Cîțu e de acord cu criticile lui Iohannis față de Stelian Ion: „E rolul ministrului justiției să împingă de la spate aceste proiecte”

Premierul Florin Cîțu spune că este de acord cu președintele Klaus Iohannis pe subiectul criticilor la adresa ministrului justiției, Stelian Ion, pentru faptul că nu a fost încă desființată Secția Specială pentru magistrați. Premierul spune că este „rolul ministrului justiției să împingă aceste proiecte de la spate”.

„Sunt de acord cu domnul președinte cam cu totul. Ideea este că noi avem așteptări de la miniștri. Avem obiective și avem așteptări. Eu am spus de fiecare dată și la coaliție «haideți să stăm la masă, să discutăm, să găsim soluții». Am fost de acord să spune că până aici poate nu am mers pe cel mai bun drum, mergem înapoi să găsim soluția. Obiectivele noastre rămân aceleași – desființarea SIIJ, modificarea legilor justiției, deci toate acestea rămân obiectivele noastre. Trebuie să recunoaștem cu curaj, câteodată, că poate n-am găsit cea mai bună soluție. Dar până la urmă trebuie să mergem să căutăm această soluție și bineînțeles că este rolul ministrului justiției să vină și să împingă aceste proiecte de la spate.

În continuare va avea susținerea mea și când vor găsi o soluție, eu voi merge pe acea soluție. Numai prin dialog se poate face acest lucru. De aceea, le-am spus tuturor să stăm la masă, să discutăm, să găsim cea mai bună soluție. Fără dialog, fiecare vorbim fiecare prin presă cu celălalt, nu vom putea găsi această soluție. Ministrul justiției are un rol important în tot acest angrenaj”, a spus Florin Cîțu.

Anterior, președintele Klaus Iohannis l-a criticat pe ministrul Stelian Ion pentru faptul că SIIJ nu a fost desființată încă - „Mai sunt multe lucruri care nu funcţionează. Bunăoară, SIIJ nu a fost desfiinţată, chit că toată lumea s-a lăudat că aşa va face, dar ministrul Justiţiei nu a găsit încă calea potrivită”, a spus Klaus Iohannis.

La rândul său, Stelian Ion a răspuns că „desființarea SIIJ putea fi realizată încă din februarie, de când Ministerul Justiției a propus proiectul și a fost aprobat și susținut de Guvern”.

„Ministerul Justiției a transmis forma corectă, avizată favorabil și de Comisia de la Veneția, pe care UDMR o ignoră cu bună-știință. Criticile cred că ar trebui îndreptate înspre UDMR, nu înspre Ministerul Justiției”, a adăugat Stelian Ion.

Editor : Adrian Dumitru