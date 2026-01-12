Claudia Sheinbaum, preşedinta Mexicului, declară că Trump a acceptat să nu intervină militar în ţara sa

Preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum a avut o convorbire telefonică luni cu omologul său american Donald Trump pe fondul tensiunilor legate de modul de combatere a puternicelor carteluri de droguri care operează în Mexic, potrivit DPA.

Ulterior, Sheinbaum a declarat într-o conferinţă de presă, că a respins din nou oferta lui Trump de a trimite trupe americane în Mexic pentru a ajuta guvernul în lupta împotriva cartelurilor, propunere ce îi alarmase pe mulţi mexicani, care o consideră încălcare a suveranităţii naţionale.

Preşedinta mexicană a afirmat că, în convorbirea telefonică de 15 minute, s-a discutat şi despre un acord potrivit căruia SUA nu vor întreprinde acţiuni militare unilaterale pe teritoriul mexican, notează DPA, citată de Agerpres.

Pe reţelele de socializare, lidera Mexicului a calificat schimbul de opinii cu şeful administraţiei americane drept „conversaţie foarte bună”, adăugând că „colaborarea şi cooperarea într-un cadru de respect reciproc dau întotdeauna rezultate”.

„Vorbim despre munca comună care a fost depusă în probleme de securitate. Există rezultate foarte importante în urma acestei colaborări. De exemplu, traficul de fentanil din Mexic în SUA a fost redus cu 50%”, a spus Sheinbaum, citată de EFE.

Trump a criticat în repetate rânduri modul în care preşedinta mexicană a combătut violenţa cartelurilor, afirmând că Mexicul este controlat efectiv de acestea.

Preşedintele american a sugerat în mai multe rânduri că SUA ar putea lua măsuri mai ferme împotriva cartelurilor, comentarii care au neliniştit oficialii din Mexic.

Cu ocazia convorbirii telefonice, Sheinbaum a reiterat opoziţia Mexicului faţă de intervenţiile militare străine în alte ţări.

Editor : Liviu Cojan