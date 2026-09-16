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Video Clipe de coșmar pentru pasagerii unui avion al Sepehran Airlines, care a suferit o explozie a unui pneu și avarii la motor

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Momente de coșmar la bordul avionului iranian. Foto captură video
Momente de coșmar la bordul avionului iranian. Foto: captură video
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Un Boeing 737 al companiei Sepehran Airlines s-a întors la Mashhad la scurt timp după decolare, după ce, potrivit relatărilor, o anvelopă s-a desprins, iar aeronava a început să se agite violent. Incidentul a determinat efectuarea unei aterizări de urgență și demararea unei anchete pentru a stabili dacă defectarea anvelopei a avut legătură cu o problemă la motor, relatează news.com.au.

Imagini cu un puternic impact emoțional arată momentul în care avionul Boeing 737 a suferit o defecțiune, provocând prăbușirea parțială a tavanului cabinei, în timp ce pasagerii țipau de frică.

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Avionul Boeing 737 al companiei Sepehran Airlines zbura marți de la Aeroportul Internațional Mashhad Nejad (MHD) către Aeroportul Internațional Kermanshah (KSH) din Iran, când a suferit o defecțiune mecanică.

Acesta a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență înapoi la Mashhad, după ce, potrivit relatărilor, un pneu de la trenul de aterizare a explodat.

Imaginile filmate de un pasager din interiorul avionului și distribuite pe Reddit arată aeronava tremurând violent înainte ca o porțiune din tavanul cabinei să cadă peste pasagerii îngroziți.

S-au auzit țipete și rugăciuni după ce panourile de tavan au căzut peste pasagerii așezați pe scaune, lăsând la vedere porțiuni din structura internă a aeronavei. Nu au fost raportați răniți în urma incidentului, iar odată ce aeronava s-a oprit complet, toți pasagerii și membrii echipajului au fost evacuați în siguranță.

Pasagerii au fost apoi transferați pe un alt zbor către Kermanshah.

The Indian Express a relatat că se crede că explozia anvelopei a avut loc la decolare; acest lucru nu a fost încă confirmat. Pista aeroportului din Mashhad a fost închisă temporar pentru evaluare, fiind redeschisă mai târziu în cursul aceleiași zile.

Pe 25 august, un Boeing 737-500 al companiei Sepehran, care opera un zbor de la Teheran la Mashhad, cu 127 de persoane la bord, a ieșit de pe pistă după aterizare și s-a oprit cu trenul de aterizare din față prăbușit, potrivit ziarului Indian Express. Nicio persoană nu a fost rănită.

Organizația Aviației Civile din Iran a deschis o anchetă.

Iranul se confruntă cu dificultăți în procurarea pieselor de schimb și a serviciilor de întreținere, pe fondul sancțiunilor stricte impuse de SUA de zeci de ani.

Editor : M.C

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