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CM 2026. O melodie bosniacă despre deziluzia față de Visul American devine un hit al Cupei Mondiale

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Toronto, Canada - 12 July: Bosnia and Herzegovina s player during the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 20
Jucătorii Bosniei Herțegovina, la CM 2026 Foto: Profimedia
Din articol
Versiunea originală: „USA” Traumă și speranță

O piesă născută din ironie și dezamăgire a ajuns să unească o națiune în jurul unui vis comun. O trupă bosniacă a transformat un cântec despre Visul American într-un imn al speranței, care răsună acum în tribunele Cupei Mondiale. Versurile de început nu ar putea fi mai clare: „Sunt din Bosnia; du-mă în America.” Însă, prin reinterpretarea clasicului „USA”, trupa bosniacă Dubioza Kolektiv a transformat o melodie despre deziluzia față de Visul American într-un imn viral care alimentează visurile Bosniei și Herțegovinei legate de Cupa Mondială, scrie ABC News.

În ajunul meciului de vineri dintre Bosnia și Canada, membrii trupei rock care combină mai multe genuri s-au întâlnit cu Associated Press în cartierul din Sarajevo unde au filmat noul videoclip pentru melodia obsedantă cu acordeon, intitulată acum „I Am From Bosnia, Take Me to America.”

În mai puțin de trei săptămâni, videoclipul care celebrează rădăcinile fotbalului în rândul clasei muncitoare a înregistrat aproape 2 milioane de vizionări pe YouTube — pe lângă cele 26 de milioane de vizionări pe care piesa originală „USA”, lansată în 2011, le-a acumulat de-a lungul anilor.

„Este o poveste interesantă modul în care această melodie a ajuns la a doua, a treia și a patra sa încarnare în acești 15 ani”, meditează Vedran Mujagić, basistul trupei care a împletit cauzele politice și sociale în identitatea sa. „A evoluat de la această abordare satirică a imigrației și a Visului American și a fost transformată într-un vis de fotbal american pentru întreaga națiune.”

Bosnia-Herțegovina participă abia la a doua sa apariție la o Cupă Mondială, un obiectiv care părea odată improbabil, întrucât puteri fotbalistice mai tradiționale stăteau în calea calificării.

La sfârșitul lunii aprilie, însă, golul marcat în prelungiri de Bosnia împotriva Țării Galilor a propulsat echipa către o victorie la loviturile de departajare, o performanță pe care avea să o repete după câteva împotriva Italiei. Membrii trupei au fost surprinși când fanii au desfășurat un banner cu versurile lor, cântându-le ca pe un strigăt de luptă.

„La început, a fost o glumă, dar ceea ce îmi place cel mai mult este faptul că suporterii au dat un sens complet nou vechii melodii, iar acesta este cel mai bun lucru pentru trupă sau pentru melodie: când oamenii preiau controlul și îi dau un nou sens, iar apoi devine a lor”, spune clăparul Brano Jakubović. „Nu mai este a noastră.”

Versiunea originală: „USA”

Versiunea originală a piesei „USA” este la fel de ritmată și de ușor de reținut — este greu să nu te plimbi pe undeva murmurând: „Nu mai pot aștepta, du-mă în Statele Unite / Du-mă la Golden Gate, mă voi integra” — dar dorința protagonistului de a fugi se transformă rapid în deziluzie față de viața din afara Balcanilor.

Trupa a decis să lanseze o versiune actualizată a ceea ce Jakubović descrie ca fiind un „cântec tipic al imigranților”, scriind versuri noi potrivite pentru un imn de fotbal.

În timp ce „USA” este în engleză, această versiune este în mare parte în sârbo-bosniacă — „ca oamenii să înțeleagă”, spune el — și se referă în principal la sport. Schimbarea limbii nu a diminuat deloc atractivitatea sa globală, după cum sugerează o scurtă parcurgere a comentariilor de pe YouTube, deși există câteva glume pe care Jakubović recunoaște că ar fi de neînțeles în afara Bosniei. (Vezi: burek fără brânză.)

Traumă și speranță

Noua frază preferată a lui Jakubović este o ocazie de a elimina ceva ce bântuie țara încă de la Cupa Mondială din 2014: „Și golul acela împotriva Nigeriei, acela nu a fost niciodată offside.”

„Așadar, aceasta este ca o mare traumă națională în Bosnia, așa că am folosit melodia și versurile pentru a elibera într-un fel această traumă”, spune el.

El este ironic aici, dar trauma a fost un pilon încă de la independența Bosniei, în contextul dizolvării Iugoslaviei în 1992. Războiul interetnic a izbucnit aproape imediat, ducând la un genocid. La mai bine de 30 de ani de la masacrul de la Srebrenica, diviziunea profundă dintre sârbii bosniaci și musulmanii bosniaci persistă.

„Fotbalul în acest moment este mult mai mult decât un simplu joc, este o speranță și este, în esență, o chestiune politică, deoarece a reunit toți oamenii din Bosnia, ceea ce de obicei nu se întâmplă”, spune Jakubović.

La începutul lunii martie, Bosnia și Herțegovina a făcut senzație în calificări, învingând fosta campioană, Italia, la loviturile de departajare.

Victoria uluitoare a determinat zeci de mii de oameni să iasă pe străzile capitalei Sarajevo pentru a sărbători un moment istoric.

Cântecul a răsunat atunci continuu, devenind emblematic, mai ales după ce chiar jucătorii naţionalei l-au fredonat la o conferinţă de presă. Imnul pare să facă minuni, mai ales după ne gândim la scorul egal obţinut de Bosnia şi Herţegovina în partida cu Canada, 1-1.

Editor : M.C

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