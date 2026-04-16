Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban (Politico)

Viktor Orban a ieșit din scenă, iar titlul său de principal perturbator al Uniunii Europene este brusc disponibil. Predarea ștafetei are loc într-un moment delicat, în condițiile în care blocul se bazează în continuare pe unitate pentru a promova sancțiuni, bugete sau alte decizii, scrie Politico.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu a pierdut timpul săptămâna aceasta, după înfrângerea lui Orban, și a sugerat modificări ale regulilor de vot ale UE pentru a evita blocajele viitoare.

De ani de zile, combativul premier maghiar și-a exercitat dreptul de veto pentru a bloca inițiative cheie, în special în ceea ce privește sprijinul UE pentru Ucraina. După ce a pierdut alegerile de duminică, el va fi în curând înlocuit de Peter Magyar, o figură de centru-dreapta care și-a manifestat disponibilitatea de a colabora mai strâns cu Bruxelles-ul.

Unii speră că victoria lui Magyar va facilita ajungerea la un consens.

„Impresia mea este că modelul politic de a fi un factor de perturbare sistemică și structurală s-a prăbușit odată cu înfrângerea electorală severă suferită de Fidesz (n.r. partidul lui Orban)”, a declarat un diplomat al UE sub protecția anonimatului.

Dar plecarea lui Orban nu înseamnă că Von der Leyen sau Kievul pot respira ușurați. Consiliul European, unde se reunesc toți cei 27 de lideri pentru a lua decizii, include încă o mână de aliați ai lui Orban și câțiva potențiali noi perturbatori, notează Politico.

Iată cei cinci lideri care au cele mai mari șanse să preia mantia lui Orban ca următoare bête noire (n.r. expresie tradusă din franceză: bestia neagră) a blocului.

Partenerul: Premierul slovac Robert Fico

Premierul Slovaciei a fost adesea partenerul fidel al lui Orban în exercitarea dreptului de veto, blocând sancțiunile împotriva Moscovei și cerând o excepție de la împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de UE Ucrainei. Odată cu plecarea lui Orban, Fico rămâne singurul prieten al Kremlinului, și poate ultimul, din UE.

„Sunt interesat să fiu un actor constructiv în Uniunea Europeană, dar nu în detrimentul Republicii Slovace”, a declarat Fico vara trecută.

Fico a avertizat luna trecută că își va exercita dreptul de veto pe cele 90 de miliarde de euro destinate Kievului în locul lui Orban, în cazul în care maghiarul ar pierde alegerile.

Budapesta a blocat timp de luni de zile debursarea fondurilor care fuseseră convenite la summitul din decembrie, pe fondul unei dispute cu Kievul privind o conductă avariată care transporta petrol rusesc către Europa Centrală. Magyar a semnalat luni că nu va sta în calea UE.

Având în vedere că această conductă nu este încă funcțională, președintele ucrainean Volodimir Zelenski declarând că nu va fi reparată până la sfârșitul lunii aprilie, întrebarea care se pune acum este dacă Fico își va pune în aplicare amenințarea de a prelua ștafeta de la Orban și de a bloca fondurile sau dacă se va alinia poziției UE.

Liderul slovac a dat întotdeauna înapoi în ceea ce privește sancțiunile și s-a alăturat declarațiilor comune ale UE în sprijinul Ucrainei.

„Cred că ei Fico și ceilalți lideri vor fi perfect conștienți de riscurile și consecințele alegerii unei căi oarecum similare cu a lui (n.r. Orban)”, a spus diplomatul UE citat mai sus.

Miliardarul populist: Prim-ministrul ceh Andrej Babis

Prim-ministrul Cehiei, un miliardar în vârstă de 71 de ani supranumit „Trumpul ceh”, care guvernează în coaliție cu extrema dreaptă din decembrie, a demonstrat deja unele tendințe în stilul lui Orban.

Babis a fost singurul lider, alături de Orban și Fico, care a cerut o derogare de la împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de UE Ucrainei. De asemenea, el a solicitat reducerea sprijinului acordat Kievului, deși, în cele din urmă, nu a mers până la a renunța la inițiativa Cehiei privind furnizarea de muniție în sprijinul apărării Ucrainei.

Babis are în vizor și politicile climatice ale UE. El a criticat vehement sistemul de certificate de emisii al Uniunii, susținând că acesta distruge industria cehă.

În loc să blocheze totul, se așteaptă ca reprezentanții de dreapta din Consiliu să fie „dificili în privința anumitor chestiuni”, mai ales „în comparație cu un curent dominant de gândire al celorlalți lideri europeni”, a declarat diplomatul UE.

Echilibrista: Giorgia Meloni

Premierul italian a mers pe o frânghie subțire a pragmatismului cu Bruxelles de când a venit la putere în urmă cu peste trei ani, echilibrând politica sa de dreapta, naționalistă, cu o poziție pro-UE în afacerile internaționale.

Alăturându-se altor lideri, precum Mette Frederiksen din Danemarca, Meloni a căutat să înăsprească regulile UE privind migrația prin consens, mai degrabă decât prin obstrucționism.

Un diplomat al UE a afirmat că Meloni s-a dovedit a fi o politiciană de „un cu totul alt fel” decât Orban. Însă un altul a avertizat că ea provine din aceeași familie politică ca și maghiarul și că nu ar trebui să fie exclusă din calcul.

„La ultimul Consiliu European, singura persoană care a fost de acord cu Orban a fost Meloni”, a spus al doilea diplomat al UE, referindu-se la declarația acesteia că înțelege poziția lui Orban cu privire la împrumutul pentru Ucraina la summitul din martie.

„Se poate observa că există o legătură ideologică între cei doi”, adaugă acesta.

Populistul Janez Jansa din Slovenia

Fostul prim-ministru al Sloveniei, care a avut mai multe mandate, un populist de dreapta și un admirator declarat al lui Trump, cu o înclinație spre a se certa cu jurnaliștii, a ieșit pe locul al doilea la doar un loc distanță în alegerile dramatice de luna trecută, marcate de scandaluri de spionaj.

Cu negocierile în curs, rămâne neclar dacă Jansa sau actualul prim-ministru Robert Golob vor reuși să formeze o coaliție de guvernare.

Jansa, supranumit uneori „mini-Trump”, s-ar alătura unui club populist în creștere în UE dacă ar reveni la putere.

În ceea ce privește Ucraina, însă, există o diferență notabilă între Jansa și Orban sau chiar Fico: în ciuda faptului că este aliat cu maghiarul în alte chestiuni, Janaa a susținut aderarea Ucrainei la UE și a vizitat Kievul în 2022, în primele zile ale invaziei rusești pe scară largă, pentru a-și arăta sprijinul.

Wild card a Bulgariei: Rumen Radev

Fostul președinte al Bulgariei a demisionat în ianuarie pentru a înființa un nou partid și a candida la alegerile parlamentare de duminică. Și, potrivit sondajului „Poll of Polls” realizat de Politico, se îndreaptă spre victorie, ceea ce ar putea reprezenta o adevărată cotitură după ani de paralizie politică la Sofia.

Acest lucru ar putea fi o problemă pentru Ucraina și aliații săi europeni. În 2025, Radev a declarat că Ucraina este „condamnată” în războiul său împotriva Rusiei și a susținut că sporirea ajutorului militar al UE sau „furnizarea de mai multe arme” către Kiev nu reprezintă soluția.

De asemenea, el a acuzat liderii europeni că au încurajat contraofensiva Kievului, afirmând că aceasta a dus la „sute de mii de victime” în Ucraina.

Simpatiile lui Radev față de Kremlin i-au adus o mustrare aspră din partea lui Zelenski în timpul unei confruntări televizate între cei doi lideri în 2023, la palatul prezidențial din Sofia. „Ai spune: Putin, te rog, cucerește teritoriul bulgar?”, a întrebat Zelenski. Radev, agitat, s-a străduit să răspundă.

