Rusia și-a intensificat atacurile aeriene asupra Ucrainei într-un ritm fără precedent. Forțele lui Putin au luat, din nou, în vizor, principalul mod de transport al ajutorului militar internațional către Ucraina, calea ferată. De la izbucnirea războiului, calea ferată din Ucraina a trecut printr-un efort fără precedent și a reușit să rămână funcțională în condiții care păreau de neconceput până în 2022. Trenurile ucrainene au fost denumite de către oamenii aflați în război drept „colacul de salvare” al țării. Digi24.ro arată mai jos de ce.

Căile Ferate Ucrainene au supraviețuit prin repararea rapidă a căilor ferate avariate, adaptarea serviciilor pentru a răspunde nevoilor din timpul războiului, cum ar fi evacuarea refugiaților și transportul de ajutor umanitar, și menținerea integrității operaționale în ciuda atacurilor continue, obținând chiar și sprijin internațional pentru achiziționarea de echipamente noi și restaurarea infrastructurii.



Factori cheie pentru supraviețuire

Factorii cheie includ dedicarea lucrătorilor feroviari, importanța strategică a rețelei pentru logistica civilă și militară și accentul pus pe recuperarea și adaptarea rapidă.

Repararea rapidă a daunelor este un element esențial în funcționarea căii ferate. Muncitorii și inginerii au lucrat continuu pentru a repara podurile bombardate, șinele avariate și infrastructura critică, asigurând funcționalitatea rețelei.

Căile ferate au devenit o linie vitală crucială, facilitând evacuarea a milioane de civili, deplasarea trupelor și livrarea ajutorului umanitar.

Compania și-a adaptat serviciile, de exemplu, prin lansarea de noi rute internaționale către Polonia și Moldova pentru a sprijini exporturile și importurile și prin crearea unei „diplomații de fier” prin aducerea delegațiilor străine în țară cu trenul. De punctat este și faptul că CFR Călători a anunțat oficial repunerea în circulație a trenului București-Kiev și retur. Acesta va începe să circule de vineri, 10 octombrie, conform club feroviar.

„CFR Călători informează că, începând cu data de 10 octombrie 2025, va fi introdus în circulație tren direct pe ruta Kiev – Ungheni – București Nord și retur.

De când Rusia a început războiul, Ucraina a suferit invazii terestre și atacuri cu rachete neîncetate, care au ucis mii de oameni și au distrus sate, orașe și metropole.

Cu toate acestea, în ciuda tuturor tulburărilor, violențelor și haosului, trenurile continuă să circule.

Rețeaua feroviară a Ucrainei, cunoscută sub numele de Ukrzaliznitsia sau UZ pe scurt, a fost întotdeauna o sursă de mândrie și utilitate în această țară est-europeană, chiar și înainte de război. Acum, jucând un rol cheie în susținerea efortului de război, a căpătat aproape un statut de cult.

Deoarece transportul aerian este imposibil, trenurile au devenit din nou principalul mijloc de transport pe distanțe lungi în această țară devastată de conflict.

Deși serviciile feroviare au fost întrerupte în primele etape ale războiului, numărul de pasageri a revenit acum la nivelurile dinaintea invaziei, cu 24,9 milioane de pasageri transportați. Anul acesta, UZ se așteaptă ca acest număr să crească la 27,5 milioane.

Și, chiar și cu operațiunile întinse de evacuarea a mii de civili și transportul de provizii către liniile frontului din estul și sudul Ucrainei – fără a menționa angajații căilor ferate recrutați pentru a lupta – UZ are în vedere o expansiune îndrăzneață.

Nu va fi însă ușor. Menținerea trenurilor în funcțiune implică unele costuri umane foarte mari.

Diplomația pe șine

Trenurile ucrainene, circulând chiar pe ecartament de tip sovietic, au devenit un simbol al legăturii ucrainenilor cu lumea civilizată către care tind.

De la începutul războiului, calea ferată a rămas singurul mod de transport care poate oferi condiții minime de siguranță, dat fiind faptul că cerul a fost închis din cauza atacurilor și bombardamentelor forțelor Federației Ruse.

Zeci de șefi de stat și de guvern au reușit să ajungă în capitala ucraineană într-un efort diplomatic fără precedent. De la Joe Biden care a făcut o vizită sfidătoare față de Putin și până la liderii de la București care au mers într-un gest de solidaritate, toți liderii europeni au folosit calea ferată ca mijloc de transport.

Detaliile deplasării acestor trenuri sunt ținute strict secret, din motive evidente. Cu toate acestea, în lipsa unei astfel de modalități de deplasare, ne întrebăm câți dintre acești lideri ar fi avut curajul să facă un drum atât de periculos.

„ Țara de fier”

Vizitați Kievul astăzi – pentru călătorii internaționali obișnuiți, trenul este în prezent cel mai bun mijloc de transport – și importanța căilor ferate pentru poporul ucrainean este ușor de observat.

Gara principală din Kiev este plină de viață, pasagerii făcând cumpărături de ultim moment sau studiind ecranele electronice de plecare care afișează trenurile către orașe îndepărtate, precum Odesa și Lviv, sau mai departe, Varșovia și Viena.

Cu 80% din vânzări gestionate acum online, vechile ghișee ale gării au fost înlocuite cu „Iron Land”, un spațiu susținut de UNICEF care oferă un mediu prietenos și primitor pentru familiile aflate în deplasare.

Aici, copiii mici se joacă cu trenulețe cu aburi pe șine de lemn, iar frații mai mari joacă tenis de masă și descoperă știința și ingineria din spatele trenurilor de dimensiuni reale.

Conceput pentru a oferi un moment de calm familiilor care fug de violența din est, „Iron Land” își propune să le arate copiilor că gările nu trebuie să fie locuri intimidante, definite de coșmarul războiului. Este parte a unui efort național al UZ de a transforma gările în spații publice mai atractive.

Spații similare sunt acum deschise în Odesa, Lviv și în adăpostul antiaerian al gării din Harkov, aproape de granița cu Rusia. UZ intenționează, de asemenea, să reconstruiască unele dintre vagoanele sale de călători cu spații de joacă, pe măsură ce își modernizează flota.

Este un contrast puternic față de situația din est, unde forțele armate ale Ucrainei par blocate într-un război de uzură împotriva Rusiei, cu efecte catastrofale pentru populația, comunitățile și infrastructura regiunii. UZ rămâne vitală pentru eforturile defensive – 61.000 de persoane au fost evacuate cu trenul din așezările de pe linia frontului în 2023, potrivit companiei feroviare.

Aproximativ 18% din teritoriul ucrainean este ocupat în prezent de forțele ruse, iar o mare parte din infrastructura feroviară din zonele de pe linia frontului a fost avariată sau se află sub controlul Rusiei.

„Amenin țare constantă”

În ciuda pericolului atacurilor aeriene, angajații UZ continuă să-și riște viața pentru a transporta pasageri și mărfuri în zonele din estul Ucrainei. Acest lucru, spune Yarema Dul, manager de proiect în cadrul Departamentului de Strategie și Transformare al UZ, are un cost.

„Orele lungi de lucru, condițiile dificile și amenințarea constantă a atacurilor au un efect dăunător asupra sănătății lor fizice și mentale”, spune el.

„Avem o mare responsabilitate față de colegii noștri.”

UZ, spune Dul, oferă sprijin financiar, fizic și psihologic angajaților răniți și rudelor celor uciși în acțiune, prin programul său „Iron Family”. „Le arătăm că, pentru noi, ei sunt importanți”, adaugă el.

Până în prezent, aproximativ 500 de familii au primit asistență, prioritate având cele strămutate din regiunile de pe linia frontului, potrivit UZ.

Peste 10.000 de angajați ai UZ servesc în prezent în forțele armate; 573 au fost uciși și aproape 1.500 răniți din februarie 2022, afirmă compania feroviară.

Pe lângă furnizarea de asistență medicală și psihologică pentru angajații UZ care au suferit în urma operațiunilor de luptă, compania feroviară construiește un centru de reabilitare la Kiev.

Aceasta afirmă că planifică activ un viitor în care va trebui să se ocupe de numărul tot mai mare de veterani cu dizabilități.

Îmbunătățirea accesibilității pentru toată lumea ocupă un loc important în planul de modernizare al UZ.

Ascensoarele pentru pasageri în stațiile principale, toaletele accesibile, vagoanele de pasageri modificate cu cabine accesibile și însoțitori special instruiți, precum și asistența pentru pasagerii surzi fac parte dintr-un program susținut de prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska.

UZ are deja 55 de vagoane de pasageri accesibile în parcul său, iar toate vagoanele noi sau modernizate vor beneficia de îmbunătățiri în ceea ce privește accesibilitatea. Peste 10 000 de angajați au beneficiat recent de formare suplimentară în ceea ce privește lucrul cu persoanele cu dizabilități.

Yarema Dul adaugă: „Accesibilitatea ajută pe toată lumea, nu doar pe persoanele cu dizabilități, dar avem nevoie de ajutorul partenerilor noștri internaționali pentru a stabili contacte, a împărtăși cele mai bune practici și a achiziționa echipamente și competențe noi.”

„Deschis pentru afaceri”

Oleksandr Pertsovskii, șeful Diviziei de Pasageri a UZ, a declarat: „Nu ne limităm la a lupta, ci ne stabilim și obiective pozitive. Suntem deschiși pentru afaceri și vrem ca oamenii să știe acest lucru.

„De exemplu, multe familii ucrainene s-au stabilit în Polonia și Germania și se așteaptă ca noi să le oferim transport fiabil și de calitate, astfel încât să poată vizita țara natală și rudele.

„Este un semn că situația se schimbă; este mai sigură și se simt mai confortabil să se întoarcă acasă.”

UZ joacă, de asemenea, un rol neobișnuit de dominant în sectorul transportului de marfă din Ucraina, crucial pentru menținerea economiei ucrainene în timpul războiului, precum și pentru aprovizionarea eforturilor de război.

Potrivit lui Yevhen Liaschenko, președintele consiliului de administrație al UZ, transportul feroviar reprezintă 65% din traficul de marfă al țării – media UE pentru transportul feroviar este de doar 20% – în ciuda faptului că divizia de transport de marfă a UZ a suferit o lovitură puternică din februarie 2022.

„Transportul feroviar este cea mai stabilă formă de transport din Ucraina”, a declarat Liaschenko pentru CNN. „Este important pentru noi să fim un partener de încredere pentru poporul nostru, pentru veteranii noștri și pentru economie.”

Calea ferată a viitorului

La fel ca țara pe care o deservește, UZ se îndreaptă din ce în ce mai mult spre vest în planurile sale de viitor.

Un plan ambițios de investiții în valoare de 25 de miliarde de dolari include 3.300 de kilometri (2.050 mile) de linii noi cu ecartament standard conectate la Rețeaua Transeuropeană de Transport a UE (Ucraina utilizează șine mai late, de 1.520 milimetri, moștenite de la Uniunea Sovietică, ceea ce înseamnă că trenurile nu pot circula în țările vecine fără a-și schimba roțile).

UZ afirmă că este probabil să fie necesare încă 9 miliarde de dolari pentru repararea și modernizarea rețelei UZ existente, care, cu o lungime de 19.700 de kilometri, este una dintre cele mai lungi din lume.

Conversia întregii rețele la ecartamentul standard de 1.435 mm este un vis imposibil, dar modernizările țintite pe rutele internaționale cheie vor permite trenurilor mai rapide și mai frecvente să circule din orașele din vestul Ucrainei, precum Lviv, către Varșovia, Budapesta, Praga și Berlin, stimulând legăturile economice și creând legături interurbane durabile.

Deși pasagerii ar beneficia fără îndoială de acest lucru, pe termen lung sunt probabile câștiguri și mai mari în sectorul transportului de marfă, unde schimbarea ecartamentului face importul și exportul pe calea ferată dificil, lent și costisitor.

Mulți sperau că transportul feroviar va fi arma secretă a Ucrainei în menținerea statutului său de unul dintre cei mai mari exportatori de cereale din lume după blocarea porturilor din Marea Neagră de către marina rusă, dar diferențele de ecartament și dificultățile în crearea coridoarelor prioritare prin Polonia și Ungaria către porturile UE au dus la un declin începând din 2021, arată cifrele UZ.

Yevhen Liaschenko spune că intenționează să implementeze schimbarea rapid, dar dorește să gândească și dincolo de eforturile de război.

„Viața normală continuă și ne mutăm accentul de la ajutorul de urgență pe termen scurt la îmbunătățiri și modernizări pe termen lung”, spune el. „Responsabilitatea noastră este să fim un partener stabil.”

Într-adevăr, în ciuda războiului, UZ afirmă că a reparat și renovat 289 de kilometri de cale ferată în 2023, a reconstruit 15 poduri, a construit 528 de vagoane de marfă noi și a reparat aproximativ 9.000 de alte vagoane.

„Familia feroviară” internațională depune eforturi susținute pentru a-și sprijini colegii ucraineni în acest moment dificil.

Network Rail din Marea Britanie și Căile Ferate Federale Elvețiene oferă asistență tehnică pentru reconstrucția infrastructurii deteriorate, iar în 2022 a fost înființată Global Ukraine Rail Task Force (GURTF) pentru a strânge fonduri în sprijinul lucrătorilor feroviari ucraineni și al familiilor acestora.

În ianuanie, GURTF a înmânat 135.000 de dolari conducerii UZ și liderilor sindicatelor din Kiev, sumă suficientă pentru a cumpăra peste 6.000 de pachete alimentare conținând produse de bază, precum ulei de gătit, orez, paste și sare. Pachetele au fost distribuite familiilor strămutate din zonele de front din cauza luptelor.

Andy Bagnall, directorul general al grupului de lobby feroviar britanic Rail Partners, care s-a alăturat unei delegații care a vizitat Ucraina alături de reprezentanții GURTF la începutul acestui an, spune că lucrătorii feroviari din întreaga lume au dorit să-și exprime solidaritatea.

„Orice putem face noi, ca familie feroviară, pentru a ajuta la evidențierea realizărilor lor – în circumstanțe foarte dificile – reprezintă o mică contribuție la ceea ce trăiesc ei în fiecare zi”, spune el.

Indiferent de ceea ce se va întâmpla pe câmpurile de luptă din Ucraina în 2024, se pare că ferovarii și feroviarii din această țară nu doar că își depășesc datoria pentru a menține națiunea în mișcare, ci și că au ochii ațintiți ferm asupra a ceea ce va urma după acest tragic conflict, arată presa de peste Ocean.

Editor : A.R.