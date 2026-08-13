Comandantul singurului submarin ucrainean care a dezertat la ruși cu tot cu navă a fost ucis în Sevastopol

Un oficial militar rus a fost ucis într-o explozie în peninsula Crimeea, anexată ilegal de Moscova, a anunțat Serviciul Federal de Securitate (FSB), potrivit presei de stat, citată de Reuters.

Mai multe canalele rusești de Telegram spun că este vorba despre Robert Șagheev, fost comandat singurul submarin al Ucrainei, scrie publicația independentă rusă Meduza.

În anunțul făcut de FSB se precizează că victima este un militar rus, însă nu a făcut public numele acestuia.

Guvernator regional al Sevastopolului, Mihail Razvojaev, a declarat că este vorba despre un asasinat.

Explozia a avut loc joi dimineață într-un cartier din Sevastopol, cea mai mare oraș din peninsulă, conform canalelor rusești de Telegram Mash și Baza, apropiate forțelor de securitate de la Moscova.

Martorii oculari au susținut că bărbatul urca scările cu un prieten când s-a produs explozia. El a murit din cauza rănilor suferite.

Martorii au declarat că explozia a fost atât de puternică încât unii au crezut inițial că o dronă a lovit o clădire din apropiere, scrie United24.

Potrivit informațiilor preliminare, dispozitivul exploziv a fost ascuns într-un coș de gunoi lângă o bancă.

FSB a precizat că a reținut o femeie născută în 1994, ea fiind principala suspectă în cazul acestui asasinat. Anchetatorii au susținut că a acționat la ordinele serviciilor secrete ucrainene.

Robert Șagheev este fostul comandant al singurului submarin al Ucrainei, Zaporijia.

În 2014, după anexarea Crimeei, a trecut de partea Rusiei și a predat submarinul fără luptă, scrie Meduza.

Ulterior, s-a alăturat Flotei Ruse a Mării Negre. Pe numele său a fost deschis un dosar de trădare în țara natală. Anchetatorii au susținut că Șagheev participa războiul de amploare împotriva Ucrainei.

Editor : A.R.