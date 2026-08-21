Circa 1.000 de drone cu inteligență artificială urmau să atace aeroporturile din Moscova, fără control uman (The Atlantic)

La începutul acestui an, oficialii ucraineni i-au prezentat președintelui Volodimir Zelenski un nou plan riscant pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Acesta ar fi presupus extinderea campaniei de bombardamente pentru a include o serie de ținte și o categorie de arme pe care le evitau de mult timp. Pe lângă atacurile continue ale Ucrainei asupra bazelor militare rusești, rafinăriilor de petrol, liniilor de aprovizionare și centrelor logistice, oficialii doreau să lanseze valuri de drone dotate cu inteligență artificială asupra aeroporturilor din Moscova, în speranța de a împiedica companiile aeriene internaționale să zboare spre și dinspre capitala Rusiei, potrivit a două surse care au cunoștințe directe despre acest plan, citate de The Atlantic.

Până la 1.000 de drone autonome ghidate de inteligență artificială lansate într-o singură noapte urmau să atace aeroporturile din Moscova.

Operațiunea, denumită „M&Ms”, urmărea ca dronele să-și identifice și să-şi lovească singure țintele, fără intervenția unui pilot uman, ceea ce ridica însă riscuri majore pentru aeronavele civile și întrebări privind legalitatea folosirii armelor autonome.

Planul a fost oprit în iulie, după demiterea ministrului Apărării Mihail Fedorov, unul dintre principalii săi arhitecți, relatează The Atlantic.

Zelenski a aprobat iniţial planul

Dacă ar fi fost pus în aplicare, planul ar fi reprezentat un moment înfricoșător în istoria războiului: un atac în care roiuri de drone autonome, echipate cu sisteme de ghidare bazate pe IA, și-ar fi identificat și lovit țintele fără ca un om să le controleze mișcările.

Astfel de sisteme au fost testate în ultimii ani de mai multe țări, inclusiv de Statele Unite. Însă legalitatea utilizării lor a fost intens dezbătută, existând temeri că acestea ar putea încălca legile războiului, iar astfel de arme nu au fost niciodată utilizate la scară largă, scrie The Atlantic.

Când oficialii i-au prezentat planul lui Zelenski în această iarnă, acesta și-a exprimat serioase rezerve, a declarat una dintre surse. El se temea că operațiunea ar putea fi considerată „piraterie” dacă dronele ar lovi un avion de pasageri civil la Moscova, mai ales dacă atacurile ar ucide sau răni pasageri, angajați ai aeroportului sau membri ai echipajului.

Însă, în disperarea de a găsi un punct vulnerabil asupra Rusiei care să permită reluarea procesului de pace, Zelenski a permis ca pregătirile să continue timp de mai multe luni, în această primăvară și la începutul verii, au declarat ambele surse.

Un purtător de cuvânt al lui Zelenski a refuzat să comenteze informaţia. Un alt oficial din cadrul administrației prezidențiale a negat existența planului. „Este o prostie totală”, a spus oficialul pentru The Atlantic, cerând să nu-i fie dezvăluit numele.

Ucraina încearcă de mult timp să determine închiderea aeroporturilor rusești, a adăugat oficialul, iar atacurile cu drone asupra diferitelor ținte din Rusia au reușit adesea să atingă acest obiectiv pentru perioade scurte. Însă Ucraina nu dispune de arme cu rază lungă de acțiune suficient de precise și de fiabile pentru a lovi aeroporturile rusești fără a expune civilii unor riscuri nejustificate, a explicat oficialul.

Scopul Ucrainei: „covoarele”

Potrivit autorităților aeronautice ruse, aeroporturile din întreaga țară au fost închise de 114 ori într-o perioadă de o lună, între 28 iunie și 28 iulie anul trecut, de obicei din cauza amenințării reprezentate de dronele ucrainene.

Moscova a fost afectată de cel mai mare număr de închideri – cel puțin 17 în total, la cele patru aeroporturi principale ale capitalei. Asociația rusă a agențiilor de turism a raportat peste 290 de astfel de incidente la nivel național în primul trimestru al acestui an.

Închiderile aeroporturilor, pe care rușii le numesc „kovior”, adică „covor”, durează de obicei câteva ore, înainte ca autoritățile să anunțe că pericolul a trecut și să permită reluarea zborurilor.

„Am avut o singură operațiune împotriva aeroporturilor”, a spus oficialul. „Să-i obligăm pe ruși să declare «covoare» tot timpul.”

Până la jumătatea primăverii, planul de a forța o închidere mai îndelungată a aeroporturilor din Moscova avansase suficient pentru a primi un nume de cod: M&M, o referire la numărul mare de drone mici, ieftine și aproape identice de care ar fi fost nevoie pentru misiune.

Pentru a copleși sistemele rusești de apărare antiaeriană, operațiunea ar fi necesitat lansarea a până la 1.000 de drone pe noapte către aeroporturile din Moscova și din jurul capitalei, a declarat una dintre sursele familiarizate cu planul.

Atacuri de o asemenea amploare nu ar fi neobișnuite în acest conflict. La începutul acestei săptămâni, autoritățile ruse au anunțat că au doborât 791 de drone ucrainene într-o singură noapte, unul dintre cele mai mari atacuri din timpul războiului. Peste 600 dintre acestea se îndreptau către regiunea Moscovei, potrivit primarului capitalei.

O durere pentru oligarhii lui Putin

„Ideea este să închidem spațiul aerian al Moscovei pentru zborurile civile pentru o perioadă îndelungată”, a declarat una dintre sursele familiarizate cu planul ucrainean.

De la începutul invaziei ruse, în februarie 2022, traficul aerian civil deasupra Ucrainei e suspendat. Aeroporturile rusești au rămas însă în mare parte deschise, iar milioane de pasageri le-au folosit pentru a călători în străinătate.

Din cauza sancțiunilor occidentale, doar câteva companii aeriene internaționale mai operează zboruri către și dinspre Moscova, printre acestea numărându-se Turkish Airlines și Emirates, folosite de mulți ruși înstăriți pentru a ajunge la huburile aeriene din Istanbul și Dubai.

Forțarea acestor companii aeriene să oprească zborurile către Rusia ar face viața mai puțin confortabilă pentru oficiali, oligarhi și alți susținători bogați ai președintelui Vladimir Putin.

„Oamenii din rândul elitelor ar putea veni la Putin și să-i spună: Avem o problemă aici”, a declarat una dintre sursele familiarizate cu planul ucrainean.

O astfel de presiune din partea elitelor, combinată cu alte presiuni exercitate de război asupra economiei și societății ruse, l-ar putea determina pe Putin să negocieze un acord de pace, a spus sursa.

Demiterea lui Fedorov a anulat planul

Ambele surse au declarat că planificarea operațiunii a fost oprită în iulie, când Zelenski l-a demis brusc pe autorul planului, ministrul Apărării, Mihail Fedorov. În calitate de arhitect al programului militar ucrainean de drone, Fedorov lucrase la plan în cea mai mare parte a acestui an, păstrându-l secret chiar și față de unii dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi.

El a contribuit la formarea unei echipe de programatori ucraineni care să dezvolte sistemul de ghidare bazat pe IA și a obținut finanțare din partea aliaților europeni ai Ucrainei pentru producerea dronelor autonome la scară largă, au declarat cele două surse.

După ce a fost pe tot parcursul războiului un membru important al echipei lui Zelenski, Fedorov s-a transformat în această lună într-un potențial rival pentru președinție. Într-un mesaj video publicat recent pe YouTube, fostul ministru al Apărării a cerut organizarea de alegeri în Ucraina și alegerea unui nou guvern.

Ucraina nu a mai organizat alegeri prezidențiale sau parlamentare din 2019, deoarece legea marțială ucraineană, în vigoare de la începutul invaziei, interzice organizarea alegerilor pe timp de război.

Editor : M.C