Live TV

Comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei a demis doi comandanți de corp de armată. De ce sunt acuzați cei doi militari

Data actualizării: Data publicării:
Defense ministers of Ukraine and Norway convene in Kyiv
Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Oleksandr Syrskyi is pictured during a meeting with Norway’s Defense Minister Tore Onshuus Sandvik, Kyiv, June 22, 2025,Image: 1014162515, License: Rights-managed, Restrictions: *** World Rights Except Russian Federation *** RUSOUT, Model Release: no

Comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, a demis comandanții a două corpuri – Volodimir Silenko din Corpul 17 și Maksim Kituhin din Corpul 20.

Informația a fost dezvăluită de două surse ale Ukrainska Pravda din cadrul Forțelor de apărare

Ambii comandanți au fost demiși din funcții în urmă cu aproximativ o săptămână sau două. Potrivit surselor, deciziile lui Oleksandr Sîrski sunt legate de pierderea pozițiilor în zonele de responsabilitate ale corpurilor.

Dacă Silenko este un militar mai în vârstă (inițial ieșise la pensie, apoi a fost reactivat), Kituhin a absolvit Academia Forțelor Terestre în urmă cu 15 ani și fusese numit pe poziția de pe care acum este demis în urmă cu doar trei luni.

Corpul 17, comandat de Silenko, este staționat în regiunea Zaporojie, unde forțele ucrainene au pierdut recent satul Kamianske și o parte din satul Plavni, situat pe malurile râului Dnipro. Corpul 20, comandat de Kituhin, este staționat la granița regiunilor Donetsk și Dnipropetrovsk, unde rușii au reușit să avanseze în regiunea Dnipropetrovsk.

Acestea sunt primele schimbări de personal de când forțele ucrainene au schimbat sistemul de comandă.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0953970736
1
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
bile de la loto
2
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
3
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin...
Radoslaw Sikorski face declaratii
4
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
Traian Băsescu
5
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
Digi Sport
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1036409986
„A depășit o linie roșie”. Participant supriză la exercițiile Zapad...
drona ucraina
Pe ce arme se bazează Armata Română în cazul în care decide să...
N18 POZE CRIMA CRAIOVA VO 150925_00000
Nouă mandate de arestare după răfuiala mortală din Craiova. Zona...
original_govr1386
Concluziile întâlnirii dintre Ilie Bolojan și reprezentanții...
Ultimele știri
Cum creează Donald Trump un „cult al violenței” obsesiv în SUA și riscul ca acest lucru să ducă la un război civil
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
Șeful firmei care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horațiu Potra a fost reținut. El este acuzat de evaziune fiscală
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
zaharova
Maria Zaharova acuză Occidentul de „rusofobie și belarusofobie”: „Situația din Europa de Vest este catastrofală”
Rachetă
Muniţiile cu fragmentaţie au ucis şi rănit un număr record de civili în Ucraina, de la începerea războiului în 2022 (raport)
profimedia-0959410885
Spionii lui Putin acuză Uniunea Europeană că pregătește un „Maidan” în Serbia. Evaluarea Serviciului rus de Informaţii Externe
d trump in birou gesticuleaza
Premieră. Trump afirmă că „Rusia este stat agresor” în războiul din Ucraina
razboi comercial china sua
China acuză SUA de „subminarea regulilor comerciale”, după ce Trump a făcut presiuni asupra ţărilor NATO
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mofturile regale” ale regele Charles. Fostul său majordom a dat tot din casă: „Pasta de dinți era stoarsă cu...
Cancan
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
Fanatik.ro
Simona Halep, revenire neașteptată. La ce eveniment uriaș va participa fostul lider WTA
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cum l-a scăpat statul român de urmărirea penală pe criminalul din măcelul de la Craiova. Acesta a intrat cu...
Adevărul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din...
Playtech
Hidroelectrica vs. alți furnizori de energie electrică: cât plătești la aceeași factură de 150 kWh/lună în...
Digi FM
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în București...
Digi Sport
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în...
Pro FM
Divorț la Hollywood. Un rapper celebru a fost părăsit de soție cu doar patru zile înainte de a aniversa 29 de...
Film Now
Cei doi copii sunt totul pentru el. Colin Farrell, însoțit de băiatul lui adolescent, la gala Emmy. Actorul...
Adevarul
Vacanță de coșmar în România. Turiști polonezi, umiliți după ce au închiriat o mașină. „Mi-a scuipat tatăl”
Newsweek
La ce nivel vor ajunge pensiile militare în 2026? Când va crește vârsta de pensionare în sistem?
Digi FM
Martin Short, fericit pentru Selena Gomez și Benny Blanco: "Pur și simplu o ador. Sunt atât de bucuros că se...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
De ce Sofia Vergara a ratat Premiile Emmy 2025. Actrița a ajuns de urgență la spital aproape desfigurată: „O...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea