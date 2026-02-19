Cine vrea să-l împiedice pe Trump să atace Iranul fără încuviinţarea Congresului SUA. „Nu-l voi lăsa să înceapă un război dezastruos”

Doi membri ai Congresului american, unul republican şi celălalt democrat, au anunţat joi că săptămâna viitoare vor forţa un vot în Camera Reprezentanţilor asupra posibilelor planuri ale preşedintelui Donald Trump de a ataca Iranul.

Armata americană este pregătită să atace Iranul la sfârşitul acestei săptămâni, a scris presa din Statele Unite. Deşi Trump nu pare să fi luat deocamdată o decizie finală, vestea a alarmat mai mulţi parlamentari americani, care au amintit că Constituţia ţării acordă Congresului - nu doar preşedintelui - prerogativa de a declara război.

„Conform Constituţiei noastre, Congresul trebuie să voteze (pentru a autoriza) un război. Reprezentantul Ro Khanna şi cu mine vom forţa ca acest vot să se desfăşoare în camera inferioară cât mai curând posibil”, a scris pe contul său de X Thomas Massie, un congresman republican cunoscut pentru poziţiile sale critice în interiorul partidului, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

El l-a menţionat în acelaşi mesaj pe colegul său democrat Ro Khanna, care a declarat la rândul său că intenţionează să forţeze un vot săptămâna viitoare asupra unei rezoluţii care să-i impună lui Trump să ceară aprobarea Congresului înaintea oricărui atac împotriva Iranului.

„Am intrat în politică pentru a pune capăt războiului din Irak. Nu-l voi lăsa pe Trump să înceapă un război dezastruos fără ca mai întâi Congresul să voteze pentru a-l opri”, a declarat congresmanul democrat.

Rezoluție ignorată

Ambii congresmeni au amintit rezoluţia privind puterile de război din 1973, ce acordă Congresului puterea de a aproba orice atac american în străinătate, care nu este declarat oficial război.

Totuşi, aproape fiecare preşedinte american din ultimele decenii a ignorat această rezoluţie, fiecare invocând autoritatea sa de comandant suprem al forţelor armate. Unii au cerut doar autorizaţii limitate pentru utilizarea forţei din partea Congresului, cum a fost cea care a servit drept bază pentru războiul din Irak din 2002.

Congresmenii Massie şi Khanna au impulsionat o rezoluţie similară privind Iranul în iunie 2025, după ce Trump a ordonat bombardamente asupra a trei instalaţii nucleare iraniene, dar acea rezoluţie a picat la vot în Senatul SUA.

Trump a acţionat de asemenea fără aprobarea Congresului în operaţiunea din ianuarie în care a fost capturat preşedintele venezuelean Nicolas Maduro. Şi în acest caz încercarea de a se adopta o rezoluţie de acelaşi fel în Congres a eşuat tot în Senat.

Activele aeriene şi navale trimise de SUA în Orientul Mijlociu au crescut în ultimele zile şi Pentagonul este pregătit să atace Iranul la sfârşitul acestei săptămâni dacă Trump dă ordinul, potrivit CNN, CBS şi The New York Times.

Operaţiunea ar urma să se desfăşoare în comun cu Israelul şi ar consta probabil într-o intervenţie prelungită pe parcursul mai multor săptămâni, potrivit unor surse oficiale consultate de publicaţia americană Axios.

Editor : B.P.