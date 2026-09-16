Comandantul navei care a tras cu rachete de semnalizare către un elicopter danez, premiat de ministrul rus al apărării

Ministrul rus al apărării, Andrei Belousov, l-a premiat pe comandantul corvetei „Soobrazitelni”, care a tras rachete de semnalizare către un elicopter al Forțelor Armate daneze în apele internaționale din apropierea localității Gedser.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat pe rețelele sociale că Belousov i-a acordat Medalia pentru Merite de Luptă comandantului navei „Soobrazitelni” pentru ceea ce a descris ca fiind „acțiuni abile și decisive în prevenirea unei provocări din partea unui elicopter al Forțelor Aeriene daneze”, informează European Pravda.

Ministerul Apărării din Rusia a precizat că, la ora 14:22, pe 14 septembrie, nava „Soobrazitelni”, o corvetă a Flotei Baltice a Rusiei, opera în apele internaționale din sud-vestul Mării Baltice când a detectat o unitate aeriană identificată ca fiind un elicopter Fennec al Forțelor Aeriene Daneze. Ministerul a afirmat că elicopterul se apropia de nava de război rusă și nu a răspuns la apelurile transmise pe canalul internațional de comunicații.

„Pentru a preveni o provocare din partea elicopterului danez, comandantul corvetei a decis să lanseze două rachete de semnalizare roșii, după care elicopterul a părăsit zona în care opera nava de război rusă”, se precizează în comunicat.

Danemarca l-a convocat pe ambasadorul rus după ce o fregată rusă a lansat două rachete de semnalizare către un elicopter danez pe 14 septembrie.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen, comentând incidentul, a afirmat că Rusia și-a intensificat războiul hibrid împotriva Europei.

Ambasadorul rus în Danemarca, Vladimir Barbin, a acuzat armata daneză de o „provocare” în legătură cu manevrele sale în apropierea unei fregate ruse.

Editor : Sebastian Eduard