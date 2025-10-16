Cine sunt oficialii care vor pregăti întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Budapesta

Următoarea întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin va fi pusă la punct de doi oficiali, a dezvăluit joi consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov. Acesta a spus că data întâlnirii va depinde de modul în care vor avansa pregătirile, relatează Reuters.

Cei doi oficiali sunt secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Cei doi vor purta discuții în zilele următoare pentru a pregăti întrevederea celor doi președinți din Budapesta.

Ușakov a făcut aceste declarații în cadrul unei conferințe de presă privind convorbirea telefonică dintre Putin și Trump, a opta din acest an, care, conform lui, a avut loc la inițiativa Moscovei.

El a spus că președintele american a propus Budapesta ca loc de desfășurare a summitului și că liderul de la Kremlin a fost imediat de acord.

Declarația lui Ușakov a arătat clar că Putin i-a reiterat lui Trump poziția sa privind starea războiului din Ucraina, spunând că trupele ruse au inițiativa strategică de-a lungul întregii linii de front.

El a mai adăugat și că cei doi lideri au vorbit despre posibila livrare a rachetelor Tomahawk către Ucraina, cerută de președintele ucrainean Volodimir Zelesnki.

„Vladimir Putin și-a reiterat teza că rachetele Tomahawk nu vor schimba situația pe câmpul de luptă, dar vor provoca daune semnificative relațiilor dintre țările noastre, fără a mai menționa perspectivele unei rezolvări pașnice”, a spus Ușakov reporterilor.

Conform spuselor consilierului prezidențial rus, Trump i-a spus lui Putin că va ține cont de ceea ce a spus liderul rus în timpul convorbirii telefonice când se va întâlni cu Zelenski la Washington vineri.

