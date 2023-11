Oficialii ucraineni au recunoscut că întâmpină „probleme” în privința persoanelor apte de încorporare dar care evită mobilizarea în armată și a implementării legilor privind recrutarea în armata ucraineană, informează CNN.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski are o problemă: în timp ce continuă să transmită același mesaj la Washington și în cancelariile din Occident , referitor la necesitatea înarmării Ucrainei în războiul cu Rusia, „acasă” liderul de la Kiev are o problemă legată de „resursa umană”: după doi ani de la declanșarea invaziei Rusiei, Ucraina are nevoie de tot mai mulți militari pe care să-i trimită pe front, într-un război de uzură care se dovedește tot mai dificil de gestionat de către Kiev.

„Cred că tot ce e legat de mobilizare e ilegal și nedrept”, a declarat pentru CNN Ieven, un bărbat ucrainean de 32 de ani care lucrează în industria IT. „Multe activități din centrele de recrutare sunt ilegale”, a spus bărbatul. „Dacă primesc mâine ordin de încorporare, voi discuta cu avocatul și îl voi contesta”

Ieven a spus că nu are nicio pregătire militară și că „decât să moară pe front după două minute”, preferă să lucreze în IT și să-și plătească taxele pentru a sprijini guvernul și economia ucraineană.

„Toată lumea vorbește despre responsabilități. Dar am o întrebare: Ce mi-a oferit mie țara asta ca să-i datorez ceva?

De altfel, șeful armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnuî, a recunoscut într-un articol publicat recent în The Economist, că recrutarea și antrenarea de noi recruți reprezintă o „provocare serioasă”.

În prezent, armata ucraineană își completează rândurile cu voluntari. Concomitent, legislați prevede un sistem de recrutare care permite autorităților de la Kiev să recruteze bărbați apți de încorporare.

Astfel, imediat după invazia rusă din 24 februarie 2022, Ucraina a impus legea marțială, prin care toți bărbații cu vârste între 18-60 de ani au fost considerați apți pentru încorporare. Acestora li s-a interzis de altfel să părăsească teritoriul Ucrainei.

În 2023, legislația a fost modificată și a inclus și femeile în categoria persoanelor apte de încorporare.

Doar că aceste măsuri au rămas doar „pe hârtie”, în lipsă de recruți. Legislația prevede o serie de excepții, folosite de ucraineni pentru a evita încorporarea (exemplu: sportivii profesionști sau părinții singuri, din familiile monoparentale).

Autoritățile ucrainene nu au prezentat până acum și date oficiale în acest sens care să arate amplitudinea acestui fenomen, dar au recunoscut public faptul că există „probleme” legate de faptul că civilii fac tot posibilul să evite încorporarea, în condițiile în care implementarea legislației din acest domeniu este, de asemenea, deficitară. Conform unui reprezentant al Poliției de Frontieră din Ucraina, în ultimele 10 luni, 43.000 de cetățeni ucraineni au fost opriți la graniță, în timp ce încercau să părăsească țara.

