Klaus Iohannis, discuție cu Joe Biden: L-am invitat în România. A fost perfect de acord să încercăm să organizăm o astfel de întâlnire

Preşedintele SUA, Joseph Biden, s-a întâlnit luni, cu ocazia summitului NATO de la Bruxelles, cu liderii din România, Polonia, Lituania, Letonia şi Estonia, afirmă un oficial de la Washington. Klaus Iohannis a declarat, la finalul summitului că a avut două întâlniri cu președintele american și că l-a invitat pe acesta în România, Joe Biden spunând că este „perfect de acord” pentru organizarea unei astfel de întâlniri.

„Am avut două discuții scurte cu președintele Biden. Prima a fost chiar la început, unde împreună cu președintele Duda am ținut să-l salutăm pe președintele Biden, să ne exprimăm mulțumirea față de prezența domniei sale în summitul B9. A fost o prezență consistentă, a avut un discurs foarte solid, și, evident, am dorit să ne asigurăm că în continuare avem un parteneriat strategic foarte solid, și că avem întreaga atenție a parteneriatului strategic, Statele Unite ale Americii pentru flancul estic.

Președintele Biden ne-a asigurat că se implică în mod deosebit și foarte mult pentru a sprijini România și Polonia, pentru a îmbunătăți această relație.

În cea de-a doua discuție pe care am avut-o cu președintele Biden, spre finalul summitului, l-am invitat în România, i-am spus că îmi doresc să continuăm discuția foarte bună pe care am început-o în 2015, atunci când am avut prima întâlnire și era vicepreședinte, și că îmi doresc foarte mult să întărim parteneriatul strategic dintre România și SUA. A fost perfect de acord să încercăm să organizăm o astfel de întâlnire și m-a asigurat încă o dată de faptul că este foarte dedicat acestui parteneriat.”, a declarat Klaus Iohannis.

Conform unui oficial de la Washington, citat de CNN, discuţiile preşedintelui Joseph Biden cu preşedintele Klaus Iohannis, cu preşedintele Poloniei, Andrej Duda, şi cu liderii ţărilor baltice s-au concentrat în principal pe contracararea acţiunilor Rusiei şi Chinei.

Joseph Biden a comunicat că vrea „o relaţie stabilă şi constructivă cu Rusia, dar va reacţiona la activităţile negative ale Moscovei”.

În discuţiile cu preşedinţii României şi Poloniei, Joseph Biden a abordat agenda viitoarei întrevederi cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, şi a reafirmat angajamentul de a contracara „ameninţările generate de Rusia”, a mai precizat oficialul citat.

Pe agenda discuţiilor lui Joseph Biden cu liderii din România, Polonia şi ţările baltice a fost şi criza din Belarus.

