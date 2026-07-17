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CM 2026. Ursula von der Leyen a refuzat invitaţia de a asista la finala Spania - Argentina

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Ursula von der Leyen.
Ursula von der Leyen. Foto: Profimedia Images
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Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a refuzat invitaţia de a asista duminică la finala Cupei Mondiale, în care Spania, ţară membră a UE, va înfrunta Argentina, relatează Politico.

Cele două echipe se vor înfrunta în New Jersey duminică, iar la acest meci de gală vor fi prezenţi preşedintele SUA, Donald Trump, prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez şi regele Spaniei, Felipe al VI-lea.

Însă şefa Comisiei nu va fi prezentă, în ciuda posibilităţii unei întâlniri informale cu Trump. „Preşedinta a primit o invitaţie la finala Cupei Mondiale, dar, din motive legate de agenda sa, nu va merge”, a declarat Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt principală a Comisiei Europene, pentru POLITICO.

Se preconizează că Javier Milei, preşedintele Argentinei, va fi un alt absent notabil, întrucât preferă să urmărească meciul de acasă — din superstiţie.

Înaintea semifinalei dintre Franţa şi Spania, Von der Leyen a postat o fotografie în care apărea ţinând o minge de fotbal şi a comentat: „Oricine ar câştiga în seara aceasta, o echipă europeană puternică va ajunge în finală!” Spania a câştigat cu 2-0.

Von der Leyen s-a aflat la Kiev în această săptămână, manifestând sprijinul UE pentru rezistenţa Ucrainei împotriva Rusiei, şi a vizitat Parisul cu ocazia festivităţilor de Ziua Bastiliei din Franţa. Luni, la Bruxelles, se va întâlni cu fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, pentru a discuta despre competitivitatea europeană.

Ţările UE — Italia, Spania, Germania şi Franţa — au câştigat patru Cupe Mondiale consecutive între 2006 şi 2018, înainte ca Argentina să triumfe în 2022. Fotbalul a fost mult timp unul dintre puţinele sectoare în care Europa devansează America de Nord şi Asia.

Editor : C.L.B.

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