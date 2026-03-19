Ciprul vrea o discuție cu Marea Britanie referitoare la statutul și viitorul bazelor militare de pe teritoriul său

Preşedintele Ciprului, Nikos Christodoulidis, şi-a exprimat intenţia joi, la Bruxelles, de a negocia "statutul şi viitorul" bazelor militare ale Regatului Unit de pe teritoriul ţării sale, după ce se vor fi încheiat războiul împotriva Iranului şi ostilităţile din Orientul Mijlociu, informează EFE, preluată de Agerpres.



„Când situaţia din Orientul Mijlociu se va fi rezolvat, vom avea o discuţie deschisă şi sinceră cu guvernul britanic”, a afirmat Christodoulidis la sosirea la summitul liderilor Uniunii Europene în capitala belgiană.



Guvernul de la Nicosia are o „viziune clară asupra viitorului bazelor britanice”, a declarat preşedintele cipriot, care nu a dorit să dea mai multe detalii, atunci când presa a insistat asupra acestui subiect, limitându-se să spună că nu doreşte „negocieri publice”.



Christodoulidis a mai declarat că „unele idei” în acest sens le-a discutat miercuri seară cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, cu care a abordat situaţia din regiune.



„Există unele iniţiative din partea Naţiunilor Unite, în special în ceea ce priveşte aspectul umanitar al situaţiei din regiune”, a spus liderul cipriot.



Christodoulidis şi-a exprimat „îngrijorarea cu privire la regiune” şi a dat asigurări că păstrează legătura cu toţi liderii „din Golf, Liban, Iordania şi Egipt”. Prioritatea în acest moment trebuie să fie „lansarea unei iniţiative de dezamorsare”, a afirmat el.



„Este cel mai important aspect în acest moment. Şi este ceva ce vom discuta la reuniunea Consiliului European. Şi despre ce fel de rol poate să joace Uniunea Europeană în detensionare”, a explicat liderul cipriot.



Ciprul s-a văzut prins în conflictul în extindere în Orientul Mijlociu, declanşat de ofensiva americano-israeliană împotriva Teheranului, după un atac cu drone asupra bazei britanice din Akrotiri, din apropierea oraşul cipriot Limassol, în 3 martie.

