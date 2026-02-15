Comandanții ruși forțează trupele să participe la asalturi sinucigașe: „Ce naiba înseamnă „refuz”? Înainte, mișcați-vă, dracu'!”

Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a publicat duminică o convorbire interceptată în care comandanții ruși amenință și abuzează soldații pentru a-i împinge să participe la atacuri mortale.

Conversația interceptată surprinde un comandant rus țipând la subordonații săi care par să nu fie dispuși să avanseze.

„Cum adică e „plus-plus” acolo? Ce dracu' faceți – v-ați pierdut complet mințile?”, se aude comandantul țipând. „Ce dracu' înseamnă „refuz”? Înainte, mișcați-vă, dracu'!”

Serviciile secrete ucrainene au declarat că înregistrarea ilustrează modul în care comandanții ruși de pe teren sunt supuși unei presiuni intense pentru a demonstra respectarea ordinelor și a raporta rezultatele superiorilor lor cât mai repede posibil.

„Stare morală și psihologică extrem de scăzută”

„Mai repede, la naiba, trebuie să depun raportul ăla nenorocit”, strigă comandantul în înregistrare, îndemnând trupele să avanseze fără întârziere.

HUR a declarat că înregistrarea reflectă o „stare morală și psihologică extrem de scăzută” în cadrul unităților ruse, unde intimidarea a înlocuit leadershipul.

Pe măsură ce rezistența crește, comandanții se bazează din ce în ce mai mult pe amenințări directe și umiliri pentru a forța soldații să acționeze.

„Nenorociților... maimuțe nenorocite!”, strigă comandantul la subordonații săi în înregistrare. „Acum veți merge împreună cu ei și veți ataca acolo!”

Oficialii serviciilor de informații ucrainene spun că astfel de schimburi indică dependența continuă a Rusiei de așa-numitele tactici „mașină de tocat carne” – atacuri frontale efectuate fără a se ține seama de pierderi – și evidențiază disfuncționalitatea tot mai profundă din cadrul structurii de comandă militară a Rusiei.

O convorbire interceptată dezvăluie o femeie rusă care îl batjocorește pe generalul Gerasimov și avertizează: „Noi vom lansa – și ei vor riposta. Asta va fi sfârșitul lumii”.

Ultima înregistrare audio urmează altor interceptări publicate anterior, care indică modele similare de intimidare.

Într-un apel publicat anterior, serviciile de informații militare ucrainene au declarat că au interceptat o conversație în care un comandant rus din regiunea Donețk amenința că va împușca orice subordonat care va încerca să se retragă, prezentând înregistrarea ca dovadă a coerciunii sistematice din cadrul forțelor de ocupație.

„Dacă cineva fuge undeva – împușcați-l, dracu'!”

În acea interceptare anterioară, comandantul este auzit strigând că „nu există posibilitatea de a se retrage” și că „nimeni nu părăsește pozițiile lor”.

„Vă spun din nou, dracu': dacă cineva fuge undeva – împușcați-l, dracu'. Mergem doar înainte, dracu', doar înainte. Victorie sau moarte!”, spune comandantul în înregistrare.

Ora și locul exacte ale presupusului incident rămân neclare. Kyiv Post nu poate verifica în mod independent autenticitatea înregistrărilor interceptate.

Kievul a acuzat în repetate rânduri unitățile ruse de tactici dure, acuzație coroborată de videoclipuri din 2023 care arătau trupe ruse aruncate într-o groapă de către comandanții lor pentru că ar fi refuzat să lupte din cauza echipamentului și sprijinului insuficiente.

Apelurile interceptate recent au dezvăluit, de asemenea, înrăutățirea condițiilor din armata rusă. Un soldat s-a plâns de lipsa proviziilor de bază, ceea ce a dus la moartea unor soldați în timpul misiunilor de aprovizionare, în timp ce altul a recunoscut că diverse persoane – inclusiv bucătari – erau folosite ca infanterie în timpul atacurilor frontale.

La începutul anului trecut, Kyiv Post a intervievat-o și pe „Maria”, o spioană profesionistă la HUR, care a spus că lucrurile „nebunești” auzite în apelurile interceptate sunt, de fapt, reale, în ciuda naturii lor adesea scandaloase.

„Toate sunt reale, chiar dacă pot părea nebunești. Uneori nu pot să cred cuvintele pe care le aud, dar avem ce avem”, a spus ea.

Editor : Sebastian Eduard