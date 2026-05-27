Comisarul UE pentru Apărare îndeamnă țările să renunțe la fabricarea armelor „haute couture”: „O producție extrem de sofisticată”

Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare.

Șeful departamentului de apărare al UE a îndemnat țările să-și pună la dispoziție stocurile de armament pentru a aproviziona Ucraina și să-și intensifice producția, renunțând la fabricarea de arme „haute couture”, relatează Financial Times.

„Guvernele ar trebui să-și pună la dispoziție rezervele pentru a furniza Ucrainei ceea ce are nevoie”, a declarat pentru sursa citată comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius.

Consolidarea armatei ucrainene ar fi cu atât mai importantă în cazul în care Europa ar redeschide canalele oficiale de negociere cu Rusia, a afirmat Kubilius, pe fondul intensificării tendințelor în favoarea unor astfel de discuții la nivel european.

„Singura formulă care poate aduce pacea este așa-numita pace prin forță. Forța ar trebui să fie de partea Ucrainei”, iar Europa poate contribui la acest lucru, a subliniat el.

Fostul prim-ministru lituanian a avertizat, de asemenea, că Europa rămâne în urma Rusiei și a Ucrainei în ceea ce privește producția de rachete, deoarece companiile sale fabrică arme sofisticate și costisitoare, greu de produs la scară largă.

„Europenii produc ceea ce ei numesc «haute couture». Este o producție extrem de sofisticată din punct de vedere tehnologic, foarte avansată, extrem de scumpă și imposibil de extins”, a spus el. „Ucrainenii produc ceea ce industriile europene numesc «suficient de bun»”.

Kubilius, care conduce eforturile Bruxellesului de consolidare a bazei industriale de apărare a Europei, a afirmat că Europa trebuie să învețe din metodele folosite de Ucraina în timpul războiului și să treacă la sisteme mai ieftine, care pot fi fabricate rapid și la scară largă.

„Ucrainenii au început să producă propria rachetă de croazieră, modelul Flamingo, iar anul acesta sunt pregătiți să fabrice aproximativ 700 de exemplare”.

În schimb, a spus el, UE a produs mai puțin de 300. Rusia a produs 1.200.

Ucraina ar putea achiziționa arme din stocurile UE folosind un fond de 60 de miliarde de euro destinat acestui scop, provenit dintr-un împrumut de 90 de miliarde de euro convenit recent, a afirmat el. Vânzătorii ar putea apoi folosi acești bani pentru a cumpăra mai multe arme sau pentru a-și extinde producția.

Apelul său vine într-un moment în care UE pregătește inițiative menite să stimuleze producția din domeniul apărării și să reducă fragmentarea industriei europene de armament. Bruxelles urmează să prezinte în luna iulie un plan pentru crearea unei piețe mai integrate.

Propunerea vizează remedierea situației caracterizate de o multitudine de norme naționale și practici de achiziții publice care, potrivit acestuia, au dus, în fapt, la închiderea piețelor din domeniul apărării și au împiedicat cooperarea industrială transfrontalieră în acest sector.

„Nu există practic nicio piață și obstacolele sunt numeroase”, a declarat Kubilius.

El a susținut că guvernele naționale protejează intens liderii naționali din sectorul apărării, țări mari precum Franța și Germania achiziționând 70 % din producția propriilor industrii, în timp ce doar aproximativ 10 % era vândută către alte țări din UE.

Reformele planificate vizează eliminarea barierelor tehnice, cum ar fi recunoașterea reciprocă a procedurilor de testare și certificare, precum și simplificarea licențelor de transfer intra-UE pentru componente militare, care diferă de la un stat membru la altul.

Kubilius a mai afirmat că ar trebui încurajată consolidarea în sectorul apărării. Guvernele invocă adesea excepții legate de securitatea națională pentru a evita respectarea principiilor pieței în achizițiile din domeniul apărării, creând ceea ce el a descris drept un „sistem cu adevărat închis”.

Europa nu ar trebui să se teamă de fuziunea planificată, denumită „Proiectul Bromo”, între Airbus, Thales și Leonardo, care are ca scop crearea unui lider european în domeniul spațial și al sateliților, capabil să concureze cu SpaceX-ul lui Elon Musk, a afirmat Kubilius.

„Pentru a face față concurenței la nivel mondial, ai nevoie de «amploare și dimensiune»”, a adăugat el. „Exact asta ne oferă Bromo. În ceea ce privește menținerea unui mediu concurențial pe piața internă, aceasta rămâne o provocare, dar cred că nu ar trebui să constituie un obstacol în calea extinderii unora dintre campionii noștri”.

