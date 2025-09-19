Live TV

Video Comedianții din lumea showbiz-ului îi iau apărarea lui Kimmel. Jimmy Fallon promite să vorbească în continuare despre Trump

Data actualizării: Data publicării:
Prince Andrew gets roasted during Jimmy Fallon’s opening monologue on The Tonight Show over his Jeffrey Epstein connections
Jimmy Fallon. Foto: Profimedia Images

Lumea showbiz-ului sare în apărarea lui Jimmy Kimmel, a cărui emisiune a fost suspendată la presiunea lui Donald Trump. Mai mulți comedianți, gazde ale celor mai cunoscute emisiuni de satiră din SUA fac scut în jurul lui Kimmel. În timpul monologului său din episodul de joi al emisiunii „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Fallon a spus: „Vestea cea mare este că Jimmy Kimmel a fost suspendat de ABC după presiuni din partea FCC, lăsând pe toată lumea să se întrebe ce naiba se întâmplă”.

După ce a glumit că s-a trezit cu mesaje de la tatăl său, care credea că emisiunea lui a fost anulată, Fallon şi-a arătat sprijinul faţă de Kimmel, scrie News.ro.

„Sincer să fiu, nu ştiu ce se întâmplă şi nimeni nu ştie. Dar îl cunosc pe Jimmy Kimmel şi ştiu că este un tip decent, amuzant şi iubitor, şi sper să se întoarcă”, a spus Fallon.

Citește și: Trump sugerează ridicarea licenței televiziunilor critice. Cum se închină baronii mass-media în fața lui pentru a-și proteja afacerile

„Mulţi oameni sunt îngrijoraţi că nu vom mai spune ce vrem să spunem sau că vom fi cenzuraţi, dar eu voi comenta în direct vizita preşedintelui în Marea Britanie, aşa cum aş face în mod normal”.

El a început prin a-l critica pe preşedintele Trump, dar fiecare comentariu negativ era înlocuit cu o voce din off care îl lăuda pe preşedinte.

Citește și: Democraţii propun o lege pentru „protejarea libertăţii de exprimare” amenințate de președintele Trump

De exemplu, când Fallon a început să vorbească despre părul lui Trump, s-a auzit o voce din off spunând că „arăta mai bine decât al lui Conrad din «The Summer I Turned Pretty»”. Când a menţionat numele lui Jeffrey Epstein, vocea din fundal a înlocuit „Epstein” cu „Goldblum”. După terminarea sketch-ului, însă, el a revenit la a râde de Trump fără voce din fundal.

Citește și: Barack Obama acuză administrația Trump în chestiunea concedierii lui Kimmel. „S-a ajuns la un nivel nou și periculos”

Miercuri, ABC a retras din emisie pe termen nelimitat emisiunea „Jimmy Kimmel Live!”, din cauza comentariilor făcute de Kimmel despre suspectul de uciderea lui Charlie Kirk. După anunţarea deciziei, Trump a sugerat că şi emisiunea de noapte a lui Fallon era în pericol.

„Veşti bune pentru America: emisiunea Jimmy Kimmel Show, care se confrunta cu probleme de audienţă, a fost ANULATĂ”, a scris Trump miercuri pe Truth Social (în ciuda faptului că emisiunea nu a fost anulată).

„Felicitări ABC pentru că a avut în sfârşit curajul să facă ceea ce trebuia făcut. Kimmel nu are NICIUN talent şi are audienţe mai slabe chiar şi decât Colbert, dacă este posibil. Asta înseamnă că Jimmy şi Seth, doi rataţi complet, rămân la Fake News NBC. Audienţele lor sunt, de asemenea, groaznice. Fă-o, NBC!!! Preşedintele DJT”.

Joi seară, Seth Meyers, Stephen Colbert şi Jon Stewart au făcut roast pe seama lui Trump şi a FCC (Federal Communications Commision).

