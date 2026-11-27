Hackerii au pătruns în platforma de cloud computing emblematică a Forțelor Aeriene ale SUA, au declarat pentru Reuters trei persoane familiarizate cu situația, într-un incident care ar putea pune în pericol o cantitate uriașă de date sensibile de natură tactică, privind personalul și logistica.

Intrarea neautorizată în Cloud One a fost descoperită în ultima lună, în timpul lucrărilor de modernizare a sistemului, au afirmat două dintre aceste persoane, adăugând că descoperirea a dus la perturbări la nivelul întregii platforme. Reuters nu a putut stabili identitatea hackerilor, amploarea exactă a atacului sau dacă au fost furate date.

Într-o declarație adresată Reuters, Forțele Aeriene au afirmat că „nu comentează cu privire la starea de securitate, vulnerabilitățile sau starea operațională a rețelelor și sistemelor specifice. Luăm în mod continuu măsuri prudente pentru a proteja informațiile, sistemele și capacitățile operaționale ale Departamentului (Forțelor Aeriene)”.

Un sistem integral

Lansat în 2017, Cloud One a fost conceput să servească drept sistem integral pentru nevoile IT ale Forțelor Aeriene, combinând resursele a patru operatori - Microsoft, Amazon, Oracle și Alphabet - pentru a alimenta zeci de aplicații, inclusiv cele care gestionează datele personalului și plățile, precum și logistica și întreținerea.

Printre acestea se numără sistemul de comandă și control bazat pe cloud al Forțelor Aeriene, care centralizează datele de la radarele de apărare aeriană și alte surse de date din toată America de Nord, precum și Sistemul Integrat de Muniții de Luptă la Nivel de Teatru de Operațiuni, care urmărește bombele și rachetele în peste 200 de locații ale Forțelor Aeriene ale SUA din întreaga lume.

SAIC a fost principalul contractant pentru Cloud One până în 2025, când Leidos a preluat contractul. SAIC nu a răspuns la o solicitare de comentarii. Leidos a redirecționat întrebările către Forțele Aeriene. Cloud One se numără printre cele mai mari platforme cloud ale armatei SUA, potrivit a două dintre surse.

„O breșă de securitate aici este o problemă gravă”, a declarat una dintre surse.

Anchetatorii au solicitat intervenția Cyber Command, forța cibernetică a armatei SUA, pentru a evalua pagubele, a spus una dintre surse.

Cyber Command nu a răspuns la solicitările de comentarii.

O serie de perturbări

Descoperirea atacului cibernetic a dus la o serie de perturbări. Două dintre surse, alături de o a patra persoană familiarizată cu problema, au afirmat că eforturile de migrare a aplicațiilor administrative către Cloud One, o prioritate militară de lungă durată, au fost suspendate.

Actualizările aplicațiilor care rulau deja pe Cloud One au fost blocate, ceea ce a împiedicat personalul Forțelor Aeriene să aplice remedieri tocmai în momentul în care o nouă serie de vulnerabilități software grave a fost dezvăluită în întreaga industrie tehnologică. O a cincea sursă a declarat că unor utilizatori li s-au revocat drepturile de administrator.

O sursă a afirmat că intrușii cibernetici au exploatat o vulnerabilitate software pentru a ajunge la planul de control. Această persoană a comparat planul de control cu o telecomandă universală, întrucât intrușii ar putea, teoretic, să-și folosească accesul pentru a verifica starea operațională a aeronavelor militare sau mișcarea pieselor de schimb, deși nu era clar dacă hackerii au făcut acest lucru în cazul de față.

Serie de atacuri

Vestea despre această breșă de securitate vine pe fondul unei anxietăți crescute cu privire la intruziunile bazate pe inteligență artificială (AI), o problemă deosebit de gravă pentru rețelele bazate pe cloud, datorită capacității modelelor de inteligență artificială de a detecta rapid punctele slabe pe suprafețe extinse.

Guvernul SUA se confruntă deja cu consecințele a cel puțin alte șase incidente cibernetice dezvăluite recent, inclusiv două la FBI, un atac cibernetic asupra datelor Pentagonului, o scurgere recentă de informații privind personalul Departamentului Securității Interne, o breșă de securitate care a afectat cel puțin două ⁠agenții de spionaj și un atac cibernetic asupra Departamentului Trezoreriei.

Cloud One se află de mult timp în vizorul hackerilor.

Într-un comentariu din 2023, publicat de site-ul FedScoop, conducerea Cloud One a lăudat ceea ce a numit o „rată de succes de 100%” în respingerea a ceea ce au descris ca fiind un număr „uluitor” de încercări de a pătrunde în platformă.

„Nu există loc de eroare când vine vorba de securitate”, a scris conducerea Cloud One.

Editor : M.C