de apă potabilă al unei nave. În ambele cazuri, parchetul a întrerupt procedurile.

Potrivit cercurilor de securitate occidentale, Rusia ar putea fi în spatele sabotajului. Serviciile de securitate consideră Germania una dintre principalele ținte ale atacurilor rusești, deoarece Germania este unul dintre cei mai importanți susținători ai Ucrainei în respingerea războiului de agresiune al Rusiei.

Oficiul Federal pentru Protecția Constituției (BfV) și Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA) avertizează, prin urmare, cu privire la așa-numiții „Wegwerf-Agenten”.

Aceștia sunt infractori de mică anvergură, recrutați în mare parte prin intermediul rețelelor de socializare și incitați să comită acte de sabotaj. Adesea, aceștia sunt plătiți de către coordonatorii lor în criptomonede.

Onorariul: câteva sute de euro. Pentru misiuni mai ample, care implică sabotarea echipamentelor militare aparținând membrilor NATO, se estimează că sunt oferite sume de ordinul zecilor de mii de euro.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert fico face declaratii
1
Premierul slovac, Robert Fico, despre prăbușirea dronei pe un bloc de locuințe la Galați...
sgtgbsrgtbrs
2
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. A fost...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
3
„Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce...
vladimir putin (1)
4
Vladimir Putin, prima declarație despre drona rusească prăbușită în Galați: Rusia e...
Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
5
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să...
Președintele UEFA, gafă uriașă la finala Champions League! Salvat de Dembele, Ceferin și-a pus mâinile în cap
Digi Sport
Președintele UEFA, gafă uriașă la finala Champions League! Salvat de Dembele, Ceferin și-a pus mâinile în cap
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Senatorul jim risch
Oficial de rang înalt din Senatul SUA, despre drona de la Galați: „Încălcarea spațiului aerian românesc de către Rusia, inacceptabilă”
Vladimir Putin intră în apa rece de Bobotează în 2018
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
Lithuania Belgian Soldier
Lituania, cândva ocupată de Germania, se bucură că soldații Berlinului s-au întors: „Ei au învățat din lecțiile trecutului, rușii nu”
Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026.
O comisie va evalua pagubele provocate de prăbușirea dronei rusești pe un bloc din Galați
Pete Hegseth
Pete Hegseth, avertisment pentru Europa: „Când interesele noastre diverg, ne adaptăm cu pragmatism, fără dramă şi fără a face morală”
Recomandările redacţiei
bucuresti primavara centru vechi
Meteorologii anunță că prima lună de vară începe cu ploi și vijelii...
Wladyslaw Kosiniak Kamysz With Donald Tusk - Warsaw
„Record mondial absolut”: Polonia a semnat contracte de apărare din...
Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, și președintele american Donald Trump
Trump susține că a primit angajament din partea Iranului că nu va...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e...
Ultimele știri
Rezultate LOTO - Duminică, 31 mai 2026: Peste 5,24 milioane de euro se pot câștiga la 6/49. Report important la Noroc
Lotul Argentinei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Selecţionerul Scaloni calmează temerile legate de accidentarea lui Messi
Analiști: Traficul petrolier prin Strâmtoarea Ormuz ar putea să nu mai revină la nivelul dinaintea războiului cu Iranul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea de iubire care a învins toate prejudecățile. Romina Gingașu și Piero Ferrari, mai apropiați ca...
Cancan
Camelia Potec a intrat în panică și a cerut ajutorul SPP! Momente tensionate la gala aniversară a Nadiei...
Fanatik.ro
Topul mondial în care Ion Țiriac îi bate pe Roger Federer, Novak Djokovic și Serena Williams. Românul nu are...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Şumudică a desfiinţat primul transfer al lui Gigi Becali: “Nu poate să joace niciodată acolo!”. Ce se...
Adevărul
Topul celor mai corupte țări din lume. Unde se află România în clasamentul pe 2025
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
La Toya Jackson a împlinit 70 de ani. Destinul tumultuos al celebrei surori a lui Michael Jackson
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După victoria lui PSG, UEFA a publicat lista tuturor câștigătoarelor Ligii Campionilor! Schimbare: ce apare...
Pro FM
Ea în pantofi cu toc, el în costum sclipitor, de mână la cinema. Mariah Carey reaprinde zvonurile despre o...
Film Now
Demi Moore, acuzații dure la adresa fostului partener al fiicei sale în plin proces de custodie: „A stricat...
Adevarul
Ce înseamnă pentru români facturile calculate în euro
Newsweek
Ce document trebuie să depui la Casa de Pensii pentru o pensie mai mare? Îl completezi în 5 minute
Digi FM
Ce importanță au ramurile de tei în ziua de Rusalii. Obiceiurile diferă de la o regiune la alta
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
"Simțeam că mă aflu în prezența unui magician". Atrasă într-un cult, o actriță din Game of Thrones povestește...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”