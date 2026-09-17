Cine vrea să reglementeze IA în Statele Unite: un Congres îmbătrânit, cu unii membri care nici nu folosesc tehnologia

Membrii Congresului și guvernatorii se află sub o presiune din ce în ce mai mare pentru a reglementa inteligența articială (IA), dar mulți dintre cei care au discutat cu Axios pe această temă au declarat că nu utilizează această tehnologie sau că au făcut-o foarte rar.

Această mărturisire surprinzătoare — în special în rândul legiuitorilor mai în vârstă și influenți — survine pe fondul apelurilor la încetinirea dezvoltării IA și al avertismentelor din cadrul industriei că aceasta ar putea duce la dispariția umanității dacă nu este ținută sub control.

Potrivit unei analize realizate de Axios, mai mult de douăzeci de congresmeni și guvernatori intervievați au spus că nu folosesc IA sau că au avut foarte puține interacțiuni cu astfel de instrumente. Situația este cu atât mai relevantă cu cât unii dintre cei care recunosc că nu folosesc inteligența artificială ocupă poziții-cheie în comisiile care ar putea decide viitoarele reguli pentru acest domeniu.

Printre aceștia se numără senatorul Roger Wicker, în vârstă de 75 de ani, președintele Comisiei pentru Forțele Armate, care a răspuns „în niciun caz” când a fost întrebat dacă folosește IA.

Senatorul James Risch, în vârstă de 83 de ani și președintele Comisiei pentru Relații Externe, a spus, la rândul său, că nu folosește personal inteligența artificială.

Iar congresmenul Frank Pallone, de 74 de ani, unul dintre liderii Comisiei pentru Energie și Comerț din Camera Reprezentanților, a declarat că nu crede că a folosit vreodată IA.

Și senatorul Mazie Hirono, în vârstă de 78 de ani, a recunoscut că nu folosește tehnologia, adăugând însă că acest lucru nu înseamnă că nu o va face în viitor. Ea a admis că membrii Congresului încă nu au stabilit cât de mult ar trebui reglementată inteligența artificială.

Criticii susțin că politicienii nu pot înțelege pe deplin viteza cu care evoluează tehnologia și nici riscurile sau oportunitățile pe care aceasta le implică dacă nu o folosesc direct.

Rob Flaherty, strateg digital în vârstă de 35 de ani, citat de Axios, consideră că experiența directă este importantă pentru ca legislatorii să poată decide ce reguli sunt necesare.

Există însă și congresmeni care folosesc IA în mod regulat. Senatorul John Hickenlooper, în vârstă de 74 de ani, a declarat că utilizează inteligența artificială „pentru orice” și s-a declarat surprins că există senatori care nu o folosesc.

Congresmanul Bobby Scott, de 79 de ani, spune că utilizează IA în fiecare zi. Iar Don Beyer, de 76 de ani, a mers chiar mai departe: a urmat un master în machine learning și spune că preferă instrumentul Claude.

În cazul altor politicieni, utilizarea inteligenței artificiale este mai degrabă indirectă. Guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, în vârstă de 48 de ani, spune că folosește uneori funcțiile de căutare care oferă rezumate generate de IA, dar nu utilizează tehnologia pentru cercetare sau redactare.

Senatorul Tim Kaine a explicat că singurul instrument IA pe care îl folosește este unul care încearcă să rezume conversațiile lungi din e-mailuri, dar spune că acestea greșesc frecvent.

Dezbaterea vine într-un moment în care inteligența artificială avansează rapid, iar autoritățile sunt presate să stabilească reguli privind utilizarea ei. În același timp, există avertismente din partea unor specialiști și reprezentanți ai industriei cu privire la riscurile pe termen lung ale tehnologiei.

Situația ridică astfel o întrebare tot mai prezentă în dezbaterea americană: cât de eficient poate reglementa Congresul o tehnologie pe care o parte dintre legislatori nu o folosesc sau nu o cunosc direct?