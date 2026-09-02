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Comentatorul britanic care pleda pentru deportarea imigranţilor din SUA a fost expulzat și el. Îi e „ruşine” că l-a susţinut pe Trump

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Milo Yiannopoulos
Milo Yiannopoulos. Foto: Profimedia
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Milo Yiannopoulos, comentatorul britanic de extremă dreapta care a fost arestat săptămâna trecută în Louisiana de agenţi ai Serviciului pentru Imigraţie şi Control Vamal (ICE) şi expulzat în Regatul Unit, a vorbit pentru prima dată despre experienţa prin care a trecut, afirmând: „Pentru prima dată ştiu cum este să fii foarte, foarte îngrozit”.

Yiannopoulos a apărut marţi la „Piers Morgan Uncensored”, o emisiune de pe YouTube prezentată de Piers Morgan, jurnalist şi personalitate media britanică. Yiannopoulos, în vârstă de 41 de ani, a descris experienţa trăită în SUA drept „umilitoare şi dezorientantă”, „degradantă din punct de vedere fizic” şi „înfricoşătoare”, scrie The Guardian, citat de News.ro.

El a mai spus că îi este „ruşine” de sprijinul pe care i l-a acordat anterior lui Donald Trump, care a promovat o politică de expulzări în masă în timpul celui de-al doilea mandat prezidenţial.

„Nu am înţeles cu adevărat realitatea fizică a modului în care brutalitatea este instituţionalizată în America”, a spus el, adăugând: „Este ca şi cum fiecare persoană arestată ar fi membră a bandei MS-13 şi doare mult mai tare decât pare la televizor”.

Declaraţiile sale au fost făcute la doar câteva zile după ce a fost expulzat din SUA, în urma arestării sale, joi, de către agenţi ICE pe aeroportul din New Orleans.

Într-un comunicat publicat săptămâna trecută, Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), instituţia în subordinea căreia se află ICE, a afirmat că Yiannopoulos „a intrat legal în ţară” în mai 2019, dar „a ales să rămână peste perioada permisă, încălcând legile” SUA.

Yiannopoulos a fost unul dintre primii susţinători ai lui Trump înainte ca acesta să devină pentru prima dată preşedinte al SUA, în 2016. El este fost editor al Breitbart News şi ulterior a lucrat pentru a-l ajuta pe rapperul Ye, cunoscut anterior sub numele de Kanye West, să exploreze posibilitatea unei candidaturi la preşedinţie în 2024.

Departamentul pentru Securitate Internă a afirmat că un judecător de imigraţie a emis la 22 iulie un ordin definitiv de expulzare pe numele lui Yiannopoulos, „după ce acesta nu s-a prezentat la audierea sa în materie de imigraţie”.

În interviul acordat lui Piers Morgan, Yiannopoulos a contestat versiunea guvernului şi a negat că ar fi rămas anterior în SUA după expirarea vizei. El a spus că este căsătorit cu un cetăţean american şi a susţinut că deţinea un permis de şedere permanentă („green card”), pe care îl „reînnoia o dată la doi ani”.

The Guardian a solicitat Departamentului pentru Securitate Internă şi Casei Albe comentarii cu privire la declaraţiile lui Yiannopoulos.

Acesta a mai spus că, în perioada în care s-a aflat în detenţie, „nimeni nu voia să-mi spună nimic” – o plângere frecventă în rândul persoanelor aflate în custodia ICE.

„Nu cred că am mai fost vreodată atât de speriat”, i-a spus el lui Morgan. „Cred că, în trecut, poate am tratat puţin prea superficial situaţiile în care oamenii vorbeau despre traumele lor, am fost puţin prea nepăsător când oamenii spuneau că anumite lucruri continuă să-i afecteze, dar acum înţeleg. Nu aş dori nimănui să treacă prin aşa ceva.”

Anul trecut, în postări pe reţelele sociale, Yiannopoulos şi-a exprimat susţinerea pentru măsurile dure adoptate de Trump în domeniul imigraţiei.

 

Editor : M.B.

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