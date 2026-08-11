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Cisiordania se află „la un pas de colaps” din cauza ocupaţiei israeliene, avertizează ONU

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Hebron, West Bank, Palestine, April 25, 2026 Military surveillance structures and residential buildings occupied by Israeli forces in the Old City of
Steag israelian arborat în zona H2 din Hebron, Cisiordania, unde sunt amplasate colonii israeliene și puncte militare de control. Foto: Profimedia Images
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Coordonatorul special adjunct al ONU pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, Ramiz Alakbarov, a avertizat marţi în faţa Consiliului de Securitate că Cisiordania se află „la un pas de colaps” din cauza ocupaţiei ilegale a Israelului, informează EFE, potrivit Agerpres. 

„În timp ce armistiţiul fragil din Gaza şi tensiunile regionale acaparează o mare parte din atenţia comunităţii internaţionale, Cisiordania se află la un pas de colaps. Această deteriorare nu a survenit brusc: este rezultatul unor decenii de conflict nerezolvat care au agravat ocupaţia ilegală israeliană”, a afirmat acesta în cadrul unei şedinţe a Consiliului de Securitate pe tema escaladării violenţei în regiune.

El a subliniat că Autoritatea Naţională Palestiniană (ANP) este de asemenea „pe cale de a se prăbuşi”, iar conflictul şi ocupaţia israeliană „au subminat perspectiva unui stat palestinian independent, viabil şi suveran”.

În cadrul reuniunii, Hannan Sulieman, directoarea executivă adjunctă a UNICEF, a denunţat faptul că, între ianuarie 2024 şi sfârşitul lunii iulie a acestui an, 174 de copii palestinieni au fost ucişi în Cisiordania, inclusiv în Ierusalimul de Est.

În plus, peste 1.500 de persoane au fost rănite în această perioadă, aproape jumătate dintre ele fiind rănite cu muniţie reală, a denunţat aceeaşi responsabilă.

Sulieman a subliniat că, potrivit autorităţilor israeliene, cel puţin 355 de copii palestinieni din Cisiordania se află în prezent în detenţie militară israeliană, acesta fiind cel mai mare număr din ultimii opt ani.

La rândul său, Alakbarov a subliniat că, numai în 2026, aproximativ 3.800 de palestinieni, aproape jumătate dintre ei copii, au fost strămutaţi din cauza „violenţei coloniştilor, care a atins niveluri fără precedent”, precum şi a demolărilor şi evacuărilor.

Până în prezent, în acest an, a subliniat el, ONU a documentat peste 1.430 de incidente care au implicat colonişti israelieni şi care au dus la victime şi pagube materiale, afectând aproximativ 260 de comunităţi palestiniene, adesea în prezenţa forţelor israeliene.

„Tendinţa este clară. Populaţiile palestiniene sunt strămutate cu forţa din satele lor din Cisiordania cu o frecvenţă tot mai mare înainte ca coloniştii să pună mâna pe terenurile eliberate”, a spus el.

De la începutul anului, autorităţile israeliene responsabile cu urbanismul au promovat sau aprobat construirea a aproximativ 12.360 de locuinţe în această regiune, iar guvernul statului israelian a anunţat în iulie o investiţie de aproximativ 431 de milioane de dolari pentru crearea a 34 de noi aşezări, conform EFE, care citează responsabili ONU.

Editor : C.L.B.

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