Colonelul Vincent Minguet, comandantul Grupului de luptă al NATO din România, a explicat, joi seara, în exclusivitate pentru Digi24, ce presupune noul sistem de apărare antiaeriană sol-aer pe care Franța l-a desfășurat în Dobrogea. Sistemul se numește MAMBA, este un sistem de ultimă generație și este operat de 100 de aviatori. Cu elemente desfășurate deja încă din data de 16 mai, sistemul va fi deplin operațional în decurs de o lună, a anunțat comandantul Minguet.

„Ne putem imagina că oferă o bulă de protecție. Va putea să protejeze populația, soldații, va intercepta rachete, avioane și drone. Este un sistem de protecție integrat în sistemul de apărare antiaerian din România, iar Franța a contribuit astfel la consolidarea flancului estic al Alianței”, a detaliat colonelul Vincent Minguet într-un interviu pentru Digi24.

Sistemul MAMBA va putea să intercepteze orice fel de rachetă care vine din Rusia. Sistemul va avea un lansator și mai multe rachete și va fi conectat la un centru mare, pentru identifica și calcula direcția exactă a rachetei, pentru a o intercepta și pentru a distruge orice avion, orice dronă care intră fără autorizație în spațiul aerian al României, a explicat comandantul. „Cred că într-o lună, acest sistem va fi complet operațional”, a estimat Vincent Minguet.

Întrebat de ce a fost adus acest sistem în România și dacă există vreo amenințare specifică, Vincent Minguet a explicat că este vorba în primul rând de un gest de solidaritate, un ajutor pe care Franța îl dă României. „Fiecare țară are propriile capacități. Noi îl avem, îl folosim, e un sistem de generație nouă. Ne permite să apărăm spațiul aerian al României”, a punctat colonelul Minguet.

Despre sistemul MAMBA

Franţa a desfăşurat în România, unde acţionează ca naţiune-cadru a Grupului de luptă NATO, un sistem de apărare sol-aer de ultimă generaţie, în faţa ameninţărilor pe care le generează conflictul din Ucraina, a anunţat joi Statul Major al Forţelor Armate franceze.

La rândul său, Ministerul Apărării din România a precizat, joi, într-un comunicat, că Franța dislocă un detașament de apărare antiaeriană în Centrul Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană de la Capu Midia.

Potrivit Statului Major francez, sistemul MAMBA este desfășurat din data de 16 mai 2022. Alături de el, forțele armate franceze au instituit și un Centru de Management al Apărării în dimensiunea a 3-a (CMD 3D).

Sistemul MAMBA operează cu rachete Aster 30, o rachetă cu două etaje, cu raza de acțiune de peste 100 de kilometri. Cu o lungime de 4,90 metri și cântărind 465 de kilograme, aceste rachete pot atinge viteza de 4,5 mach în 3,5 secunde.

Franța desfășoară în România sistemul MAMBA de apărare antiaeriană Foto: Statul Major al Armatei franceze

Vincent Minguet: „Războiul este ca un cameleon acum”

Cât despre Grupul de luptă al NATO pe care îl va conduce, acesta va fi desfășurat la Cincu, are în prezent circa 800 de membri, dar pe viitor va crește la un efectiv de 1.000 de soldați, din mai multe țări NATO.

„Am fost mobilizat acum trei luni, la începutul lui martie, iar batalionul meu are acum în jur de 800 de militari, 500 sunt francezi, 300 belgieni. Am fost mobilizați la Constanța, la baza militară de la Kogălniceanu, iar acum am început mutarea la Cincu, unde grupul de luptă va fi desfășurat. Vor fi integrați soldați din mai multe state. Acum sunt din Belgia, dar vor veni cu siguranță și din Olanda, iar cu timpul acest grup de luptă va integra și mai mulți soldați din exterior, astfel încât în final să ajungem la un efectiv de 1.000 de oameni”, a detaliat colonelul Vincent Minguet.

„Ne vom antrena cu soldații români, asta este sarcina mea principală. În fiecare zi să mă antrenez cu soldați din Miercurea Ciuc, Brașov, Craiova și voi trimite trupe la Smârdan, săptămâna viitoare. Vor fi antrenamente comune cu forțele române”, a precizat comandantul Grupului de luptă al NATO din România.

Întrebat cum evaluează amenințarea pe care Rusia o pune României, Franței, NATO, Vincent Minguet a spus că îi este foarte greu să spună, ca soldat, ce va fi. „Singurul lucru pe care pot să îl spun este că nu știm în ce direcție va merge războiul. Războiul este ca un cameleon acum. Există foarte multă interacțiune între soldați, între populație. Din păcate, războiul nu e controlat și este foarte dificil să ne pronunțăm asupra acestui lucru”, a arătat Vincent Minguet.

