Circa 90.000 de ucraineni, majoritatea militari, sunt daţi dispăruţi

Circa 90.000 de ucraineni au fost daţi dispăruţi de la începutul războiului declanşat în urmă cu patru ani de invazia rusă, a declarat joi comisarul de stat ucrainean pentru persoane dispărute în circumstanţe speciale, citat de agenţia EFE.

Majoritatea celor aflaţi pe lista cu persoane date dispărute sunt militari ucraineni, a mai precizat comisarul ucrainean, Artur Dobroserdov, într-un articol publicat de Ukrainska Pravda. De asemenea, cea mai mare parte a militarilor ucraineni daţi dispăruţi sunt decedaţi, dar mai pot fi şi prizonieri deţinuţi de Rusia sau dezertori.

Potrivit unei declaraţii recente a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, circa 7.000 de militari ucraineni sunt prizonieri deţinuţi de Rusia, în timp ce Ucraina are circa 4.000 de militari ruşi prizonieri de război, notează EFE, citată de Agerpres.

Cele două tabere nu publică date despre pierderilor lor în război, în schimb le exagerează pe cele ale inamicului, cu rapoarte în care fiecare menţionează pierderi ale celeilalte care uneori depăşesc o mie de soldaţi ucişi.

Astfel, la începutul acestei luni Zelenski a susţinut că aproximativ 55.000 de militari ucraineni au murit în cei patru ani de război. În urmă cu doi ani el avansase un bilanţ de circa 31.000 de morţi. Însă o estimare dată de oficiali americani în august 2023 arăta că numai până atunci fuseseră ucişi circa 70.000 de militari ucraineni.

Un fost consilier al lui Zelenski, Oleksii Arestovici, susţinea în decembrie 2023 că aproximativ 200.000 de militari ucraineni fuseseră ucişi până atunci.

La rândul său, un jurnalist de război francez prezent în Ucraina afirma în martie 2024, citând o sursă din serviciile militare de informaţii ucrainene, că bilanţul morţilor în rândul armatei ucrainene era la acea dată de circa 60.000 de morţi, plus circa 30.000 dispăruţi, dintre care circa 90% erau consideraţi de asemenea decedaţi şi 10% prizonieri în Rusia.

Potrivit preşedintelui american Donald Trump, mii de oameni mor în fiecare săptămână pe frontul din Ucraina.

