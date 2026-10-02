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Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce medicul trimis să cerceteze a spart o eprubetă cu probe

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Oamenii se pot îmbolnăvi de ciumă - care este tratabilă - prin bacterii de la muşcături de purici infectaţi sau prin contact direct cu animale infectate, Foto: Shutterstock
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În regiunea Irkutsk au fost identificate și spitalizate 189 de persoane suspectate de infectare cu ciumă, a declarat o sursă pentru „REN TV”. Potrivit acesteia, toate au intrat în contact cu o tânără care a decedat cu o zi înainte din cauza acestei boli.

Persoanele respective au fost internate în două spitale, iar 12 dintre ele au fost trimise la institutul de combatere a ciumei pentru a fi ținute sub observație. O parte dintre ei prezintă simptome ale bolii, însă infectarea nu a fost încă confirmată. De asemenea, pentru efectuarea verificărilor, se identifică persoanele care s-au întâlnit recent cu cei spitalizați, a adăugat interlocutorul postului de televiziune.

Conform datelor furnizate de Mash, victima ciumei pulmonare a fost o angajată în vârstă de 27 de ani a institutului de combatere a ciumei. Conform uneia dintre ipoteze, ea s-a întors dintr-o călătorie de serviciu în Buriatia, unde la granița cu Mongolia fusese semnalat un focar de ciumă. Conform unei alte ipoteze, tânăra a spart accidental o eprubetă cu bacteria periculoasă în laborator, în timp ce colecta material biologic pentru diagnosticare. Pe 29 septembrie, ea a fost internată la spitalul din Șelehov cu simptome de pneumonie și a fost conectată la un ventilator. Cu toate acestea, după două zile, ea a decedat. Toți angajații clinicii au fost izolați, iar instituția în sine a fost închisă în carantină.

Guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, a organizat o ședință de urgență a comisiei sanitar-antiepidemice împreună cu șefa Rospotrebnadzor, Anna Popova. Potrivit acestuia, s-a discutat despre informațiile privind infectarea unui locuitor al regiunii cu o „infecție deosebit de periculoasă”. „Toate persoanele cu care a intrat în contact au fost plasate sub supraveghere medicală. Până în prezent, acestea nu prezintă niciun simptom al bolii, iar rezultatele analizelor de laborator sunt negative”, a subliniat Kobzev.

Ciuma este o boală infecțioasă acută provocată de bacteria Yersinia pestis. Principalele forme ale bolii sunt cea bubonică, cea pulmonară și cea septică. Cel mai adesea, omul se infectează prin mușcăturile puricilor infectați de pe rozătoare. Forma pulmonară se poate transmite de la om la om prin căile respiratorii.

Ultimul caz înregistrat de ciumă în Rusia a fost în 2016, în Altai — atunci s-a îmbolnăvit un băiat de 10 ani, care jupuia o marmotă și s-a infectat prin pielea rănită. Datorită tratamentului administrat la timp, băiatul a supraviețuit. Focarele naturale de ciumă persistă în Mongolia. În 2023, Centrul Național de Studiu al Infecțiilor Zoonozice din Mongolia a identificat 137 de astfel de focare în 17 regiuni ale țării, inclusiv în zonele de la granița cu Rusia.

Editor : A.R.

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