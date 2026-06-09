CM 2026. Iranul afirmă că SUA au anulat alocarea biletelor la Cupa Mondială pentru suporterii săi

Federația de fotbal din Iran a declarat că Statele Unite au revocat alocarea biletelor pentru meciurile din faza grupelor ale echipei sale la Cupa Mondială, acuzând co-organizatorul că împiedică prezența suporterilor iranieni pe fondul unui conflict diplomatic acut, scrie Al Jazeera.

„Cu mai puțin de trei zile înainte de începerea Cupei Mondiale din 2026... Statele Unite au acționat din nou pentru a împiedica prezența suporterilor iranieni pe stadioanele care găzduiesc cele trei meciuri din faza grupelor ale echipei naționale”, a declarat FFIRI într-un comunicat marți.

Textul citează un regulament FIFA care prevede că 8% din biletele pentru fiecare meci sunt alocate federaţiilor ţărilor participante, care le pot apoi revinde sau distribui fanilor.



"Totuşi, în mod neaşteptat, cota alocată Federaţiei iraniene de fotbal a fost retrasă", a subliniat ea, adăugând că "nu a putut oferi bilete fanilor iranieni".



Nici FIFA, nici federaţia, nici autorităţile americane nu au comentat până în prezent această informaţie.



Aceasta este cea mai recentă dispută dintre Iran şi Statele Unite cu privire la participarea sa la Cupa Mondială, organizată în comun de Statele Unite, Mexic şi Canada.



Iranul a fost una dintre primele ţări calificate la Cupa Mondială, dar participarea sa a fost pusă sub semnul întrebării după războiul declanşat în Orientul Mijlociu de ofensiva israeliano-americană asupra ţării pe 28 februarie.



Incertitudinea privind aprobarea vizelor a forţat echipa să îşi mute cartierul general din Tucson (Arizona), în Tijuana, Mexic. Echipa a ajuns acolo duminică şi va rămâne pe durata turneului, dar va juca cele trei meciuri din faza grupelor în Statele Unite.

Editor : M.C