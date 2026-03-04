Live TV

Cine sunt primii soldați americani care au murit în războiul cu Iranul. Armata SUA a identificat patru din șase militari morți

Data publicării:
soldații Nicole Amor, Declan Coady, Cody Khork, Noah Tietjens ai armatei sua, care au fost ucisi in iran
De la stânga la dreapta, soldații: Nicole Amor, Declan Coady, Cody Khork, Noah Tietjens. Foto: Profimedia Images
Din articol
Cine sunt patru dintre cei șase soldați decedați O „armă puternică” a lovit

Şase membri ai armatei SUA au fost ucişi, duminică, într-un atac asupra unei instalaţii din Kuweit, după ce un „sistem aerian fără pilot” a pătruns prin apărările antiaeriene și a lovit un centru de comandă în Port Shuaiba. Numele a patru dintre aceşti soldaţi au fost anunţate de către armata americană, relatează BBC

Inițial, Comandamentul Central al SUA a spus că trei soldați au murit în atac, dar oficialii au confirmat luni că numărul deceselor s-a dublat, după ce o persoană a murit din cauza rănilor, iar alte două cadavre au fost găsite în moloz.

Acești șase soldați sunt singurele victime confirmate de armata americană de la declanșarea noii confruntări cu Iranul, în cooperare cu Israelul.

Citește și: Câți oameni au fost uciși până acum în războiul dus de SUA şi Israel împotriva Iranului. Bilanț preliminar

Cine sunt patru dintre cei șase soldați decedați

Patru dintre decedați, toți soldați în Rezerva Armatei SUA, au fost identificați marți de armata americană: 

  • Căpitanul Cody Khork, în vârstă de 35 ani, din Florida, a fost anterior în Arabia Saudită, Guantanamo Bay și Polonia.
Cody Khork. Foto: Profimedia Images
  • Sergentul Nicole Amor avea 39 ani și era din Minnesota. A fost anterior în Kuweit și Irak.
Nicole Amor. Foto: Profimedia Images
  • Sergentul Noah Tietjens, 42 ani, era din Nebraska și a fost de două ori anterior desfășurat în Kuweit. Toți cei trei menționați mai sus au fost membri decorați ai armatei.
Noah Tietjens. Foto: Profimedia Images
  • Sergentul Declan Coady, în vârstă de 20 ani, a fost promovat postum de la gradul de specialist, a precizat armata americană. Acesta era din Iowa s-a înrolat în Rezerva Armatei acum doar trei ani.
Declan Coady. Foto: Profimedia Images

O „armă puternică” a lovit

Într-o informare de presă de luni, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că o „armă puternică” a lovit un „centru de operațiuni tactice fortificat”.

Trei oficiali ai armatei SUA care au cunoștințe directe despre atacul iranian au declarat pentru CBS, citat de BBC, că membrii serviciului lucrau într-un spațiu improvizat de birou. Aceștia au pus sub semnul întrebării dacă clădirea fusese suficient fortificată, spunând că un trailer era folosit ca birou, cu bariere de beton armat de 3,7 metri pentru protecție.

SUA au o relație de apărare de lungă durată cu Kuweit, iar peste 13.000 de soldați americani sunt staționați în această țară din Golf.

Iranul a răspuns la atacurile americano-israeliene prin lansarea de rachete asupra țărilor din Golf aliate cu SUA. Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Oman și Qatar au fost, de asemenea, lovite.

Separat, în Kuweit, SUA a confirmat că trei avioane de vânătoare au fost doborâte după ceea ce a descris drept un incident de „foc prietenesc” luni. Imagini video arătau avioanele spirale către sol. Toți piloții au reușit să se catapulteze și au supraviețuit incidentelor. Mass-media de stat iraniană a susținut că armata iraniană a doborât avioanele, fără a prezenta dovezi.

Citește și: Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”

Editor : C.S.

Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
Digi Sport
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
Descarcă aplicația Digi Sport
