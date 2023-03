"Colecționarii" de cadavre. Cine sunt ucrainenii din "Laleaua neagră" și de ce îi caută pe rușii arși abandonați de camarazi

Într-un sat părăsit din Donețk, un grup de voluntari ucraineni are o misiune sumbră – să scoată cadavre în stare de putrefacție ale rușilor găsiți într-o pivniță a unei case distruse. Este vorba despre doi ruși care purtau uniforme de vară și care fuseseră lăsați în pivniță probabil de camarazii lor. Krasnopillia este aproape de orașul Izium, care a fost eliberat de ucraineni de sub ocupația rușilor, în septembrie. Până în martie, cele două cadavre ajunseseră să mai poată fi identificabile doar prin plăcuțele soldaților, scrie The Guardian.

Misiunea are ca scop să colecteze cadavrele ruşilor pentru a le schimba cu cele ale ucrainenilor, întrucât un soldat nu poate fi declarat mort de către stat până când nu există un cadavru. Procesul de extragere a acestora este însă extrem de riscant. La fel ca o mare parte din zonele ocupate iniţial de ruşi şi apoi eliberate, Krasnopillia este plină de mine antipersonal. Au fost situații numeroase în care rușii au pus bombe în corpuri şi în case înainte de a se retrage.

"Minele sunt lansate din rachete şi astfel pot fi oriunde. Pot fi prinse chiar şi în copaci şi pot exploda la simpla bătaie a vântului", a declarat un voluntar pe nume Artur, care ghidează o dronă primită din donaţii pentru a ajuta la recuperarea cadavrelor.

Voluntarii ucraineni care "colecţionează" cadavre fac parte dintr-un grup cunoscut sub numele de Laleaua neagră. Începând din februarie au găsit 311 soldaţi ruşi în zonele eliberate. Lucrează în echipe de 10 voluntari, care, alături de soldații ucraineni, caută cadavre în zonele eliberate și pe linia frontului.

Oleksi Iukov, liderul grupării Laleaua neagră, a declarat că venea adesea în acest sat înainte de luna februarie a anului trecut. Obişnuia să dezgroape schelete din cel de-al Doilea Război Mondial, iar în 2014 a început să lucreze pe linia frontului.

El a vorbit pentru reporterii The Guardian despre şase familii care locuiau pe strada acum goală. Majoritatea sătenilor au reuşit să fugă, dar și mai mulţi au fost ucişi, a spus el. Un cuplu care s-a întors și-a văzut casa distrusă și a observat o cască ieşind din pivniţă. Atunci l-a sunat pe Iukov.

Cadavrele celor doi soldaţi ruşi - ale căror rămăşiţe vor fi examinate, iar obiectele personale, precum banii, cartea de identitate şi documentele înregistrate - vor fi schimbate cu trupurile soldaţilor ucraineni după examinarea medico-legală, au declarat voluntarii.

Schimbul de cadavre între Rusia şi Ucraina este un proces strict secret

Nu a fost dezvăluit numărul total al trupurilor trimise de o parte sau de cealaltă. O sursă care a luat parte la aceste schimburi a dezvăluit sub protecţia anonimatului că cel puţin 20 de astfel de schimburi de corpuri au avut loc între cele două ţări de la începutul invaziei.

Schimburile de cadavre au loc la graniţa ruso-ucraineană sau chiar pe linia frontului, sub supravegherea autorităţilor militare ale celor două părţi, potrivit sursei.



Comitetul Internaţional al Crucii Roşii a comunicat că a luat parte la mai multe operaţiuni. "Prin această activitate, am putut aduce înapoi sute de soldaţi căzuţi la datorie, care pot fi apoi identificaţi şi, în cele din urmă, înapoiaţi familiilor lor pentru a fi înmormântaţi", a declarat un purtător de cuvânt al CICR în Ucraina, Achille Després.

Identificarea cadavrelor poate fi însă o provocare, deoarece cadavrele ruşilor sunt găsite arse. Uneori, localnicii procedează așa din motive sanitare, dar alteori, rușii își incendiază propriii camarazi pentru a ascunde amploarea pierderilor.

"În regiunea Liman, am găsit cinci ruşi ale căror cadavre au fost arse", a declarat Iukov referindu-se la orașul care până în octombrie fusese ocupat de ruși. "Sunt unii care încearcă să îşi ascundă pierderile pentru a nu fi nevoiţi să îi care după ei. În alte cazuri, localnicii au ars cadavrele pentru că mirosul era foarte urât", a mai spus voluntarul. "Parcă era al Doilea Război Mondial. Am găsit odată soldați ruși într-o groapă mare - erau 10-15 oameni. Cred că au fost arși intenționat", a spus Iukov.

Serviciile de securitate ucrainene cred că trupurile a mii de soldaţi ruşi morţi sunt eliminate în mod neoficial, în timp ce Kremlinul îi înregistrează ca fiind daţi "dispăruţi în misiune".

Într-un apel telefonic interceptat în luna mai, un soldat rus spunea că tovarăşii săi au fost îngropaţi într-o "groapă de gunoi de înălţimea unui om" chiar lângă Doneţk. . "Pur și simplu îi aruncă acolo. Munţii de cadavre au o înălţime de 2 metri. Nu este o morgă, ci o groapă de gunoi. Este uriaşă", spunea el în convorbire.

În noiembrie anul trecut, The Guardian a vorbit cu zeci de localnici și muncitori din Herson, care au spus că forțele ruse au folosit un depozit local pentru a arde cadavrele soldaților ruși căzuți în timpul ocupației de șase luni.

Editor : G.M.