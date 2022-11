Cine sunt ucrainiencele care fac cocktailuri Molotov sau conduc trenuri printre bombardamente. Povești din prima linie

Pe măsură ce războiul din Ucraina continuă, milioane de femei și copii au fugit din calea luptelor. Dar nu aceasta este imaginea completă a conflictului ce redefinește normele sociale. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată sâmbăta la ora 00:30 și în reluare de la ora 19:30.

Femeile au un rol esențial în confruntare. Tot mai multe se antrenează pentru război, iar zeci de mii luptă deja împotriva Rusiei. Războiul a schimbat cu totul ocupațiile. Mult timp, anumite locuri de muncă au fost considerate exclusiv masculine. Unele erau chiar interzise femeilor.

Fiecare zi de muncă e un moment de validare pentru Victoria Kikoj. E prima femeie ajutor de mecanic de tren din Ucraina.



Până de curând, reglementările interziceau femeilor această muncă, fiind considerată riscantă pentru sănătatea lor reproductivă. Acum, în timpul războiului, chiar e periculoasă... Dar pentru toți cei care circulă cu trenul.

Victoria Kikot, ajutor de mecanic: "E greu, atât mental, cât și fizic, pentru că se aud foarte des sirenele de raid aerian. Am văzut chiar și când au lovit rachetele. Încercăm să ne ținem emoțiile în frâu și să ne continuăm munca, pentru că nu e vorba doar de viețile noastre. Viețile pasagerilor depind de noi."

Victoria a fost nevoită să încerce de mai multe ori până să ajungă să învețe pentru profesia la care visa.

Victoria Kikot, ajutor de mecanic: "Am aplicat la multe universități și colegii. Când întrebam dacă pot învăța această meserie toți îmi spuneau același lucru: "Nu, ești femeie". Asta era tot. Apoi, o școală mi-a spus că nu are dreptul să mă refuze, dar nu-mi putea garanta că voi lucra vreodată în această profesie."

Dar, până la absolvirea facultății, interdicția sovietică de a angaja femei în anumite meserii a fost eliminată. Victoria a început să profeseze cu câteva luni înainte ca Rusia să invadeze țara.

Victoria Kikot, ajutor de mecanic: "În atenția pasagerilor, destinația noastră este stația Hrebinka. Ora de plecare din Kiev e 18:27."

Sunt multe de făcut: actualizarea jurnalelor de bord, verificarea vitezei trenului, a semnalelor, a liniei electrice și discuțiile cu pasagerii. Iar dacă mecanicul ar păți ceva, ea ar trebui să preia conducerea.

Victoria Kikot, ajutor de mecanic: " La început, bărbații mă priveau cu neîncredere pentru că nu credeau că și noi putem face aceleași lucruri ca ei. Iar femeile... nici ele nu credeau că în societatea noastră patriarhală putem ocupa astfel de poziții."

Femeile din Ucraina devin mai vizibile peste tot. Experta în studii de gen, Hannah Gritsenko, spune că războiul schimbă societatea.

Hannah Grițenko, scriitoare: "E un proces interconectat, ceea ce înseamnă că femeile din prima linie devin modele pentru femeile civile. Dar și acele femei din armată vor să vadă exemple de femei în profesii civile. Vor exemple de femei în profesii tradițional masculine, dar în afara armatei."

Și Olena vrea să facă parte din acest proces. A absolvit Facultatea de Economie, dar în urmă cu doi ani a decis să se înroleze. Iar acum e în serviciul militar activ. A servit în regiunea Kievului la începutul războiului, când rușii au încercat să invadeze capitala.

Olena Mudrak, soldat: "Am ridicat puncte de control, am pregătit cocktailuri Molotov, am ajutat la comanda de medicamente, am ajutat persoane în vârstă. A fost o combinație de sarcini militare și civile."

Spune că, deși rușii sunt destul de departe, munca ei acum e mult mai dificilă.

Olena Mudrak, soldat: "Vorbim cu părinții ai căror copii au murit și organizăm înmormântările. Aș vrea să stau la punctele de control decât să vorbesc cu părinții soldaților morți."

Crede că e important ca femeile să fie în armată, pentru a elimina clișeele de gen. Dar spune că femeile civile care se oferă voluntare sunt refuzate, în timp ce bărbații sunt acceptați.

Olena Mudrak, soldat: "Dacă te prezinți pur și simplu la un birou de recrutare și le spui că vrei să ajuți, nimeni nu te va lua dacă nu ai experiență. Pur și simplu nu vor crede în tine. Probabil că face parte din atitudinea sceptică la adresa femeilor."

Înapoi în tren. E târziu. Tura Victoriei va fi de cel puțin 12 ore astăzi.

Trenurile au devenit un mijloc vital de transport în acest război, iar personalul nu e niciodată suficient. Nimănui de aici nu-i pasă dacă în locomotivă e un bărbat sau o femeie.

"Nu contează deloc. Pentru mine e la fel dacă este vorba de un bărbat sau de o femeie, atât timp cât își face treaba."

"Nu e nimic în neregulă ca o femeie să conducă trenul. E doar un loc de muncă. Munca e muncă!"

Victoria spune că va trebui să muncească în continuare din greu ca să treacă de la poziția de ajutor de mecanic la mecanic de tren. Această funcție e încă responsabilitatea unui bărbat.

Victoria Kikot, ajutor de mecanic: "Situația nu s-a schimbat cu totul - mai avem nevoie de timp. Trebuie să creștem o nouă generație, o generație tânără, cu ideea că femeile au aceleași drepturi ca bărbații."

Victoria tatonează teren necunoscut, dar spune că există un viitor mai bun pentru femeile ucrainene. Într-o zi va deveni mecanic de tren.



