Potrivit Euronews, se presupune că doi cetățeni americano-haitieni se numără printre cei 17 bărbați reținuți în ancheta privind asasinarea președintelui din Haiti Jovenel Moïse.

Léon Charles, șeful poliției naționale din Haiti, a declarat că celelalte 15 persoane ar fi din Columbia, cel puțin șase dintre ei fiind foști militari, potrivit informațiilor primite de la guvernul columbian.

„O să-i aducem în fața justiției”, a declarat șeful poliției în timpul conferinței de presă, în timp ce cei 17 suspecți încătușați stăteau pe podea, în apropiere.

El a adăugat că alte trei persoane au fost ucise și că poliția încă mai căuta opt suspecți

Guvernul columbian nu a furnizat identitatea suspecților despre care se crede că sunt foști soldați, dar a ordonat armatei și poliției naționale să coopereze în ancheta aflată în curs de desfășurare în Haiti.

„S-a format o echipă cu cei mai buni anchetatori... urmează să trimită date, informații financiare care sunt deja colectate, la Port-au-Prince”, a declarat generalul Jorge Luis Vargas Valencia, șeful poliției naționale din Columbia.

Între timp, Departamentul de Stat al SUA a declarat că este la curent cu informațiile potrivit cărora cetățeni americano-haitieni se află în custodie.

Cetățenii americano-haitieni au fost identificați de oficialii haitieni ca fiind James Solages și Joseph Vincent. Solages, 35 de ani, este cel mai tânăr dintre suspecți, iar cel mai în vârstă are 55 de ani, potrivit unui document pus la dispoziție de un ministru haitian, Mathias Pierre. El nu ar furnizat, însă, alte informații suplimentare cu privire la cei reținuți.

Solages a fost descris ca fiind un „agent diplomatic autorizat”, politician în ascensiune și coordonator al unei organizații caritabile pe care a înființat-o în 2019, în sudul Floridei, pentru a ajuta oamenii din orașul de coastă haitian Jacmel. Pe pagina sa de pe site-ul organizației de caritate, Solages spune că a lucrat anterior ca bodyguard la ambasada canadiană din Haiti.

Departamentul de relații externe al Canadei a emis o declarație în care Solages numit, dar care spune că unul dintre bărbații reținuți a fost „angajat pe perioadă determinată ca gardă de corp de rezervă” la ambasada sa.

Atacul de miercuri comis de mai mulți oameni înarmați s-a soldat cu asasinarea prețedintelui Moïse în reședința sa privată. Soția lui a fost grav rănită și în prezent este în spital. După atac, premierul interimar Claude Joseph a declarat stare de asediu în țară.

Haiti, cea mai săracă țară din America, este o țară cu multe conflicte violente armate, iar recent s-au înregistrat mai multe proteste împotriva guvernării autoritare.

Moïse conducea prin decret de mai bine de un an, pentru că nu organizase alegeri, iar opoziția i-a cerut să demisioneze în ultimele luni. Premierul a declarat pentru Associated Press că alegerile programate pentru acest an ar trebui să se desfășoare chiar și în acest context.

În ciuda asigurărilor sale că ordinea va fi instaurată, există confuzie cu privire la cine ar trebui să preia controlul și o neliniște larg răspândită în rândul haitienilor.

Străzile în mod normal aglomerate din capitala Port-au-Prince sunt acum goale. Au fost auzite împușcături sporadice în depărtare, mijloacele de transport circulă rar, iar multe mici afaceri au fost închise temporar.

Ucigași profesioniști

Bocchit Edmond, ambasadorul haitian în Statele Unite, a declarat că atacul asupra lui Moïse, în vârstă de 53 de ani, „a fost efectuat de mercenari străini și ucigași profesioniști - bine coordonați” și că aceștia erau mascați ca agenți americani antidrog DEA.

DEA are un birou în capitala statului Haiti, pentru a asista guvernul în programele antidrog, potrivit Ambasadei SUA.

Soția lui Moïse, Martine, se afla în stare stabilă, dar critică și a fost transferată la Miami pentru tratament, a spus Edmond la Washington.

Republica Dominicană a declarat că închide frontiera cu Haiti și întărește securitatea în zonă.

