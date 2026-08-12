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„Cineva clar nu a fost atent”: Un robot chinezesc a ajuns într-o bază a Marinei poloneze

Data publicării:
Edward Warchocki Viral Robotic Humanoid In Poland, Warsaw - 25 Mar 2026
Foto: Profimedia
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Edward Warchocki, un robot umanoid de produs în China, și-a făcut apariția săptămâna aceasta la o bază a Marinei Militare din Świnoujście, un oraș portuar din nord-vestul Poloniei, în apropierea graniței cu Germania. Evenimentul a stârnit critici cu privire la motivul pentru care un dispozitiv echipat cu camere și senzori a fost primit într-un obiectiv militar, în ciuda restricțiilor impuse de Polonia vehiculelor de origine chineză în bazele militare protejate, relatează TVP World.

Marina a postat videoclipul marți pe conturile sale de pe rețelele sociale pentru a promova parada navală organizată de Ziua Forțelor Armate. Clipul a fost șters câteva ore mai târziu, după ce s-au intensificat criticile privind posibilele riscuri de securitate.

Adjunctul ministrului Apărării, Cezary Tomczyk, a declarat miercuri că nu consideră că incidentul în sine ar fi produs daune grave, dar a recunoscut că ar fi trebuit ca a oficialii să dea dovadă de mai multă precauție.

„Nu cred că s-a întâmplat ceva foarte grav în acest caz concret, dar este clar că cineva nu a dat dovadă de precauție”, a spus el.

Tomczyk a sugerat că decizia a fost luată probabil ca o modalitate neconvențională de a promova armata poloneză, însă a subliniat că astfel de considerații nu pot fi prioritizate în detrimentul măsurilor de securitate.

„Această precauție trebuie menținută la orice nivel, inclusiv la cel al purtătorului de cuvânt al Marinei”, a adăugat el.

Controversa are loc pe fondul unei supravegheri tot mai stricte a echipamentelor chinezești din zonele sensibile. Din luna februarie, Polonia a interzis vehiculele cu motor fabricate în China în facilitățile militare protejate, de teamă că pot colecta un volum substanțial de date prin intermediul camerelor, senzorilor și sistemelor de comunicații.

Unitree Robotics, compania din Hangzhou care produce modelul G1 pe care se bazează robotul Edward Warchocki, a fost adăugată în luna iulie de către Pentagon pe o listă a companiilor chineze identificate ca potențiali producători de tehnologie cu dublă utilizare (civilă și militară), din cauza legăturilor cu industria de apărare a Chinei.

Marina a precizat că robotul nu s-a deplasat liber în interiorul bazei, că a fost pornit doar într-o locație de filmare stabilită în prealabil și că nu a avut acces la zone restricționate sau la infrastructură sensibilă.

Un purtător de cuvânt al Marinei a menționat că locația respectivă apăruse anterior în materiale publice și era vizibilă și din zonele de faleză accesibile publicului. Clipul a fost eliminat din cauza criticilor și speculațiilor apărute după publicare.

Edward Warchocki a mai apărut anterior în parlamentul polonez, în ministere și în alte instituții publice. De asemenea, a participat la un eveniment organizat de ambasada Chinei pentru promovarea tehnologiei și a afacerilor chinezești.

Editor : M.B.

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