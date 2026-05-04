Comisarul pentru extindere, Marta Kos, spune că „e imposibil” ca Ucraina să adere la UE în 2027 și propune o alternativă

Comisarul european pentru extindere Marta Kos a declarat luni că este „imposibil” ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană în ianuarie 2027 şi a pledat pentru o aderare „graduală, începând cu domenii specifice, precum energia”, informează EFE, potrivit Agerpres.

„Chiar dacă toate statele membre ar dori ca Ucraina să fie în Uniunea Europeană mâine, acest lucru nu ar fi posibil deoarece trebuie să adopte toată legislaţia şi tot acquis-ul comunitar”, a declarat Kos într-o apariţie în faţa comisiei mixte pentru UE a Congresului Deputaţilor din Spania.

Comisarul european şi-a concentrat discursul pe importanţa procesului de extindere a UE cu mai multe ţări est-europene şi a evidenţiat cazul Ucrainei.

Marta Kos a povestit că, în timpul unei vizite recente în Ucraina, autorităţile ţării au întrebat-o: „Ce este mai important: să supravieţuim sau să implementăm reformele necesare pentru a adera la UE?”

„Este dificil de răspuns la această întrebare”, a reflectat ea, deoarece în războiul său împotriva Rusiei, Ucraina „luptă şi pentru noi”.

Europa este „sub presiune”, a adăugat comisarul european, o presiune care vine „atât din est, cât şi din interiorul UE şi dinspre MAGA”, referindu-se la mişcarea americană care îl susţine pe preşedintele Donald Trump.

Pentru a răspunde acestei situaţii, „Europa trebuie să fie puternică şi independentă, iar procesul de extindere poate ajuta”, dar aceasta nu schimbă faptul că toate ţările care au dorit să adere la UE „au trebuit să facă reforme”, a mai declarat Marta Kos.

Prin urmare, reprezentanta europeană pledează pentru „integrarea treptată în domeniile în care cerinţele sunt îndeplinite” pentru a răspunde „urgenţei” situaţiei „fără a pierde credibilitatea” şi „făcând lucrurile corect”.

„Uneori se spune că Europa este lentă şi birocratică, dar este şi de încredere”, a afirmat ea, adăugând că „autocraţii pot lua decizii fără alte formalităţi, dar în UE, consensul este esenţial”.

În acest sens, comisarul european pentru extindere a susţinut că recentele alegeri din Ungaria, unde a câştigat un candidat mai apropiat de poziţiile UE decât premierul Viktor Orban, deschid o posibilitate „de a avansa” în problema Ucrainei, care se materializează deja „în ajutor economic şi sancţiuni împotriva Rusiei”.

