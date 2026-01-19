Comandantul armatei ucrainene spune că Rusia nu are planuri de pace: „Observăm o creştere a producţiei de rachete şi drone”

Generalul Oleksandr Sîrski, comandantul armatei ucrainene, a declarat că Rusia nu dă semne de interes pentru negocierile care ar putea duce la un acord de pace, dar, în schimb, creşte producţia de arme, inclusiv cu un obiectiv de 1.000 de drone pe zi.

„Dimpotrivă, observăm o intensificare a acţiunilor militare, o creştere a numărului de grupări inamice ofensive, o creştere a producţiei de arme de atac, rachete şi drone”, a declarat Oleksandr Sîrski pentru publicaţia online lb.ua într-un interviu publicat duminică, potrivit Reuters, preluată de News.ro.

„În prezent, inamicul produce zilnic 404 Shahed (drone proiectate de Iran) de diferite tipuri. Şi planurile sunt de a creşte acest număr. Inamicul intenţionează să crească semnificativ producţia, până la 1.000 de drone pe zi.”

Armata ucraineană, a spus el, trebuie să facă „totul pentru a perturba aceste planuri şi a provoca pierderi, astfel încât inamicul să renunţe la planurile sale, precum şi pentru a crea condiţii pentru a purta negocieri".

„Nimeni nu va încheia un acord cu o parte slabă.”

Punctul forte al Ucrainei

Sîrski a lăudat, de asemenea, tactica „loviturilor profunde” a armatei ucrainene, pe care a descris-o ca fiind „punctul nostru forte”, care a dus la lovirea a 719 ţinte şi la pagube în valoare de 15 miliarde de dolari, în principal pentru industria petrolieră a Rusiei.

Ucraina şi-a dezvoltat rapid capacitatea de a produce drone de când Rusia a lansat invazia asupra vecinului său mai mic în februarie 2022 şi mizează pe progrese suplimentare.

Forţele ruse controlează aproximativ 20% din teritoriul ucrainean şi avansează lent prin estul Ucrainei, anunţând capturarea de noi sate de câteva ori pe săptămână.

Liderii militari au subliniat importanţa dezvoltării „dronelor de interceptare” ca mijlocul cel mai eficient şi economic de combatere a atacurilor cu drone ruseşti, în locul utilizării rachetelor.

Mobilizare îmbunătățită

Sîrski a recunoscut că Rusia are posibilitatea de a mobiliza un număr mult mai mare de soldaţi pentru unităţile sale, dar a afirmat că cifrele privind mobilizarea s-au îmbunătăţit în ultimele luni.

„Pot spune următorul lucru: am înregistrat o îmbunătăţire semnificativă a cifrelor în acest sens faţă de situaţia de acum şapte luni”, a declarat el pentru lb.ua.

Îmbunătăţirea, a spus el, s-a datorat unei mai bune funcţionări a centrelor de recrutare şi instruire şi „în ceea ce priveşte colaborarea cu oamenii, deoarece înţelegem că, în primul rând, problemele apar acolo unde nu există un tratament uman adecvat faţă de persoanele mobilizate”.

Sîrski a mai spus că pierderile ucrainene în 2025 au fost reduse cu 13% faţă de anul precedent. „În acelaşi timp, nivelul pierderilor inamice a crescut semnificativ”.

