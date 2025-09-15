Comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, a demis comandanții a două corpuri – Volodimir Silenko din Corpul 17 și Maksim Kituhin din Corpul 20.

Informația a fost dezvăluită de două surse ale Ukrainska Pravda din cadrul Forțelor de apărare

Ambii comandanți au fost demiși din funcții în urmă cu aproximativ o săptămână sau două. Potrivit surselor, deciziile lui Oleksandr Sîrski sunt legate de pierderea pozițiilor în zonele de responsabilitate ale corpurilor.

Dacă Silenko este un militar mai în vârstă (inițial ieșise la pensie, apoi a fost reactivat), Kituhin a absolvit Academia Forțelor Terestre în urmă cu 15 ani și fusese numit pe poziția de pe care acum este demis în urmă cu doar trei luni.

Corpul 17, comandat de Silenko, este staționat în regiunea Zaporojie, unde forțele ucrainene au pierdut recent satul Kamianske și o parte din satul Plavni, situat pe malurile râului Dnipro. Corpul 20, comandat de Kituhin, este staționat la granița regiunilor Donetsk și Dnipropetrovsk, unde rușii au reușit să avanseze în regiunea Dnipropetrovsk.

Acestea sunt primele schimbări de personal de când forțele ucrainene au schimbat sistemul de comandă.

Editor : Sebastian Eduard