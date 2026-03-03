Clădirea Adunării Experților din orașul iranian Qom, la sud de Teheran, a fost distrusă într-un atac aerian coordonat al Israelului și Statelor Unite, potrivit agențiilor de știri iraniene. În acel imobil își desfășura activitatea una dintre principalele instituții politico-religioase ale regimului, responsabile de alegerea Liderului Suprem al Iranului, relatează Times of Israel.

„Criminalii americano-sioniști au atacat clădirea Adunării Experților din Qom”, la sud de Teheran, declară agenția de știri Tasnim.

Presa locală prezintă imagini cu clădirea grav avariată în urma atacului. Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în atacurile americane și israeliene de sâmbătă, în prima zi a războiului din Iran.

O sursă israeliană din domeniul apărării confirmă că Forțele Aeriene Israeliene au atacat o clădire din orașul iranian Qom, unde se adunaseră clerici de rang înalt pentru a alege noul lider suprem al Iranului.

Adunarea Experților are 88 de membri, însă nu este clar câți dintre aceștia se aflau în clădire în momentul atacului, potrivit oficialului.

Procedura alegerii unui nou ayatollah și cine sunt favoriți

Moartea ayatollahului Ali Khamenei a împins conducerea Iranului să înceapă un proces urgent de selecție a unui nou lider suprem, relatează CNBC.

Conform constituției Iranului, liderul suprem este numit de Adunarea Experților, un organism clerical format din 88 de membri, ales de public la fiecare opt ani. Candidații pentru Adunare sunt mai întâi verificați de Consiliul Gardienilor, care controlează strict cine poate candida.

Când postul devine vacant, Adunarea este de acord să delibereze și să selecteze un succesor. Decizia necesită un vot majoritar simplu.

Între timp, un consiliu de conducere provizoriu format din trei membri își asumă atribuțiile liderului suprem până la numirea oficială a unui înlocuitor.

Duminică, presa locală a relatat că acest consiliul temporar este format din președintele Masoud Pezeshkian, șeful sistemului judiciar, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, și ayatollahul Alireza Arafi, care este reprezentantul Consiliului Gardienilor.

Autoritatea consiliului este strict tranzitorie, în timp ce Adunarea Experților își păstrează puterea constituțională exclusivă de a alege următorul lider suprem al Iranului.

Printre posibilii înlocuitori ai lui Ali Khamenei se numără Mohseni-Ejei, Alireza Arafi și Hassan Khomeini.

Gholam-Hossein Mohseni-Ejei

Mohseni-Ejei este președintele Curții Supreme a Iranului din iulie 2021, supraveghind sistemul judiciar al țării și politica juridică din întreaga Republică Islamică.

Înainte de aceasta, a ocupat funcția de procuror general din 2009 până în 2014, a fost prim-șef adjunct și purtător de cuvânt al sistemului judiciar din 2014 până în 2021 și anterior a deținut funcții în domeniul securității naționale, inclusiv ministru al informațiilor din 2005 până în 2009.

De asemenea, o bună bucată de timp a fost membru al Consiliului de Discernământ, un organism consultativ cheie pentru conducerea Iranului, iar cariera sa a cuprins funcții de conducere atât în ​​aparatul judiciar, cât și în cel de securitate.

Hassan Khomeini

Khomeini este nepotul fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini, și ar putea servi teoretic drept punte între sistemul revoluționar și constituțiile reformatoare, a declarat Consiliul pentru Relații Externe.

CRE a sugerat că promovarea lui ar putea ajuta la păstrarea structurii de bază a Republicii Islamice, la atenuarea izolării internaționale a Iranului și la abordarea nemulțumirii populare interne.

Alireza Arafi

Arafi este un cleric iranian de rang înalt și o figură influentă în ierarhia religioasă și politică a Republicii Islamice. A avansat în ierarhia clericală cu o serie de numiri cheie, inclusiv director al seminariilor din Iran, lider al Rugăciunii de Vineri în Qom și membru atât al Consiliului Gardienilor, cât și al Adunării Experților, organismul însărcinat prin constituție cu selectarea liderului suprem.

Rolul lui Arafi în modelarea educației teologice și selectarea candidaților politici l-a transformat într-un element central în structura puterii clericale din Iran.

Ce urmează?

Conform articolului 111 din constituția Iranului, decesul sau incapacitatea liderului suprem declanșează imediat formarea unui consiliu de conducere temporar care să își exercite puterile până la alegerea unui succesor.

Constituția nu stabilește un termen limită strict pentru ca Adunarea Experților să numească un nou lider, dar prevede că Adunarea trebuie să acționeze „în cel mai scurt timp posibil”.

Analiștii au avertizat, însă, că procesul formal de succesiune ar putea fi însoțit de negocieri intense cu elita țării și de o incertitudine geopolitică mai largă.

Amin Saikal, profesor emerit la Universitatea din Australia de Vest, a declarat că, deși Mohseni-Ejei ar putea părea favorit, Adunarea Experților ar putea opta pentru un alt membru sau chiar pentru cineva din afara sa.

„Va exista o mare înțelegere de negociere”, a spus el, adăugând că „oricine va ieși ar putea fi un compromis”, a declarat el pentru CNBC.

El a adăugat că un succesor intransigent ar continua probabil postura conflictuală a lui Khamenei și politicile sale care pun securitatea pe primul loc, în timp ce o figură mai moderată ar putea căuta reforme limitate, menite să relaxeze restricțiile interne și să îmbunătățească relațiile externe pentru a atenua presiunea sancțiunilor.

Separat, Michael McFaul, fost ambasador al SUA în Rusia și profesor la Universitatea Stanford, a remarcat că, din punct de vedere istoric, campaniile de lovituri aeriene rareori duc la răsturnarea unui regim, punând sub semnul întrebării modul în care atacurile israeliene și americane actuale, care vizează obiectivele militare mai degrabă decât instrumentele interne de represiune, s-ar traduce în schimbarea mai amplă a regimului semnalată de Washington.

Editor : Liviu Cojan