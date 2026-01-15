Live TV

Comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, estimează că 2026 va fi un an dificil pentru Kiev. Ce spune despre cursul războiului

Data actualizării: Data publicării:
Oleksandr Sîrski
Oleksandr Sîrski.Foto: Profimedia

Comandantul-şef al forţelor armate ucrainene, Oleksandr Sîrski, a recunoscut joi că prevede un an 2026 dificil în războiul împotriva invaziei Rusiei, ţară căreia susţine că forţele sale armate i-au provocat 1,2 milioane de pierderi în 2025, informează EFE.

Într-un mesaj publicat pe Telegram, în care Sârski a făcut bilanţul anului trecut în războiul ruso-ucrainean, comandantul-şef al forţelor armate ale Ucrainei a estimat că „şi acest an va fi dificil”.

„Însă vom reuşi să depăşim dificultăţile şi agresorul rus”, a subliniat militarul ucrainean.

În plus, Ucraina a atins, în total, 719 ţinte din Rusia, în adâncimea teritoriului rus, după cum a precizat Sârski, „provocând agresorului pierderi militare şi economice ce depăşesc 15 miliarde de dolari (13 miliarde de euro)”.

Sîrski a evidenţiat, de asemenea, reformele în structura armatei realizate anul trecut prin formarea a 16 corpuri, structuri militare mai mari, bazate pe brigăzi de succes, cu scopul de a îmbunătăţi coordonarea şi comanda, precum şi crearea Forţelor de drone, notează EFE, citată de Agerpres.

În luna iunie, într-o misiune specială intitulată „Operaţiunea pânza de păianjen” realizată cu succes în nordul Rusiei, în inima Siberiei, la peste 4.000 de kilometri de graniţa cu Ucraina, dronele ucrainene au distrus şi deteriorat mai multe bombardiere strategice ale Rusiei.

Apărarea antiaeriană a fost un alt punct evidenţiat de Sîrski în bilanţul său pe 2025, an în care militarii ucraineni au doborât sau au distrus 27.367 de drone de tip Shahed, de tehnologie iraniană, sau Gerbera, precum şi 916 rachete de croazieră, 164 de rachete balistice şi 207 bombe ghidate.

Pentru 2026, Sîrski a făcut apel la „intensificarea activităţii în câmpurile minate şi instalarea protecţiei împotriva dronelor” în războiul de la declanşarea căruia se vor împlini patru ani pe 24 februarie.

„Războiul pe scară largă durează de aproape patru ani. Cunoaştem problemele şi lucrăm pentru a le rezolva”, a adăugat şeful armatei ucrainene.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
1
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
nicusor dan sustine o conferinta de presa
2
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care ia act de demisia ministrului...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
3
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
4
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Vladimir Putin și Ali Khamenei
5
Vladimir Putin e gata să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump...
Lovitură de teatru! Au făcut anunțul despre transferul lui Lisav Eissat
Digi Sport
Lovitură de teatru! Au făcut anunțul despre transferul lui Lisav Eissat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
zaharova
Reacția Rusiei la afirmațiile lui Donald Trump privind Groenlanda
Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk îl critică pe Trump după afirmația că Zelenski ar fi un obstacol pentru pace: Rusia a respins planul, a lansat noi atacuri
Vladislav Baumgertner
Un oligarh rus a fost găsit mort în Cipru. La o zi după ce fusese anunţată dispariţia sa, a murit şi un diplomat de la Ambasada Rusiei
Xi Jinping și Vladimir Putin
Cum vor reacționa Rusia și China, parteneri majori ai Teheranului, în cazul unor lovituri militare americane în Iran
photo-collage.png (47)
„Tunuri sonore” testate pe câini de serviciile secrete din Serbia, în colaborare cu Rusia. Ce au încercat să demonstreze
Recomandările redacţiei
neptun deep
Avertismentul celui mai cunoscut comandor român: Rusia ar putea...
donald trump
Trump s-a răzgândit și i-a informat pe iranieni că nu va mai ataca...
soldati germania
Germania a ordonat trimiterea de trupe în Groenlanda „din cauza...
raw explozie lugoj fara sursa _2__01000
Ipoteza principală a anchetatorilor în cazul exploziei din secția de...
Ultimele știri
„Șobolanii părăsesc nava.” Milionarii din Iran își mută averile în străinătate: Transfer de 1,5 miliarde de dolari, într-o singură zi
Înalta Curte a realizat o „expertiză independentă”, potrivit căreia reforma guvernului „anulează total pensiile de serviciu”
Bolid de 100.000 de euro cumpărat cu cash. Ce a descoperit ANAF la controalele pe mașinile de lux cumpărate de români
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Lewinsky spune că Bill Clinton "a scăpat mult mai ușor" decât ea după scandalul de la Casa Albă: "Un...
Cancan
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia...
Fanatik.ro
Profesorii, pregătiți de greva generală: sindicatele îi cheamă în stradă. „Colegii s-au săturat. Educația nu...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Cu ce echipă de fotbal ține, de fapt, Nicușor Dan. Președintele României a recunoscut un singur lucru
Adevărul
Cum s-a prăbușit economia iraniană în doar câteva luni. Falimentul care a declanșat spirala descendentă
Playtech
Cum se curăţă uşor încălţămintea din piele întoarsă iarna: aşa păstrezi ghetele şi cizmele ca noi ani de zile
Digi FM
Părinții lui Mario Iorgulescu, reacții după interviul dat de tânăr: "E un băiat bolnav. Este foarte gravă...
Digi Sport
”Popeye” a murit. Ce a făcut pentru a avea bicepși de 73 de centimetri: ”Nu sfătuiesc pe nimeni”
Pro FM
Fiica secretă a lui Freddie Mercury a murit din cauza unui cancer rar: "E cu tatăl ei iubit". Abia anul...
Film Now
A fost idolul femeilor în anii 2000, dar acum e de nerecunoscut. Cum arată actorul din "Alias" cu care s-a...
Adevarul
Taxele și impozitele în 2026, poveste fără sfârșit. „Doar la Slatina vezi așa ceva: taxe de vorbești singur...
Newsweek
Un pensionar învinge Casa de Pensii și obține „valorificarea grupei a II-a în procent de 100%”. Cât ia în plus
Digi FM
Oana Roman, foc și pară pe profesorul de matematică al fiicei sale: „Eu nu înțeleg ce e în capul lor”. Ce a...
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Matt Damon, apariție publică rară alături de soție și de cele patru fiice. Gia și-a ironizat amuzată tatăl pe...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...