Circa 123.000 de zboruri în spațiul aerian baltic au fost perturbate de interferențele GPS rusești, potrivit unui raport

Aproape 123.000 de zboruri în spațiul aerian baltic, inclusiv Polonia, au fost perturbate în primele patru luni ale anului 2025 din cauza interferențelor rusești cu semnalele de navigație, potrivit unui raport recent, citat de TVPWorld.

Pe fondul tensiunilor crescânde dintre Uniunea Europeană și Rusia în urma invadării Ucrainei de către Moscova, regiunea Mării Baltice a devenit un punct fierbinte pentru incidentele de bruiaj GPS.

Numai în aprilie, o medie de 27,4% dintre zborurile din regiune au fost perturbate, potrivit unui raport prezentat de statele baltice Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI).

Postul public suedez SVT a relatat că autoritățile din Suedia au reușit să identifice sursa interferențelor în Rusia.

„Considerăm că situația este gravă, deoarece observăm că incidentele de interferență continuă să se înmulțească”, a declarat Andreas Holmgren, șeful departamentului de aviație al Agenției Suedeze de Transport, pentru SVT.

Tensiunile au escaladat săptămâna trecută după ce un presupus atac de interferență rusesc a dezactivat sistemele GPS ale unui avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, forțând piloții să se bazeze pe hărți pe hârtie pentru a ateriza la aeroportul Plovdiv din Bulgaria, după ce au survolat zona timp de o oră.

Von der Leyen se afla într-o vizită în țările cele mai estice ale blocului comunitar, considerate bariere cheie împotriva unei potențiale agresiuni rusești împotriva UE și NATO.

În urma incidentului, pe care autoritățile bulgare l-au atribuit Moscovei, comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat că blocul comunitar va lansa sateliți suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a consolida rezistența la interferențele GPS și a îmbunătăți capacitățile de detectare.

Bruiajul și falsificarea semnalelor GPS perturbă sistemele de navigație și pot afecta aviația și alte forme de transport. Acestea pot provoca erori de navigație sau disfuncționalități ale sistemului în timpul zborului, efectele persistând uneori chiar și după ce aeronava părăsește zona afectată.

