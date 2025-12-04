Comerț, războiul din Ucraina și panda. Mizele uriașe din spatele vizitei lui Emmanuel Macron în China

China s-a declarat deschisă să importe mai multe produse din Franța în schimbul unui „mediu echitabil și favorabil” pentru întreprinderile chineze din țara europeană, a declarat joi președintele Xi Jinping omologului său Emmanuel Macron, în cadrul întâlnirii de la Beijing.

Președintele francez a început miercuri o vizită de trei zile în China – prima sa călătorie la Beijing în mai bine de doi ani – pe fondul tensiunilor crescânde pe o serie de teme, printre care dezechilibrul comercial și războiul de lungă durată din Ucraina.

Într-o declarație separată a guvernului francez, Macron i-a spus lui Xi că cele două țări trebuie să colaboreze pe baza unei „relații echilibrate”, îndemnând în același timp Beijingul să contribuie la încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.

Macron a declarat că salută „voința reînnoită a Beijingului de a facilita accesul produselor franceze, în special al produselor agricole”, inclusiv vinul, carnea de porc, carnea de pasăre și carnea de vită, pe piața chineză, potrivit unei traduceri Google a declarației în limba franceză.

Țările vor colabora pentru a stabili un cadru care să permită creșterea investițiilor directe chineze în Europa, în special în Franța, unde vor fi create mai multe locuri de muncă, a declarat Macron.

Cei doi lideri au semnat, de asemenea, mai multe acorduri în domeniile energiei, agriculturii, educației și mediului, potrivit comunicatului oficial al mass-media de stat chineze, care nu a oferit detalii cu privire la termenii conveniți, se arată într-o analiză cnbc.

Xi a solicitat, de asemenea, aprofundarea colaborării bilaterale în sectoarele aerospațial, energie nucleară, economie digitală, biofarmaceutic și inteligență artificială.

Comunicatul reflectă „ambiția Parisului de a fi o forță stabilizatoare în relațiile dintre UE și China”, a declarat Daniel Balazs, cercetător la Școala de Studii Internaționale S. Rajaratnam din Singapore, menționând că obiectivul mai larg al UE ar fi acela de a menține relații constructive cu China, în ciuda fricțiunilor recurente.

„Relațiile bune cu Franța asigură, de asemenea, că China are prieteni în cadrul UE atunci când Bruxelles ia decizii economice și politice care afectează interesele chineze”, a spus Balazs.

Tensiunile dintre Beijing și Paris s-au intensificat anul trecut, când Macron a susținut decizia Uniunii Europene de a impune tarife vamale asupra vehiculelor electrice fabricate în China, determinând Beijingul să riposteze cu cerințe de preț minim pentru producătorii francezi de coniac.

Macron este de așteptat să facă presiuni asupra liderului chinez pentru a nu impune măsuri similare asupra cărnii de porc și produselor lactate franceze, a raportat miercuri Bloomberg, întrucât Beijingul a luat în considerare aceste taxe ca răspuns la taxele aplicate vehiculelor electrice.

Macron a presat, de asemenea, Bruxelles-ul să răspundă cu cele mai dure măsuri comerciale împotriva Chinei, după ce Beijingul a restricționat exporturile de metale rare, ceea ce a declanșat îngrijorări cu privire la penuria de aprovizionare a producătorilor europeni de automobile.

Întâlnirea bilaterală are loc într-un moment în care Beijingul se află într-un conflict diplomatic cu Japonia din cauza declarației prim-ministrului Sanae Takaichi, care a semnalat că o invazie chineză a Taiwanului ar putea atrage o reacție militară din partea Japoniei.

Fără a numi insula guvernată democratic, China a declarat că Macron a fost de acord cu „politica unei singure Chine” – un termen diplomatic folosit în mod obișnuit pentru a indica Taiwanul ca parte a Chinei. Declarația guvernului francez nu a menționat Taiwanul ca parte a discuției.

Miercuri, ministrul chinez de externe Wang Yi i-a spus omologului său francez Jean-Noël Barrot că speră ca Parisul să continue „să dea dovadă de înțelegere și să susțină poziția legitimă a Chinei” și să împiedice Japonia să „stârnească probleme” în legătură cu Taiwanul.

Întâlnirea dintre Xi și Macron „oferă o platformă pentru un angajament la nivel înalt [dar] dacă problemele pot fi rezolvate este o altă întrebare”, a declarat Tianchen Xu, economist senior la Economist Intelligence Unit.

Comerț, Ucraina, panda

Un obiectiv cheie al vizitei lui Macron era să abordeze ceea ce el numește „dezechilibre globale”, inclusiv supraproducția din China și dependența Beijingului de exporturi, care, potrivit lui, duc la dezechilibre comerciale globale. Balanța comercială a Franței cu China s-a ridicat la aproape 20 de miliarde de euro (aproximativ 23 de miliarde de dolari) în 2024.

„Macron poate pleda în fața lui Xi Jinping pentru un parteneriat între egali. Acest lucru include deschiderea pieței chineze mai largi către companiile europene și, eventual, pregătirea terenului pentru unele joint-venture-uri în Europa în domenii mai puțin sensibile”, a declarat Philippe Le Corre, cercetător principal în domeniul politicii externe la Centrul pentru Analiza Chinei din New York.

Cei doi președinți au schimbat opinii cu privire la războiul din Ucraina, Xi afirmând că China „va continua să joace un rol constructiv în rezolvarea conflictului și va sprijini națiunile europene în eforturile lor de a promova un cadru de securitate echilibrat, eficient și durabil”.

Macron îl îndeamnă de mult timp pe Xi să-și folosească influența asupra președintelui rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

„Sper că China se va alătura apelului și eforturilor noastre de a obține, cât mai curând posibil, cel puțin un armistițiu sub forma unui moratoriu asupra atacurilor care vizează infrastructura critică”, a declarat Macron într-un comunicat.

Această călătorie oferă o ocazie rară de a prezenta punctul de vedere al Parisului cu privire la Ucraina conducerii chineze, care a fost „partenerul de nădejde” al Rusiei, în special de la începutul războiului în 2022, a declarat Le Corre, de la CCA.

După întâlnirile oficiale de la Beijing, cei doi lideri se vor îndrepta spre orașul Chengdu din sud-vestul țării, unde se află centrul de reproducere a urșilor panda uriași din China. Luna trecută, Franța a returnat orașului chinez o pereche de panda împrumutați după 13 ani, sosirea lor fiind salutată ca un semn al îmbunătățirii relațiilor diplomatice.

Ambasada chineză a promis că noi panda vor fi trimiși în curând în Franța. Xi, care a pus accentul pe extinderea schimburilor culturale între cele două țări, a declarat că China și Franța au convenit asupra unui nou acord privind protecția panda.

Editor : A.R.