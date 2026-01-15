Comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, estimează că 2026 va fi un an dificil pentru Kiev. Ce spune despre cursul războiului

Comandantul-şef al forţelor armate ucrainene, Oleksandr Sîrski, a recunoscut joi că prevede un an 2026 dificil în războiul împotriva invaziei Rusiei, ţară căreia susţine că forţele sale armate i-au provocat 1,2 milioane de pierderi în 2025, informează EFE.

Într-un mesaj publicat pe Telegram, în care Sârski a făcut bilanţul anului trecut în războiul ruso-ucrainean, comandantul-şef al forţelor armate ale Ucrainei a estimat că „şi acest an va fi dificil”.

„Însă vom reuşi să depăşim dificultăţile şi agresorul rus”, a subliniat militarul ucrainean.

În plus, Ucraina a atins, în total, 719 ţinte din Rusia, în adâncimea teritoriului rus, după cum a precizat Sârski, „provocând agresorului pierderi militare şi economice ce depăşesc 15 miliarde de dolari (13 miliarde de euro)”.

Sîrski a evidenţiat, de asemenea, reformele în structura armatei realizate anul trecut prin formarea a 16 corpuri, structuri militare mai mari, bazate pe brigăzi de succes, cu scopul de a îmbunătăţi coordonarea şi comanda, precum şi crearea Forţelor de drone, notează EFE, citată de Agerpres.

În luna iunie, într-o misiune specială intitulată „Operaţiunea pânza de păianjen” realizată cu succes în nordul Rusiei, în inima Siberiei, la peste 4.000 de kilometri de graniţa cu Ucraina, dronele ucrainene au distrus şi deteriorat mai multe bombardiere strategice ale Rusiei.

Apărarea antiaeriană a fost un alt punct evidenţiat de Sîrski în bilanţul său pe 2025, an în care militarii ucraineni au doborât sau au distrus 27.367 de drone de tip Shahed, de tehnologie iraniană, sau Gerbera, precum şi 916 rachete de croazieră, 164 de rachete balistice şi 207 bombe ghidate.

Pentru 2026, Sîrski a făcut apel la „intensificarea activităţii în câmpurile minate şi instalarea protecţiei împotriva dronelor” în războiul de la declanşarea căruia se vor împlini patru ani pe 24 februarie.

„Războiul pe scară largă durează de aproape patru ani. Cunoaştem problemele şi lucrăm pentru a le rezolva”, a adăugat şeful armatei ucrainene.

