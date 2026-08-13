Kirilo Veres, comandantul Brigăzii K-2 din cadrul Forțelor ucrainene pentru sisteme fără pilot și Erou al Ucrainei, a pronosticat că pierderile trupelor rusești de pe front vor crește odată cu venirea toamnei, căderea frunzelor și apropierea iernii.

„Imediat ce frunzele vor cădea, vom avea ceva mai mult spațiu de manevră, iar camerele termice vor funcționa mai bine. Iarna... pierderile vor deveni imediat de o dată și jumătate mai mari [în ceea ce privește numărul rușilor uciși – n.r.].”, scrie Ukrainska Pravda.

Veres a afirmat că pierderile rusești în această perioadă ar putea crește la 35.000–40.000 pe lună.

„Cred că va fi o îmbunătățire. Asta nu înseamnă că îmbunătățirea va fi vizibilă într-o singură zi. Avem un inamic uriaș, dar trebuie să depunem eforturi în acest sens. Dacă am fi ucis 40.000–50.000 [de soldați ruși – n.r.] pe lună încă din 2022, poate că idioții ăia [forțele ruse – n.r.] ar fi deja pe terminate.”

Veres a afirmat că Forțele de Sisteme Fără Pilot reprezintă în prezent 10-15% din totalul victimelor militare ruse. „Menținem acest nivel, cu o variație de plus-minus 10-15%. Acesta este un moment istoric.”

În ianuarie, fostul ministru ucrainean al apărării, Mikhailo Fedorov, a declarat că unul dintre obiectivele strategice ale Ucrainei este de a provoca până la 50.000 de victime în rândul forțelor ruse în fiecare lună, pentru a face războiul insuportabil pentru Rusia.

Editor : Sebastian Eduard