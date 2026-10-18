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Video „Cocktailuri Molotov, gaze lacrimogene, gloanțe de cauciuc”. Ciocniri violente în cea de-a cincea zi de proteste la Tirana

Data actualizării: Data publicării:
Tirana Clashes Enter Fifth Day, Albania - 17 Oct 2026
Confruntări violente la Tirana între protestatari și forțele de ordine. Foto: Profimedia
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Din articol
Incendii la instituții și zeci de răniți Liderul PD, Sali Berisha, cheamă la nesupunere civilă ONU face apel la dialog

Mii de tineri albanezi au protestat violent, spărgând vitrine şi semafoare, în a cincea zi de proteste tot mai violente în fruntea cărora se află studenţii; demonstranţii cer demisia premierului Edi Rama. Sâmbătă,, în jurul orei 11:00, studenții s-au adunat pentru a cincea zi consecutivă în fața Ministerului Educației din Tirana. Timp de aproximativ o oră, protestul s-a desfășurat pașnic, cu acțiuni preponderent simbolice. A fost arborat drapelul național. O valiză a fost incendiată și aruncată în curtea ministerului, ca simbol al emigrării. Însă calmul nu a durat mult, relatează cna.al.

Protestatarii au aruncat cu pietre, dale de pavaj și cocktailuri Molotov către polițiști, care au ripostat cu tunuri de apă, gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc. Ciocnirile s-au extins și pe strada Durrës. Gazele lacrimogene le-au îngreunat respirația protestatarilor, în timp ce poliția a încercat să-i oprească pe unii dintre ei.

Pe fondul tensiunilor, cetățenii prezenți s-au adresat polițiștilor, contestând modul lor de intervenție. „Ceea ce faceți voi este teroare de stat!”, a spus un cetățean. „Vă permiteți să plătiți medicamentele? Aveți părinți acasă? Vă permiteți să plătiți medicamentele părinților voștri, spitalele?”, s-a adresat un alt cetățean polițiștilor.

Incendii la instituții și zeci de răniți

Ciocnirile, care au continuat ore întregi, s-au mutat pe bulevardul „Martirii Națiunii”. Mai multe vehicule au fost cuprinse de flăcări în urma aruncării de cocktailuri Molotov, inclusiv un tun de apă al poliției.

Seara, poliția a reușit să-i îndepărteze pe protestatari din piață, dar tensiunile au continuat pe alte străzi ale capitalei. La operațiune au participat și forțele speciale RENEA.

Cocktailurile Molotov aruncate de protestatari au provocat, de asemenea, un incendiu la intrarea în fostul hotel „Dajti”, unde se află sediul Băncii Albaniei. Un alt incendiu a cuprins un spațiu comercial de la primul etaj, situat lângă clădirea Curții Supreme. Flăcările s-au extins apoi la mai multe birouri ale instanței.

Ciocnirile s-au soldat, de asemenea, cu zeci de răniți. Conform datelor raportate până în prezent, 21 de polițiști și 13 protestatari au suferit leziuni. 

Liderul PD, Sali Berisha, cheamă la nesupunere civilă

Pe măsură ce tensiunile continuau pe străzile din Tirana, liderul Partidului Democrat, Sali Berisha, a făcut apel la susținătorii opoziției și la cetățenii din toată țara să se angajeze în nesupunere civilă în sprijinul protestatarilor.

„Nesupunerea civilă este cel mai prețios ajutor pentru luptătorii studenți, pentru studenți și liceeni, adevărați eroi”, a declarat Berisha.

El a cerut cetățenilor din județe să se deplaseze la Tirana a doua zi, prezentând mobilizarea ca un pas important în confruntarea politică cu guvernul.

ONU face apel la dialog

Pe fondul intensificării protestelor, Organizația Națiunilor Unite în Albania și-a reiterat apelul la un dialog constructiv și la reducerea tensiunilor.

„Actele de violență și distrugerea proprietății publice sau private sunt inacceptabile și nu au ce căuta într-o societate democratică și pașnică”, se precizează în răspunsul ONU.

Organizația a subliniat că dreptul la întrunire pașnică și libertatea presei trebuie protejate, în timp ce intervențiile poliției trebuie să respecte principiul proporționalității și garanțiile unui proces echitabil. 

Editor : Marina Constantinoiu

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