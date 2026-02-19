Live TV

Cine vrea să-l împiedice pe Trump să atace Iranul fără încuviinţarea Congresului SUA. „Nu-l voi lăsa să înceapă un război dezastruos”

Data actualizării: Data publicării:
donald trump
Donald Trump.Foto: Profimedia
Din articol
Rezoluție ignorată

Doi membri ai Congresului american, unul republican şi celălalt democrat, au anunţat joi că săptămâna viitoare vor forţa un vot în Camera Reprezentanţilor asupra posibilelor planuri ale preşedintelui Donald Trump de a ataca Iranul.

Armata americană este pregătită să atace Iranul la sfârşitul acestei săptămâni, a scris presa din Statele Unite. Deşi Trump nu pare să fi luat deocamdată o decizie finală, vestea a alarmat mai mulţi parlamentari americani, care au amintit că Constituţia ţării acordă Congresului - nu doar preşedintelui - prerogativa de a declara război.

„Conform Constituţiei noastre, Congresul trebuie să voteze (pentru a autoriza) un război. Reprezentantul Ro Khanna şi cu mine vom forţa ca acest vot să se desfăşoare în camera inferioară cât mai curând posibil”, a scris pe contul său de X Thomas Massie, un congresman republican cunoscut pentru poziţiile sale critice în interiorul partidului, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El l-a menţionat în acelaşi mesaj pe colegul său democrat Ro Khanna, care a declarat la rândul său că intenţionează să forţeze un vot săptămâna viitoare asupra unei rezoluţii care să-i impună lui Trump să ceară aprobarea Congresului înaintea oricărui atac împotriva Iranului.

„Am intrat în politică pentru a pune capăt războiului din Irak. Nu-l voi lăsa pe Trump să înceapă un război dezastruos fără ca mai întâi Congresul să voteze pentru a-l opri”, a declarat congresmanul democrat.

Rezoluție ignorată

Ambii congresmeni au amintit rezoluţia privind puterile de război din 1973, ce acordă Congresului puterea de a aproba orice atac american în străinătate, care nu este declarat oficial război.

Totuşi, aproape fiecare preşedinte american din ultimele decenii a ignorat această rezoluţie, fiecare invocând autoritatea sa de comandant suprem al forţelor armate. Unii au cerut doar autorizaţii limitate pentru utilizarea forţei din partea Congresului, cum a fost cea care a servit drept bază pentru războiul din Irak din 2002.

Congresmenii Massie şi Khanna au impulsionat o rezoluţie similară privind Iranul în iunie 2025, după ce Trump a ordonat bombardamente asupra a trei instalaţii nucleare iraniene, dar acea rezoluţie a picat la vot în Senatul SUA.

Trump a acţionat de asemenea fără aprobarea Congresului în operaţiunea din ianuarie în care a fost capturat preşedintele venezuelean Nicolas Maduro. Şi în acest caz încercarea de a se adopta o rezoluţie de acelaşi fel în Congres a eşuat tot în Senat.

Activele aeriene şi navale trimise de SUA în Orientul Mijlociu au crescut în ultimele zile şi Pentagonul este pregătit să atace Iranul la sfârşitul acestei săptămâni dacă Trump dă ordinul, potrivit CNN, CBS şi The New York Times.

Operaţiunea ar urma să se desfăşoare în comun cu Israelul şi ar consta probabil într-o intervenţie prelungită pe parcursul mai multor săptămâni, potrivit unor surse oficiale consultate de publicaţia americană Axios.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
1
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
Vladimir Putin la telefon
2
Parlamentul Rusiei a adoptat o lege care permite FSB să ordone blocarea comunicațiilor în...
LIA SAVONEA
3
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
putin bucuresti
4
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Still life of Wegovy an injectable prescription weight loss medicine that has helped people with obesity. It should be used with a weight loss plan an
5
UE aprobă o doză mai puternică a medicamentului Wegovy pentru tratamentul obezității. Ce...
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
Digi Sport
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan dă mâna cu președintele SUA, Donald Trump, la summitul NATO
Nicuşor Dan participă la Consiliul pentru Pace de la Washington. Reuniunea începe în scurt timp
Maria Zaharova
„Vom evalua după rezultate”: Cum vede Moscova medierea SUA în Ucraina
razboi rusia ucraina
Ce cred românii despre cine va câștiga războiul din Ucraina și în cine au încredere dintre liderii internaționali (sondaj)
donald tusk sustine o alucutiune
Premierul Donald Tusk le cere cetățenilor polonezi „să plece imediat” din Iran
Vladimir Putin
Rusia, alarmată de „o escaladare fără precedent a tensiunilor” în jurul Iranului. Apelul făcut de Kremlin
Recomandările redacţiei
KIng Charles
Prima reacție a Regelui Charles al III-lea după arestarea fratelui...
fostul print andrew
BBC: Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat...
nicusor dan
Nicușor Dan va ține un discurs la Consiliul pentru Pace. Este...
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Buzoianu: „Creșterea prețului apei industriale nu va fi resimțită de...
Ultimele știri
Președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, propune fuziunea benevolă a comunelor: 10-20 milioane lei pentru investiții locale
Peste 5.000 de angajați protejați: Guvernul majorează plata salariilor în companiile strategice
Minerii şi energeticienii protestează azi în Piaţa Victoriei. Bolojan anunță măsuri, după întâlnirea cu sindicaliștii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele iau sfârșit pentru ele! Top trei zodii renasc pe 19 februarie 2026
Cancan
A fost ultima ninsoare în București? Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Droguri la Guvern. Episodul uitat din trecutul lui Ilie Bolojan: ”marfă” de două milioane de euro găsită...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
A intrat beată în direct și a ajuns virală! Imagini incredibile cu jurnalista de la Jocurile Olimpice de...
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Protest în București. Pensionarii cu grupe de muncă cer bani în plus la pensie. Ce șanse de rezolvare sunt?
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Privarea de somn afectează sănătatea sistemului digestiv prin nervul vag. Cercetătorii explică riscurile
Digi Animal World
Tina, mascota de la Jocurile Olimpic de iarnă, surprinsă în timpul unor acrobații. Imaginile rare cu micuța...
Film Now
Cameron Diaz, în trening, relaxată, la o plimbare în NYC. Apariția ei rară, după vestea surpriză despre un...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...